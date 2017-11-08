Андрей Турчак, бывший губернатор Псковской области, который 2 ноября был делегирован местным парламентом в Совет Федерации, избран вице-спикером палаты. Таким образом Турчак теперь совмещает партийный и государственный посты — ранее он был назначен и.о. секретаря генсовета «Единой России».

Не то чтобы совмещение двух постов имело какую-то особенную ценность, но с советских времен на это обращается особое внимание. Впрочем, стоит признать: пост вице-спикера Совфеда, какие бы не были ему переданы обязанности, не так уж и весом. Возможно, это лишнее напоминание о месте Турчака в системе власти — не то чтобы звать его никак, но и внимания особого обращать не стоит.