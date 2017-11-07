Топ новостей 7 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. В Москве прошел парад в память о шествии 1941 года, Сурков предрек Западу катаклизмы из-за кризиса лицемерия, ЕСПЧ обрабатывает жалобу певца Стаса Михайлова на Россию, а представители артиста поспешили назвать ее провокацией.

Движение в центре Москвы перекрыли почти на весь день из-за торжественного парада, приуроченного к годовщине шествия, которое состоялось на Красной площади в 1941 году. В частности, до 21:30 перекроют движение на улицах Заморенова, Трехгорный Вал и Красная Пресня.

В торжественном марше приняли участие более 5 тыс. человек, включая кавалеристов президентского полка ФСО России, военнослужащих, воспитанников Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадетов, почетный караул и сводный военный оркестр Московского гарнизона. С трибунами за ними наблюдали около 7 тыс. зрителей.

Флаг РФ / pixabay.com

Слухи от некого «источника из МОК» (Международного Олимпийского комитета) о том, что на Играх-2018 года в Южной Корее могут запретить не только флаг Российской Федерации, но и государственный гимн, официально опровергнуты самим комитетом. Во всяком случае, там заявили, что пока никаких решений на этот счет не принимали.

В России же за непродолжительный промежуток времени между публикацией слуха в The New York Times и его опровержением из МОК успели обсудить все возможные варианты развития событий вплоть до отказа от участия сборной РФ в Олимпийских играх, если уж оно будет связано с таким унижением для страны.

Задержанный в суде / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Утро началось с публикации большого интервью министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, который рассказал о предотвращении террористического акта по сценарию, уже неоднократно использованному боевиками в Европе и США.

По словам главы МВД, в подмосковных Химках был задержан уроженец Киргизии, который намеревался атаковать прохожих у одной из станций Московского метрополитена на севере столицы на КамАЗе.

Кроме того, как сообщил Колокольцев «Известиям», задержанный вербовал в России новых участников запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Китайская торговая интернет-площадка AliExpress сделала сенсационное заявление: с 11 ноября (это Всемирный день шопинга) все посылки российским покупателям будут доставляться в течение десяти дней.

Такое ускорение станет возможным благодаря принципиальному изменению порядка пересылки: если до сих пор отправление заказов возлагалось на самих продавцов, то теперь они будут поставлять заказанные товары на склад входящей в состав Alibaba логистической компанией, а она уже организует доставку.

Эта компания заключила партнерское соглашение с «Почтой России», которая в связи с грядущим бумом заказов в китайском интернет-магазине собирается увеличить количество рейсов своих собственных самолетов и за счет этого перевезти втрое больше посылок в ноябре-декабре нынешнего года, чем за аналогичный период 2016 года.

Владислав Сурков / YouTube.com

Помощник российского президента по вопросам урегулирования украинского кризиса Владислав Сурков опубликовал на сайте RT примечательную колонку, в которой на материале американской рок-группы 5FDP (инфоповодом, видимо, стал ее приезд в Москву 9 ноября) рассказывает о «кризисе лицемерия» в современном мире.

«Лицемерие отвратительно, эффективно и неизбежно», – пишет Сурков, тут же поясняя, что «языки, на которых лгут, метафоры лицемерия периодически устаревают», и «от частого повторения маскировочные фразы обесцениваются».

Именно такой кризисный период в общественном лицемерии, по его мнению, наступил сейчас, и это «интересное и опасное время», поскольку «распад смысловых конструкций высвобождает огромное количество социальной энергии».

«Теперь, когда и Голливуд вслед за Вашингтоном приступил к сеансам саморазоблачения, рассыпая собственную респектабельность, как карточный домик, тренд превратился в мегатренд», – пояснил советник Владимира Путина, прозрачно намекая на многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах и насилии, взбудоражившие фабрику грез.

«Царь Запада, основатель цифровой диктатуры, вождь с полуискусственным интеллектом уже предсказан вещими комиксами. Почему бы этим комиксам не сбыться?» – задается вопросом Сурков.

Европейский суд по правам человека потихоньку готовит к рассмотрению жалобу на Россию, поданную от имени отечественного певца Стаса Михайлова. В тексте жалобы утверждается, что российские суды отказали артисту в защите его деловой репутации, покоробленной образом «Михаила Стасова» (актер Александр Ревва) в комедии «Дублер».

