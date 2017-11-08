Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 ноября 2017, среда, 15:50
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Песни группы «Кино» вернулись в соцсети
Работник СТО в Заводоуковске угнал автомобиль со своей же станции
Обгорела до неузнаваемости — погибшую на пожаре не могли опознать
Трое тюменцев напали на таксиста: приставили к горлу нож и угнали иномарку
В Тобольске сотрудники МЧС спасли женщину, которая могла выпасть из окна
Тюменка четыре года проворачивала аферы в фирме, похитив 85 миллионов рублей
Пять лет тюрьмы получил житель Тюменской области за убийство коллеги
Один год с новым ГОСТом: привыкли ли тюменцы к ожиданию на светофорах?
Житель Тюменской области отправится в колонию за избиение сына сожительницы
Пассажир получил сотрясение мозга после падения в автобусе
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
08 ноября 2017, 13:39
Всемирный экономический форум гендер права человека
Ольга Здравомыслова

Век на борьбу с гендерным неравенством

Работники в офисе на собрании
Работники в офисе на собрании
Pixabay

Гендерного равенства в мире можно будет достигнуть за примерно 100 лет, говорится в докладе Всемерного экономического форума. Этот доклад под названием «Глобальный доклад о гендерном разрыве - 2017» был обнародован организаторам форума; его можно посмотреть здесь (представлен в pdf-формате).

В докладе исследуется положение женщин и мужчин в 144 странах мира. Интересно, что в 2016 году аналитики форума были более оптимистичны в вопросе о том, сколько времени потребуется для ликвидации гендерного неравенства. Тогда они сошлись во мнении, что на достижение цели понадобится 83 года.

Таким образом, пишут СМИ, можно сделать вывод о некотором замедлении средней скорости решения таких проблем в мире. Хотя, как поясняют эксперты, речь при этом идет именно о средней скорости, так как в разных странах и по разным направлениям процесс сокращения гендерного неравенства происходит с разной скоростью.

Так, быстрее всего равенство, по данным экспертов форума, может быть достигнуто в сфере образования (тут хватит и 13 лет). А вот в сфере труда и экономической деятельности для достижения паритета потребуется 217 лет. Кроме того, очевидно, что если в некоторых странах общество свыклось с идеей гендерного равенства, то в других странах или даже частях государств, ситуация выглядит иначе.

В Российской Федерации в сравнении с, допустим, Объединенными Арабскими Эмиратами гендерный разрыв выглядит гораздо меньшим, однако не во всех субъектах Федерации картина одинакова. В республиках Северного Кавказа, например, традиционно силен патриархальный уклад.

 
Девушка в черном платке / pixabay.com

Более того, даже в Москве, где традиционно проблема гендерного разрыва считается наименьшей, на деле сохраняется негативное отношение к людям, нарушающим патриархальные гендерные стереотипы. Так, москвичка Катрин Арно на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что ее мужу отказали в приеме на работу из-за того, что он до этого брал отпуск по уходу за ребенком.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласилась Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачев-Фонда, доктор философских наук, социолог. По ее мнению, увеличение цифр в докладе ВЭФ закономерно: в настоящее время прогноз аналитиков форума приблизился к реальности больше, нежели прежде, когда они называли меньшие сроки.

«Я думаю, что представители Всемирного экономического форума рассуждают реалистически. Потому что эйфория по поводу того, что достижение гендерного равенства не только неизбежно, но это произойдет в ближайшем будущем, прошла. Для такой эйфории, кстати, имелись основания, потому что в ХХ веке были достигнуты впечатляющие успехи. А в 1970-е годы, когда феминистское движение стало реальным международным актором, стал очевиден прогресс гендерного равенства по сравнению с недавним прошлым – 50-ми и 60-ми годами . Именно тогда возникло представление о том, что мир неуклонно, быстрыми темпами идет к гендерному равноправию.
 
Однако надо признать: наиболее вдумчивые исследователи уже в 1980-е годы заговорили о том, что нельзя переоценивать легкость решения этой проблемы. Что гендерное равенство – проблема фундаментального характера, и не стоит рисовать упрощенную картину, будто патриархат сменяется демократическим транзитом, а затем наступает торжество гендерного равенства. Сошлюсь здесь на Рэйвин Коннел, крупнейшую исследовательницу феминизма и гендера. Она как-то заметила, что патриархат исключительно приспособляем и вполне возможно, в ближайшем будущем мы столкнемся с обновленным, технологичным патриархатом, который будет умело сопротивляться утверждению новых норм, находить уязвимые места в современных воззрениях и манипулировать распространенными предрассудками и страхами. Словом, не надо думать, что гендерное равенство – это быстродостижимая цель.
 
В качестве цели гендерное равенство, безусловно, остается. Это вектор движения в будущее. Сейчас стало еще более очевидно, насколько важно такое понимание и основанные на нем убеждения.
 
