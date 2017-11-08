Минэкономразвития хочет обязать руководителей контрольно-надзорных ведомств заранее фиксировать предельное количество внеплановых проверок, законопроект об этом, как пишет «Коммерсантъ», уже разработан.

В законопроекте говорится, что число внеплановых проверок не должно превышать 30% среднего числа плановых проверок за три года. Впрочем, документ нравится не всем. Так, «Открытое правительство», которое, как правило, поддерживает реформу контрольно-надзорной деятельности (КНД), обращает внимание на большое количество исключений из правила и предупреждает, что оно станет неприменимым при принятии закона о госконтроле.

Отметим, что начатая реформа КНД пока привела к тому, что одновременно с сокращением плановых проверок предприятий начался рост внеплановых проверок, то есть, по сути, для бизнеса мало что изменилось. За 2015–2016 годы проведено 3 млн таких мероприятий, 88 тысяч из них требовали согласования прокуратуры. По данным Генпрокуратуры, внеплановые проверки составляли до 75% всех контрольных мероприятий в этот период.

Проверка в кафе АГН "Москва"

Так что идея Минэкономразвития ограничить число внеплановых проверок, в принципе, понятна. При этом прокуратура не исключается из процесса проведения таких проверок. В законопроекте указано, что глава ведомства, которого осуществляет КНД, должен ежегодно издавать приказ, в котором будет дано предельное число внеплановых проверок, а прокуратура не только должна согласовать этот документ, но и проследить за его исполнением. Учитывая, что данные о количестве проверок включаются в единый реестр, превысить заранее установленное число внеплановых проверок действительно будет сложно.

Впрочем, минусы у законопроекта тоже есть. Минэконоразвития само же указало список исключений, которые в общий счет проверок не попадут. Это, например, причинение или угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, животным, растениям, окружающей среде, угроза объектам культурного наследия, особо ценным документам Архивного фонда, а также мероприятия, связанные с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Также в число исключений могут попасть и проверки на основании приказов глав контролирующих органов, изданных по поручению президента или правительства.

Проверка по факту обрушения перегородки моста АГН "Москва"

В «Открытом правительстве» указывают, что это «значительная» доля общего числа внеплановых проверок. Учитывая также то, что законопроект, как в нем указано, должен вступить в силу с 2019 года, в «Открытом правительстве» считают, что документ «мало что меняет», а при принятии нового закона о госконтроле закон, в который вносятся изменения, в любом случае утратит силу, так что «предлагаемые нормы станут неприменимы».

Отметим, что законопроект о государственном и муниципальном контроле и надзоре уже в ближайшее время будет рассмотрен на заседании правительства — во вторник он был одобрен комиссией по законопроектной деятельности. Документ закрепляет основные понятия контрольно-надзорной деятельности, порядок появления ее новых видов, а также введение риск-ориентированного подхода.

Вообще переход к риск-ориентированному подходу при проведении проверок — это ключевая идея реформы КНД. Ее суть в том, что частота проверок должна зависеть от риска нарушений — так, работа инспекторов должна оцениваться не по числу проведенных мероприятий и штрафов, а по динамике снижения смертности, травматизма и экономического ущерба.