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07 ноября 2017, 18:10
Владимир Колокольцев ЕСПЧ МОК Олимпийские игры теракт

Топ новостей 7 ноября

Парад на Красной площади. 2017
Парад на Красной площади. 2017
АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. В Москве прошел парад в память о шествии 1941 года, Сурков предрек Западу катаклизмы из-за кризиса лицемерия, ЕСПЧ обрабатывает жалобу певца Стаса Михайлова на Россию, а представители артиста поспешили назвать ее провокацией.

На Красной площади прошел парад в память шествия 1941 года

Движение в центре Москвы перекрыли почти на весь день из-за торжественного парада, приуроченного к годовщине шествия, которое состоялось на Красной площади в 1941 году. В частности, до 21:30 перекроют движение на улицах Заморенова, Трехгорный Вал и Красная Пресня.

В торжественном марше приняли участие более 5 тыс. человек, включая кавалеристов президентского полка ФСО России, военнослужащих, воспитанников Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадетов, почетный караул и сводный военный оркестр Московского гарнизона. С трибунами за ними наблюдали около 7 тыс. зрителей.

В МОК назвали домыслом запрет гимна России на зимней Олимпиаде

 
Флаг РФ / pixabay.com

Слухи от некого «источника из МОК» (Международного Олимпийского комитета) о том, что на Играх-2018 года в Южной Корее могут запретить не только флаг Российской Федерации, но и государственный гимн, официально опровергнуты самим комитетом. Во всяком случае, там заявили, что пока никаких решений на этот счет не принимали.

В России же за непродолжительный промежуток времени между публикацией слуха в The New York Times и его опровержением из МОК успели обсудить все возможные варианты развития событий вплоть до отказа от участия сборной РФ в Олимпийских играх, если уж оно будет связано с таким унижением для страны.

Колокольцев рассказал о предотвращении теракта с КамАЗом

 
Задержанный в суде / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Утро началось с публикации большого интервью министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, который рассказал о предотвращении террористического акта по сценарию, уже неоднократно использованному боевиками в Европе и США.

По словам главы МВД, в подмосковных Химках был задержан уроженец Киргизии, который намеревался атаковать прохожих у одной из станций Московского метрополитена на севере столицы на КамАЗе.

Кроме того, как сообщил Колокольцев «Известиям», задержанный вербовал в России новых участников запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

AliExpress пообещала доставлять товары в Россию за 10 дней

Китайская торговая интернет-площадка AliExpress сделала сенсационное заявление: с 11 ноября (это Всемирный день шопинга) все посылки российским покупателям будут доставляться в течение десяти дней.

Такое ускорение станет возможным благодаря принципиальному изменению порядка пересылки: если до сих пор отправление заказов возлагалось на самих продавцов, то теперь они будут поставлять заказанные товары на склад входящей в состав Alibaba логистической компанией, а она уже организует доставку.

Эта компания заключила партнерское соглашение с «Почтой России», которая в связи с грядущим бумом заказов в китайском интернет-магазине собирается увеличить количество рейсов своих собственных самолетов и за счет этого перевезти втрое больше посылок в ноябре-декабре нынешнего года, чем за аналогичный период 2016 года.

Сурков предсказал Западу катаклизмы из-за желания говорить правду

 
Владислав Сурков / YouTube.com

Помощник российского президента по вопросам урегулирования украинского кризиса Владислав Сурков опубликовал на сайте RT примечательную колонку, в которой на материале американской рок-группы 5FDP (инфоповодом, видимо, стал ее приезд в Москву 9 ноября) рассказывает о «кризисе лицемерия» в современном мире.

«Лицемерие отвратительно, эффективно и неизбежно», – пишет Сурков, тут же поясняя, что «языки, на которых лгут, метафоры лицемерия периодически устаревают», и «от частого повторения маскировочные фразы обесцениваются».

Именно такой кризисный период в общественном лицемерии, по его мнению, наступил сейчас, и это «интересное и опасное время», поскольку «распад смысловых конструкций высвобождает огромное количество социальной энергии».

«Теперь, когда и Голливуд вслед за Вашингтоном приступил к сеансам саморазоблачения, рассыпая собственную респектабельность, как карточный домик, тренд превратился в мегатренд», – пояснил советник Владимира Путина, прозрачно намекая на многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах и насилии, взбудоражившие фабрику грез.

«Царь Запада, основатель цифровой диктатуры, вождь с полуискусственным интеллектом уже предсказан вещими комиксами. Почему бы этим комиксам не сбыться?» – задается вопросом Сурков.