Поэтому то, о чем пишут в докладе ВЭФ, – возможно, реакция и на прогнозы, которые делались прежде, и на реальность, которая открылась сейчас. Можно было не верить аналитикам, но теперь уже всем очевидно, что существует мощное консервативное сопротивление и нельзя его игнорировать, тем более, отправить на свалку истории. Это сопротивление использует глубокие патриархальные традиции, которые не заменяются быстро новыми формами отношений между людьми, между женщинами и мужчинами. Я даже несколько удивлена названной в докладе цифрой «сто лет», за которые якобы можно достигнуть равенства. За сто лет, думаю, может быть достигнут значительный прогресс, но не по всем позициям.
 
Что-то меняется быстрее – например, в условиях возрастающей трудовой занятости и образованности женщин равенство в профессиональной сфере, даже в оплате труда достигается быстрее. А, скажем, представления об устройстве гендерных отношений, нормы, а следовательно, структура этих отношений, меняются гораздо медленнее. Так, женщина может занимать ведущие позиции, но при этом рассуждать в совершенно традиционных понятиях, и, даже достигнув положения лидера в той или иной сфере, принимать гендерные стереотипы, использовать их в практической жизни.
 
Довольно бессмысленно обличать этот способ мысли и действия как «отсталый» или «реакционный». Потому что люди, в основном, все-таки исходят из собственного опыта, опираются на усвоенные ими представления и защищают их. Вызывает недоверие, когда люди легко и непринужденно меняют взгляды. Например, услышав, что «прогрессивно» и «правильно», чтобы муж присутствовал при родах жены и/или брал отпуск по уходу за младенцем, кто-то сразу готов объявить «отсталыми» и «неправильными» семьи, в которых дела обстоят как-то иначе…  

Если речь идет о новом и прогрессивном, вряд ли надо тотчас перенимать это новое – наверное, стоит подумать, насколько оно подходит в конкретном случае. Но действительная опасность для общества возникает тогда, когда так называемые традиционные взгляды объявляются единственно верными, раз и навсегда установленными. А тех, кто пытается их осмысливать и ставить под вопрос, осуждают и наказывают.

То, что большая часть людей придерживаются традиционных взглядов на гендерные отношения, – не повод разочаровываться в идее и опыте гендерного равенства и, тем более, отказываться от него как цели. 

Кстати сказать, многие склонны считать, что если цель не достигнута в сжатые сроки, то не надо больше пытаться ее достичь: если лозунг «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» остался только лозунгом, можно про идею коммунизма просто забыть. И нечто подобное, кажется, происходит с идеей демократии в России. То есть, если не получилось у нас сейчас, значит, мы ошиблись, и надо жить, как раньше, до этого, жили. 

 
Житель Арабских Эмиратов / pixabay.com

В гендерных отношениях то же самое: соблазнительно думать, что лучше вернуться к прошлому, когда муж был «хозяин», жена ему подчинялась (и осторожно, хитрым способом им управляла) – это было «правильно», а все остальное – от лукавого. Так вот, это ложная мысль.

Разные общества и разные социальные группы внутри одного общества движутся в направлении принятия идей гендерного равенства очень неравномерно. У каждого свой старт. Но есть то, что касается всех и о чем, кажется, иногда забывают. Дело в том, что история - это движение. История не останавливается, это касается любого времени и любого общества. России, Франции, Афганистана, Арабских Эмиратов, США и аборигенов Австралии. История движется, этому есть прямые эмпирические свидетельства. Отрицать их невозможно. Сейчас, когда история стала всемирной, глобальной, когда общества гораздо глубже взаимодействуют и пересекаются друг с другом, когда люди стали активно перемешиваться по миру – история движется быстрее, чем прежде. Современным людям ее движение и изменения очевиднее, чем нашим предкам, которые в массе своей жили более изолированно и реже перемещались по миру.
 
История движется в направлении расширения пространства индивидуального выбора, пространства свободы. Благодаря этому люди получают больше возможностей выбирать то, что подходит именно им. А людям больше подходят отношения, основанные на равенстве. Потому что приятнее и просто удобнее, когда тебя считают, прежде всего, человеком, равным себе. Это касается отношений мужчин и женщин абсолютно в той же степени как, отношений, например, начальников и подчиненных. Неприятно, когда вами помыкают, когда вам говорят, что кто-то «может все», а вы не можете ничего. Все это понятные вещи, с которыми каждый в жизни сталкивается. Поэтому люди никогда не откажутся ни от идеи равенства, ни от борьбы за равенство, включая его гендерную составляющую.
 
Достижение гендерного равенства является задачей огромной важности в любом обществе. Решать ее, конечно, трудно, потому что общества устроены по-разному. Нельзя просто назначить на высокие посты феминисток и ввести гендерное равенство указами. Это вызовет огромное сопротивление.

 
Аллегория Любви и Смерти / pixabay.com

 

Сейчас канун столетия Русской революции 1917 года. В ходе революции большевистской властью были приняты законы, устанавливавшие гендерное равенство. Большевики попытались совершить революцию в семейных отношениях, но они не учли, что патриархальное российское общество не было тогда способно принять эти изменения. Кстати, в 1930-е годы Троцкий признал это, сказав, что стремление кавалерийским наскоком разрушить патриархальную семью, было огромной ошибкой большевиков.

