«Коммерсантъ»: «Каждая авария впишется в историю». Министерство финансов выступает за создание единой базы страхования автовладельцев.

«"Яндекс" закупится в Китае»: агрегатор открывает новый раздел для зарубежных поставщиков.

«Поставщикам ЖКХ готовят план-перехват»: поставщикам ЖКХ готовят план-перехват.

«Геннадия Зюганова просят попробовать с пятого раза»: лидер КПРФ напомнил, что его поддерживают партийные организации.

РБК: «Чечне предписана скромность». Правительство определило «именные» дотации регионам.

«Рост на сокращении»: Bank of America назвал предел нефтяных цен.

Чем дефолт по евробондам грозит группе «Русский стандарт» объясняется в статье «Полбанка на кону».

«Решили по-семейному»: Микаил Шишханов покидает совет директоров группы «Сафмар».

«Известия»: «Facebook и Twitter пропишутся в России». Американские социальные сети решили выполнить требования российского законодательства.

«Аварийного жилья в стране меньше не становится»: за время действия программы расселения образовалась новая очередь живущих в непригодных условиях.

«Из рекламы лекарств исчезнет доктор Айболит»: фармацевтические компании готовы пойти на добровольные рекламные ограничения.

«Урожай тепличных овощей рекордно вырос»: помидоров в этом году собрано на 35,7% больше, чем год назад, а огурцов — на 18,3%.

«Газета.ru» в статье «Трамп, верни нам ядерную бомбу!» пишет о том, зачем президент США прибыл в Южную Корею в разгар дискуссии о ядерном оружии.

«На обман дольщиков дали три года»: Путин поручил отказаться от долевого строительства за три года.

О традиционном участнике президентской гонки можно почитать в статье «В КПРФ без революции: Зюганов пошел в президенты».

The Economist: «Память и справедливость. Верховный суд дал добро на казнь человека, который не помнит своего преступления» (Memory and justice: The Supreme Court permits the execution of a man who does not recall his crime). 67-летний американец из штата Алабамы был приговорен к смертной казни в далеком 1985 г.

«Скверная политика одного из самых маленьких европейских государств» (The dismal politics of one of Europe’s smallest nations). Прозападные политики в Молдавии теряют народное доверие.

Bloomberg: «Саудовские преследования ширятся. Замораживаются все новые банковские счета» (Saudi Crackdown Widens as More Bank Accounts Frozen). Неожиданно развернувшаяся в Саудовской Аравии борьба с коррупцией затронула не только принцев, миллиардеров и руководителей.

«Новых технологий не нужно бояться, но им не следует и доверять» (New Technology Should Be Neither Feared Nor Trusted). Существуют два полярных подхода к новым технологиям — крайний пессимизм и крайний же оптимизм. Но на самом деле функционирование технологий определяется планированием и менеджментом.

The Wall Street Journal: «Саудовские гонения на элиту расширяются, вероятны новые аресты» (Saudi Crackdown on Elite Expands With More Arrests Likely). В Саудовской Аравии продолжается мотивируемая борьбой с коррупцией атака на представителей элит.

«Союзники США боятся, как бы Трамп в США не прикинулся Никсоном» (U.S. Allies Fear Trump Will Pull a Nixon in China). Азиатские союзники США беспокоятся, что президент США Дональд Трамп может заключить с Китаем сделку.