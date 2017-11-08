Гендерного равенства в мире можно будет достигнуть за примерно 100 лет, говорится в докладе Всемерного экономического форума. Этот доклад под названием «Глобальный доклад о гендерном разрыве - 2017» был обнародован организаторам форума; его можно посмотреть здесь (представлен в pdf-формате).

В докладе исследуется положение женщин и мужчин в 144 странах мира. Интересно, что в 2016 году аналитики форума были более оптимистичны в вопросе о том, сколько времени потребуется для ликвидации гендерного неравенства. Тогда они сошлись во мнении, что на достижение цели понадобится 83 года.

Таким образом, пишут СМИ, можно сделать вывод о некотором замедлении средней скорости решения таких проблем в мире. Хотя, как поясняют эксперты, речь при этом идет именно о средней скорости, так как в разных странах и по разным направлениям процесс сокращения гендерного неравенства происходит с разной скоростью.

Так, быстрее всего равенство, по данным экспертов форума, может быть достигнуто в сфере образования (тут хватит и 13 лет). А вот в сфере труда и экономической деятельности для достижения паритета потребуется 217 лет. Кроме того, очевидно, что если в некоторых странах общество свыклось с идеей гендерного равенства, то в других странах или даже частях государств, ситуация выглядит иначе.

В Российской Федерации в сравнении с, допустим, Объединенными Арабскими Эмиратами гендерный разрыв выглядит гораздо меньшим, однако не во всех субъектах Федерации картина одинакова. В республиках Северного Кавказа, например, традиционно силен патриархальный уклад.

Более того, даже в Москве, где традиционно проблема гендерного разрыва считается наименьшей, на деле сохраняется негативное отношение к людям, нарушающим патриархальные гендерные стереотипы. Так, москвичка Катрин Арно на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что ее мужу отказали в приеме на работу из-за того, что он до этого брал отпуск по уходу за ребенком.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласилась Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачев-Фонда, доктор философских наук, социолог. По ее мнению, увеличение цифр в докладе ВЭФ закономерно: в настоящее время прогноз аналитиков форума приблизился к реальности больше, нежели прежде, когда они называли меньшие сроки.

«Я думаю, что представители Всемирного экономического форума рассуждают реалистически. Потому что эйфория по поводу того, что достижение гендерного равенства не только неизбежно, но это произойдет в ближайшем будущем, прошла. Для такой эйфории, кстати, имелись основания, потому что в ХХ веке были достигнуты впечатляющие успехи. А в 1970-е годы, когда феминистское движение стало реальным международным актором, стал очевиден прогресс гендерного равенства по сравнению с недавним прошлым – 50-ми и 60-ми годами . Именно тогда возникло представление о том, что мир неуклонно, быстрыми темпами идет к гендерному равноправию.



Однако надо признать: наиболее вдумчивые исследователи уже в 1980-е годы заговорили о том, что нельзя переоценивать легкость решения этой проблемы. Что гендерное равенство – проблема фундаментального характера, и не стоит рисовать упрощенную картину, будто патриархат сменяется демократическим транзитом, а затем наступает торжество гендерного равенства. Сошлюсь здесь на Рэйвин Коннел, крупнейшую исследовательницу феминизма и гендера. Она как-то заметила, что патриархат исключительно приспособляем и вполне возможно, в ближайшем будущем мы столкнемся с обновленным, технологичным патриархатом, который будет умело сопротивляться утверждению новых норм, находить уязвимые места в современных воззрениях и манипулировать распространенными предрассудками и страхами. Словом, не надо думать, что гендерное равенство – это быстродостижимая цель.



В качестве цели гендерное равенство, безусловно, остается. Это вектор движения в будущее. Сейчас стало еще более очевидно, насколько важно такое понимание и основанные на нем убеждения.



Поэтому то, о чем пишут в докладе ВЭФ, – возможно, реакция и на прогнозы, которые делались прежде, и на реальность, которая открылась сейчас. Можно было не верить аналитикам, но теперь уже всем очевидно, что существует мощное консервативное сопротивление и нельзя его игнорировать, тем более, отправить на свалку истории. Это сопротивление использует глубокие патриархальные традиции, которые не заменяются быстро новыми формами отношений между людьми, между женщинами и мужчинами. Я даже несколько удивлена названной в докладе цифрой «сто лет», за которые якобы можно достигнуть равенства. За сто лет, думаю, может быть достигнут значительный прогресс, но не по всем позициям.



Что-то меняется быстрее – например, в условиях возрастающей трудовой занятости и образованности женщин равенство в профессиональной сфере, даже в оплате труда достигается быстрее. А, скажем, представления об устройстве гендерных отношений, нормы, а следовательно, структура этих отношений, меняются гораздо медленнее. Так, женщина может занимать ведущие позиции, но при этом рассуждать в совершенно традиционных понятиях, и, даже достигнув положения лидера в той или иной сфере, принимать гендерные стереотипы, использовать их в практической жизни.