Тем не менее, спустя сто лет отказ от цели достижения гендерного равенства стал бы еще значительно большей исторической ошибкой.

Если, разочаровавшись в возможности быстро достигнуть гендерного равенства, люди скажут себе, что не будут его больше добиваться, – это значит, что они пытаются остановить историю. Такая попытка основана на страхах и на представлениях о всемогуществе. Они непременно разрушаются, причем это происходит крайне болезненно для тех, кто в них поверил или по каким –то иным соображениям не принимает реальность и отрицает историю. Поэтому независимо от того, хочет кто-то этого или нет, движение разных обществ в направлении достижения гендерного равенства будет продолжаться», – объяснила Ольга Здравомыслова.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Сергей Полонский, обвиняемый в мошенничестве.
Полонский заявил о выдвижении на пост президента России
Алексей Улюкаев
Улюкаев отказался отвечать прокурору на вопрос о получении взятки
Ольга Романова
Песков прокомментировал конфликт ФСИН и «Руси сидящей»
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Кремль оценил сообщения о планах Киева разорвать дипотношения с Москвой
Дочь Людмилы Гурченко Мария Королева
СМИ сообщили о смерти дочери Гурченко
15:43 РФ отказалась выдать Украине экс-лидера киевского «Беркута»
15:13 Госдума разрешит неофициальное использование герба РФ
14:54 Facebook предложил присылать обнаженные фото для предотвращения порномести
14:39 СМИ сообщили о смерти дочери Гурченко
14:33 Прокурор попросила три года колонии для сбившей насмерть мальчика в Балашихе

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Евгений Тарле
Евгений Викторович Тарле
8 ноября 1874 года родился Евгений Тарле, историк, автор исследований о Наполеоне.
14:15 В Германии разрешили указывать в документах третий пол
14:07 Древняя рептилия показала путь плеврозавров в воду
13:57 Поветкин вернулся под эгиду WBC
13:44 Семь VPN-сервисов отказались сотрудничать с Роскомнадзором
13:43 Полонский заявил о выдвижении на пост президента России
13:32 Песков прокомментировал конфликт ФСИН и «Руси сидящей»
13:15 Кремль оценил сообщения о планах Киева разорвать дипотношения с Москвой
13:00 Нардепы Украины опровергли намерение разорвать отношения с Россией
12:58 Прокурор попросил приговорить Полонского к восьми годам тюрьмы
12:35 Улюкаев отказался отвечать прокурору на вопрос о получении взятки
12:14 СМИ сообщили о передаче Путиным управления Арктикой «Росатому»
11:52 Верховный суд РФ отказался отменить приговор Пичугина
11:46 СК возбудил дело против информатора ВАДА о препятствии следствию
11:29 Минфин предложил создать единую базу страхования автовладельцев
11:26 Андрей Турчак избран вице-спикером Совета Федерации
11:04 «Ростех» усилили генералом ФСБ
11:00 Следователи принесли на суд по делу Улюкаева 2 млн долларов
10:50 Глава ФАС Крыма найден мертвым
10:46 «Яндекс» станет конкурентом AliExpress
10:23 У арестованных саудовских принцев будет конфисковано 800 млрд долларов
10:22 Первый канал покажет «Евровидение» в 2018 году
10:01 Forbes уличил министра торговли США во лжи ради попадания в рейтинг богачей
09:55 Лавров сообщил о готовности Путина к встрече с Трампом
09:50 Twitter увеличил длину всех сообщений до 280 символов
09:42 В Белом доме назвали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
09:33 Глава «Руси сидящей» Романова переехала в Германию
09:17 Вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках
09:09 СМИ сообщили о намерении Украины разорвать дипотношения с РФ
07.11 21:00 Орешкин назначил встречу с отобранными в Facebook кандидатами на работу
07.11 20:58 Саакашвили показал разрешение находиться на Украине
07.11 20:31 Полиция Эстонии приняла 20-летнего россиянина за агента ФСБ
07.11 20:28 Во временную администрацию «Открытия» перешли 12 менеджеров «ВТБ 24»
07.11 20:10 Зюганов рассказал о выдвижении в президенты
07.11 20:04 Экс-министр Уэльса найден мертвым после обвинений в домогательствах
07.11 19:56 Nokia заняла первое место в России по продажам кнопочных телефонов
07.11 19:42 В Москве арестован отвечающий за капремонт чиновник
07.11 19:26 ТАСС получит 210 млн рублей на политический канал для детей и подростков
07.11 19:16 Саудовского принца застрелили при сопротивлении аресту
07.11 19:07 К Первому каналу подали иски из-за песен Цоя на шоу «Голос»
07.11 18:51 ОПЕК пересмотрела прогноз спроса на нефть
07.11 18:48 Порошенко усложнил приезд российских артистов на Украину
07.11 18:30 Адвокат Фельгенгауэр рассказал о попытке нападавшего отрезать ей голову
07.11 18:13 Путин поручил за три года отказаться от долевого строительства
07.11 17:56 Суд признал законным обучение казанского школьника татарскому языку
07.11 17:29 Напавшими на пост ДПС в Ингушетии оказались местные жители
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.