Теперь о жалобе, признанная приемлемой и допустимой, уведомят полномочного представителя России при ЕСПЧ, а потом затребуют от государственных органов РФ официальных разъяснений.

Примечательно, что представители Михайлова категорически опровергают подачу жалобы (она зарегистрирована в 2014 году, тогда как фильм вышел в 2013 году). По словам пресс-атташе певца, он давно уладил все разногласия с Реввой и никаких претензий по поводу «Дублера» не имеет, а директор артиста и вовсе назвал подачу жалобы антироссийской провокацией. Каким образом она оказалась в ЕСПЧ, они пояснить затруднились.

Б.Гриц в суде / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Гражданин России и Израиля Борис Гриц, задержанный после нападения с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, утверждает, что не хотел ее ранить. Он все еще находится в СИЗО и что пока не был направлен на психиатрическую экспертизу.

В беседе с членами ОНК Москвы он подтвердил, что общался с журналисткой «телепатически»: «Фельгенгауэр сама выходила на связь со мной. А я ей просто отвечал. Девушка она активная, такой не получится не ответить. Я ей сообщал, что готов на нормальный диалог, а вот так, телепатически, не хочу. <…> И когда пришел в редакцию, я не хотел убивать. Хотел просто показать ей, что зло порождает зло. А то, что по горлу полоснул, — ну так получилось. Из-за этого мне не могут "покушение на убийство" заменить на "причинение тяжких телесных повреждений". Именно потому что полоснул по горлу».

Напомним, 23 октября Гриц проник в редакцию «Эха Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в шею. Журналистку спасли врачи скорой помощи и Склифа.

Борт министерства обороны РФ доставил в Москву шестерых военнослужащих и четырех корреспондентов телеканалов НТВ и «Звезда», которые накануне пострадали при взрыве управляемого фугаса в сирийском городе Дейр-эз-Зоре.

Состояние пострадавших, по словам медиков, стабильное, и их жизни ничего не угрожает.

#Сирия | В результате подрыва управляемого фугаса получили ранения 4 журналиста (трое из НТВ, один из "Звезды") +5 военнослужащих России. pic.twitter.com/CE8Uf56Hnl — Sham Center (@shamcenter2) 6 ноября 2017 г.

Оператор НТВ Тимур Воронов рассказал: «Мы снимали работу саперов в Дейр-эз-Зоре. На одном участке отработали, перешли на второй. Потом хлопок громкий, пыль, и дальше я вижу, что все на земле. Что парадоксально, ни боли, ничего почувствовал, а только почувствовал, что у меня намок левый бок и нога как-то неестественно лежит. Слава богу, это просто перелом».

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым ввести регулировать оборот биоматериалов на государственном уровне.

«Сегодня мы на новом витке развития, когда мы умеем работать с генетическим материалом. И здесь, конечно же, новые риски, и для того, чтобы эти риски снизить, безусловно, нужно регулировать», — заявила глава ведомства.

Тема «биоматериалов россиян», собираемых иностранцами в разных целях, успела стать предметом многочисленных шуток в соцсетях.

: Биоматериалы москвичей затопили улицу Солженицына pic.twitter.com/Q2HXHbJKG4 — Serg Wысоцкий (@Albertich61) 5 ноября 2017 г.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин сообщил, что «биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации».

Впоследствии выяснилось, что речь идет о тендере ВВС США на поставку синовиальной жидкости и РНК россиян, который проводился минувшим летом. В Пентагоне заверили, что сбор материала потребовался для исследования опорно-двигательного аппарата человека.

Рост протестных акций в 2017 году отражает приближение президентских выборов, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков статистику Центра экономических и политических реформ: если в первом квартале в России прошли 284 акции протеста, во втором — 378, то в третьем уже 445.

«Через пять месяцев у нас в стране состоятся президентские выборы. В любой стране мира происходит рост социальной активности в целом, растет количество мероприятий в поддержку президента и тех, которые болезненно реагируют на те или [иные] события и процессы», — заявил представитель Кремля.

В центре города продолжают дежурить усиленные наряды полиции и охранять Москву от сторонников #Мальцев'а. pic.twitter.com/JfUzxiFLqv — Протест-инфо (@protest_msk) 6 ноября 2017 г.

Однако больше всего протестов (312 в третьем квартале) были социально-экономическими — связанными с ростом тарифов, обманом дольщиков, невыплатами зарплаты и другими причинами.