ЕСПЧ запустил в обработку жалобу Стаса Михайлова на Россию

Европейский суд по правам человека потихоньку готовит к рассмотрению жалобу на Россию, поданную от имени отечественного певца Стаса Михайлова. В тексте жалобы утверждается, что российские суды отказали артисту в защите его деловой репутации, покоробленной образом «Михаила Стасова» (актер Александр Ревва) в комедии «Дублер».

Теперь о жалобе, признанная приемлемой и допустимой, уведомят полномочного представителя России при ЕСПЧ, а потом затребуют от государственных органов РФ официальных разъяснений.

Примечательно, что представители Михайлова категорически опровергают подачу жалобы (она зарегистрирована в 2014 году, тогда как фильм вышел в 2013 году). По словам пресс-атташе певца, он давно уладил все разногласия с Реввой и никаких претензий по поводу «Дублера» не имеет, а директор артиста и вовсе назвал подачу жалобы антироссийской провокацией. Каким образом она оказалась в ЕСПЧ, они пояснить затруднились.

Гриц рассказал о случайном нападении на Фельгенгауэр

 
Б.Гриц в суде / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Гражданин России и Израиля Борис Гриц, задержанный после нападения с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, утверждает, что не хотел ее ранить. Он все еще находится в СИЗО и что пока не был направлен на психиатрическую экспертизу.

В беседе с членами ОНК Москвы он подтвердил, что общался с журналисткой «телепатически»: «Фельгенгауэр сама выходила на связь со мной. А я ей просто отвечал. Девушка она активная, такой не получится не ответить. Я ей сообщал, что готов на нормальный диалог, а вот так, телепатически, не хочу. <…> И когда пришел в редакцию, я не хотел убивать. Хотел просто показать ей, что зло порождает зло. А то, что по горлу полоснул, — ну так получилось. Из-за этого мне не могут "покушение на убийство" заменить на "причинение тяжких телесных повреждений". Именно потому что полоснул по горлу».

Напомним, 23 октября Гриц проник в редакцию «Эха Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в шею. Журналистку спасли врачи скорой помощи и Склифа.

Пострадавшие в Сирии российские журналисты вернулись на родину

Борт министерства обороны РФ доставил в Москву шестерых военнослужащих и четырех корреспондентов телеканалов НТВ и «Звезда», которые накануне пострадали при взрыве управляемого фугаса в сирийском городе Дейр-эз-Зоре.

Состояние пострадавших, по словам медиков, стабильное, и их жизни ничего не угрожает.

Оператор НТВ Тимур Воронов рассказал: «Мы снимали работу саперов в Дейр-эз-Зоре. На одном участке отработали, перешли на второй. Потом хлопок громкий, пыль, и дальше я вижу, что все на земле. Что парадоксально, ни боли, ничего почувствовал, а только почувствовал, что у меня намок левый бок и нога как-то неестественно лежит. Слава богу, это просто перелом».

Глава Роспотребнадзора призвала ввести госрегулирование оборота биоматериалов

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым ввести регулировать оборот биоматериалов на государственном уровне.

«Сегодня мы на новом витке развития, когда мы умеем работать с генетическим материалом. И здесь, конечно же, новые риски, и для того, чтобы эти риски снизить, безусловно, нужно регулировать», — заявила глава ведомства.

Тема «биоматериалов россиян», собираемых иностранцами в разных целях, успела стать предметом многочисленных шуток в соцсетях.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин сообщил, что «биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации».

Впоследствии выяснилось, что речь идет о тендере ВВС США на поставку синовиальной жидкости и РНК россиян, который проводился минувшим летом. В Пентагоне заверили, что сбор материала потребовался для исследования опорно-двигательного аппарата человека.

Песков прокомментировал резкий рост протестных акций в России

Рост протестных акций в 2017 году отражает приближение президентских выборов, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков статистику Центра экономических и политических реформ: если в первом квартале в России прошли 284 акции протеста, во втором — 378, то в третьем уже 445.

«Через пять месяцев у нас в стране состоятся президентские выборы. В любой стране мира происходит рост социальной активности в целом, растет количество мероприятий в поддержку президента и тех, которые болезненно реагируют на те или [иные] события и процессы», — заявил представитель Кремля.

Однако больше всего протестов (312 в третьем квартале) были социально-экономическими — связанными с ростом тарифов, обманом дольщиков, невыплатами зарплаты и другими причинами.

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