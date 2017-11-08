5 ноября Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) опубликовал свой новый хит под названием «Райское досье» (Paradise Papers). Первый назывался «Панамские документы» и появился на свет в апреле 2016 г. «Райское досье» представляет собой публикацию похищенного архива бермудской фирмы Appleby, занимающаяся регистрацией офшоров. СМИ теперь обсуждают открытия и параллельно интерпретируют ситуацию. Wall Street Journal, между тем, задался вопросом, кто устроил утечку архива.

Тонкость этой истории состоит в том, отмечает автор, что сейчас все обсуждают преступления и махинации, обнаруженные в документах, однако никто не собирается расследовать преступление, лежащее в основе этого информационного пиршества, - собственно похищение архива, который был передан газете Süddeutsche Zeitung анонимным источником. Конечно, никогда нельзя полностью исключать вероятность, что бумаги украл и передал прессе некий искренний борец за правду. Но в эпоху систематического хакерства в экономических и политических целях неизбежно закрадывается вопрос о том, не стоит ли за этой историей какая-нибудь национальная разведка. И если стоит, то в чем ее мотив.

Краткое содержание "райского досье" на сайте ICIJ

Строго говоря, это тоже уместный вопрос для медийного обсуждения, но как раз в этом месте в общей медийной дискуссии имеется слепое пятно. Проистекает оно, собственно, из того, что консорциум, заваривший кашу и обладающий исходной информацией, вообще не затрагивает эту тему. Что, по мнению автора, несколько странно, когда речь идет о коллективе, относящем себя к журналистике расследований.

Еще одна специфическая черта в том, что часть новостей, вытаскиваемых изданиями из документов, вообще не содержат информации о каких-либо нарушениях, а либо просто информируют о финансовых делах того или иного фигуранта, либо намекают на возможные, но никак не доказанные сюжетные связи. По этому поводу автор задается вопросом о том, собирается ли пресса с той же бодростью публиковать информацию обо всех, кто ей понравится, если вдруг случится масштабная утечка архивов какого-нибудь банка. Но на самом деле она едва ли случится, оговаривает автор. Такие грандиозные утечки не происходят просто так. У них всегда есть основание. Другое дело, что обсуждение таких оснований — табуированная тема.

Акция протеста в Нью-Йорке. Июль 2017 Andrew Dallos

За неимением оснований автор очерчивает контекст. Вся эта история развернулась в тот момент, когда в США разрастается ажиотаж вокруг темы американско-российских связей. Формируется такая рамка, в которой, если какой-нибудь американец просто знаком с кем-нибудь из России, это уже отдает скандалом. А уж если они еще и пересекались на деловом поприще, то это уже полноценный скандал. В центре этого ажиотажа, в свою очередь, находится расследование связей между командой президента США Дональда Трампа и Россией.

Возвращаясь к райской истории, автор указывает на характерную модальность, в которой представлены документы и выхваченные из них новости. Они ничего не утверждают и не приводят ни к каким выводам просто из-за недостатка информации. Вместо этого они, как и панамские бумаги, представляют собой богатый генератор гипотез, где одни фигуранты, может быть, использует других фигурантов в своих корыстных целях.