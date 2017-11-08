Глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов Алексей Кудрин выступил с критикой бюджетной политики правительства с достаточно неожиданных позиций. Кудрин предлагает смягчить «бюджетное правило» и увеличить расходы на стимулирование роста экономики и инвестиций в человеческий капитал. Бывший министр уверен: если его не послушают, то Россию ждет взрывной рост уровня госдолга.

Статья Кудрина «Бюджетные правила как инструмент сбалансированной бюджетной политики» была написана в соавторстве с заведующим лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ильей Соколовым и вышла в журнале «Вопросы экономики». Об этом пишут ТАСС и «Газета.ru».

Алексей Кудрин с соавтором указывают, что если «бюджетное правило», которое прописано в проекте бюджета на 2018-2020 гг., будет принято, то расходы бюджета будут ограничены слишком жестко. При этом предложение Кудрина далеко не революционно. Сейчас «базовая цена на нефть», прописанная в проекте бюджета — 40 долларов за баррель марки Brent. Именно исходя из нее закладывается объем расходов правительства. Кудрин предлагает установить «базовую цену» на уровне 45 долларов — это дополнительно примерно 2 млрд долларов дополнительных доходов.

Нефтедобыча / pixabay.com

Сейчас, напомним, нефть стоит около 60 долларов за баррель и аналитики не ожидают, что в ближайшее время она рухнет — рынок находится в достаточно равновесным состоянии.

Еще один способ увеличения доходов бюджета — приватизация. Кудрин считает, что продажа госсобственности должна приносить правительству до 0,5% ВВП. «Поступления от приватизации — недооцененный ресурс, так как он позволяет привлекать избыточные свободные финансовые ресурсы из национальной экономики или из-за рубежа, содействовать разгосударствлению (повышению конкурентоспособности и отказу от практики государственного патернализма)», — говорится в статье.

Также Кудрин с Соколовым считают, что оптимизация расходов федерального бюджета на оборону, правопорядок, госуправление и сокращение субсидий в реальном секторе в совокупности способны обеспечить сокращение расходов в ближайшие два — три года в объеме не более 1% ВВП.

В статье отмечается, что доходы федерального бюджета по отношению к ВВП неуклонно сокращаются (с 16% ВВП в 2017 году, до 14,9% ВВП в 2020 году). «При подобной динамике бюджетных доходов применение новых бюджетных правил приведет к стремительному сокращению объема расходов: с текущих 18,1% ВВП до 15,9% ВВП уже в 2019 году. Реалистичность подобной бюджетной консолидации вызывает сомнения, особенно в условиях сохранения текущего законодательства, в первую очередь в социальной сфере», — отмечают Кудрин и Соколов.

Пресс-конференция 60-летней роженицы в Филатовской больнице / mskagency.ru

А вот тратить деньги Кудрин предлагает на финансирование структурных реформ, инвестиций в человеческий капитал и выполнение растущих социальных обязательств. Если этого не сделать, то расходы на «социальные» статьи бюджета придется сокращать уже в ближайшей перспективе, уверен Кудрин. Так как сделать это крайне сложно, то не исключено, что федеральное правительство начнет методично наращивать государственный долг, который сейчас достаточно низок по мировым меркам.

Таким образом Алексей Кудрин, который обычно выступает за жесткую бюджетную политику, на этот раз предлагает все-таки наращивать расходы правительства. Правда, деньги предлагается, в целом, не «печатать», а перенаправлять из других отраслей — так Кудрина все еще сложно отнести к «проинфляционной» партии, к которой относится, например, «Столыпинский клуб» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.