Довольно бессмысленно обличать этот способ мысли и действия как «отсталый» или «реакционный». Потому что люди, в основном, все-таки исходят из собственного опыта, опираются на усвоенные ими представления и защищают их. Вызывает недоверие, когда люди легко и непринужденно меняют взгляды. Например, услышав, что «прогрессивно» и «правильно», чтобы муж присутствовал при родах жены и/или брал отпуск по уходу за младенцем, кто-то сразу готов объявить «отсталыми» и «неправильными» семьи, в которых дела обстоят как-то иначе…

Если речь идет о новом и прогрессивном, вряд ли надо тотчас перенимать это новое – наверное, стоит подумать, насколько оно подходит в конкретном случае. Но действительная опасность для общества возникает тогда, когда так называемые традиционные взгляды объявляются единственно верными, раз и навсегда установленными. А тех, кто пытается их осмысливать и ставить под вопрос, осуждают и наказывают.

То, что большая часть людей придерживаются традиционных взглядов на гендерные отношения, – не повод разочаровываться в идее и опыте гендерного равенства и, тем более, отказываться от него как цели.

Кстати сказать, многие склонны считать, что если цель не достигнута в сжатые сроки, то не надо больше пытаться ее достичь: если лозунг «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» остался только лозунгом, можно про идею коммунизма просто забыть. И нечто подобное, кажется, происходит с идеей демократии в России. То есть, если не получилось у нас сейчас, значит, мы ошиблись, и надо жить, как раньше, до этого, жили.

Житель Арабских Эмиратов / pixabay.com

В гендерных отношениях то же самое: соблазнительно думать, что лучше вернуться к прошлому, когда муж был «хозяин», жена ему подчинялась (и осторожно, хитрым способом им управляла) – это было «правильно», а все остальное – от лукавого. Так вот, это ложная мысль.

Разные общества и разные социальные группы внутри одного общества движутся в направлении принятия идей гендерного равенства очень неравномерно. У каждого свой старт. Но есть то, что касается всех и о чем, кажется, иногда забывают. Дело в том, что история - это движение. История не останавливается, это касается любого времени и любого общества. России, Франции, Афганистана, Арабских Эмиратов, США и аборигенов Австралии. История движется, этому есть прямые эмпирические свидетельства. Отрицать их невозможно. Сейчас, когда история стала всемирной, глобальной, когда общества гораздо глубже взаимодействуют и пересекаются друг с другом, когда люди стали активно перемешиваться по миру – история движется быстрее, чем прежде. Современным людям ее движение и изменения очевиднее, чем нашим предкам, которые в массе своей жили более изолированно и реже перемещались по миру.



История движется в направлении расширения пространства индивидуального выбора, пространства свободы. Благодаря этому люди получают больше возможностей выбирать то, что подходит именно им. А людям больше подходят отношения, основанные на равенстве. Потому что приятнее и просто удобнее, когда тебя считают, прежде всего, человеком, равным себе. Это касается отношений мужчин и женщин абсолютно в той же степени как, отношений, например, начальников и подчиненных. Неприятно, когда вами помыкают, когда вам говорят, что кто-то «может все», а вы не можете ничего. Все это понятные вещи, с которыми каждый в жизни сталкивается. Поэтому люди никогда не откажутся ни от идеи равенства, ни от борьбы за равенство, включая его гендерную составляющую.



Достижение гендерного равенства является задачей огромной важности в любом обществе. Решать ее, конечно, трудно, потому что общества устроены по-разному. Нельзя просто назначить на высокие посты феминисток и ввести гендерное равенство указами. Это вызовет огромное сопротивление.

Аллегория Любви и Смерти / pixabay.com

Сейчас канун столетия Русской революции 1917 года. В ходе революции большевистской властью были приняты законы, устанавливавшие гендерное равенство. Большевики попытались совершить революцию в семейных отношениях, но они не учли, что патриархальное российское общество не было тогда способно принять эти изменения. Кстати, в 1930-е годы Троцкий признал это, сказав, что стремление кавалерийским наскоком разрушить патриархальную семью, было огромной ошибкой большевиков.

Тем не менее, спустя сто лет отказ от цели достижения гендерного равенства стал бы еще значительно большей исторической ошибкой.

Если, разочаровавшись в возможности быстро достигнуть гендерного равенства, люди скажут себе, что не будут его больше добиваться, – это значит, что они пытаются остановить историю. Такая попытка основана на страхах и на представлениях о всемогуществе. Они непременно разрушаются, причем это происходит крайне болезненно для тех, кто в них поверил или по каким –то иным соображениям не принимает реальность и отрицает историю. Поэтому независимо от того, хочет кто-то этого или нет, движение разных обществ в направлении достижения гендерного равенства будет продолжаться», – объяснила Ольга Здравомыслова.