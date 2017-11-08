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08 ноября 2017, 10:10
история России революция Россия
Виталий Найшуль

10 дней, которые потрясли мир: к юбилею революции 1917 года. Виталий Найшуль

Макет Башни Татлина в экспозиции Музея современного искусства (Стокгольм). 2010
Макет Башни Татлина в экспозиции Музея современного искусства (Стокгольм). 2010
Tomislav Medak

7 ноября (25 октября по старому стилю) исполняется сто лет российской революции, которая получила название Октябрьской. Временное правительство, управлявшее страной после Февральской революции, было свергнуто и власть перешла к большевикам, провозгласившим ликвидацию капитализма и начало перехода к социализму.

 
 Виталий Найшуль

Поговорить с «Полит.ру» о переосмыслении наследия Русской революции 1917 года согласился президент Института национальной модели экономики, социальный мыслитель Виталий Найшуль. По его мнению, нет ничего более подходящего на роль символа Русской революции, нежели Башня Татлина.

«Столетие Русской революции заставляет нас переосмысливать ее наследие.

Нет ничего более американского, чем Статуя Свободы, и нет ничего более русско-революционного, чем Башня Татлина.

Гениальное произведение искусства о русском государстве, Башня Татлина имманентна ему. 

Следующее столетие нам предстоит строить Башню Татлина физически, метафорически и метафизически.

БАШНЯ ТАТЛИНА, ГЛОБАЛИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ
в семи кратких экспозициях

 
 



Экспозиция I.
Описание Башни

Башня Татлина – это параллельная земной оси мачта (1), поддерживающая двойную спираль (7), обнимающую здание из четырех расположенных друг над другом элементарных геометрических тел: куба (2), пирамиды (3), цилиндра (4) и полусферы (5), вращающихся вокруг своих осей. Куб делает оборот в год, пирамида – в месяц, цилиндр – в день, полусфера – в час.

Башня продолжается в небо лучами, проецирующими сообщения на облака. Высота башни – 400 м – одна стотысячная земного меридиана, на 75 м выше Эйфелевой башни.

Великое произведение архитектуры

По масштабу художественного замысла Башня сравнима в русской культуре лишь с «Троицей» Рублева. Башня вошла в многочисленные учебники архитектуры во всем мире и является одним из самых известных в мировом искусстве артефактов, наряду с «Джокондой» Леонардо да Винчи и «Подсолнухами» Винсента Ван-Гога. В Яндексе и Гугле можно найти тысячи макетов и рисунков Башни. Макеты Башни экспонируются в главных музеях мира.

 

 

Интернационал

Творение Татлина называлось Башней III Интернационала; куб, пирамида и цилиндр предназначались, соответственно, для всемирных законодательной, исполнительной власти и СМИ, полушарие – для деятелей искусств. Про Башню говорили, что она создана из железа, стекла и революции.

Многозначность

Смыслы Башни выходят далеко за пределы революционной романтики. По выражению Виктора Шкловского Башня пронизана ассоциациями, как петербургский воздух во вьюгу снегом.

Глобализм

Всякое великое произведение прошлого нуждается в современном прочтении. Мы видим в полусфере, цилиндре, пирамиде и кубе – четырехчастный Вавилонский истукан, в двойной спирали – христианского двуприродного Человека, в мачте – вселенную.

 

 

В Человеке, обнимающем Истукана, мы видим символ Христианского Рима, объединившего вселенского человека-Бога и вселенского человека-государство (см. Четыре письма невежи-мирянина знакомому священнику, Письмо I).

Экспозиция II.
Истукан и глобализм

 

Вавилонский истукан – исполин из сна вавилонского царя Навуходоносора, истолкованного пророком Даниилом. Истукан состоит из 4 частей: золотой головы, серебряной груди, медных чресл и железных (с глиной) ног, символизирующих 4 последовательные священные империи. Голову Истукана пророк Даниил связал с современным ему Вавилоном, три другие части тела истолковывались по-разному. Одна из самых авторитетных трактовок (свмч. Ипполит Римский и иже с ним) связывает их, соответственно, с Мидо-Персией, Грецией Александра Македонского и Римом.

Мы знаем, что Вавилон научил человечество единому представлению о времени, греки – о мышлении, римляне – о цивилизованном государстве. О вкладе мидо-парфян в единство человечества поговорим отдельно.

Итак, Истукан – глобальная империя, навязывающая человечеству единые стандарты и не желающая понимать местные особенности – то, против чего всегда выступали антиглобалисты.

(Истукан и составляющие его части-империи – артефакты не истории вообще, а Священной истории или со-бытия Единого Бога и познающего Его Человека. Этим объясняется отсутствие в схеме пророка Даниила других могучих государств прошлого, настоящего и будущего.)

Истукан и великие пророки

Поклонников малого, уютного, национального удивит оценка языческого Истукана Всевышним Богом, глаго́лавшаго проро́ки Иеремия (27, 4:11) и Даниил (2, 37:38):

… так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: так скажите государям вашим: Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом Моим и простертою мышцею Моею, и отдал ее, кому Мне благоугодно было.  И ныне Я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба Моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и сыну его и сыну сына его, доколе не придет время и его земле и ему самому; и будут служить ему народы многие и цари великие.

И если какой народ и царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей под ярмо царя Вавилонского — этот народ Я накажу мечом, голодом и моровою язвою, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его.  И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам: «не будете служить царю Вавилонскому».  Ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы Я изгнал вас, и вы погибли.  Народ же, который подклонит выю свою под ярмо царя Вавилонского и станет служить ему, Я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать ее и жить на ней.

Ты <Навуходоносор>, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими.

Чем же заслужил Истукан эти слова? Можно предположить, что пророки Единого Бога встретились с носителем другого, не божественного, а земного универсализма.

Истукан и Иудея

В Священной истории конфликта Иудеи и Вавилона раскрывается божественный промысел встречи народа-богоносца и глобализма. Вместо того, чтобы подклониться глобализму и по мере сил инфицировать его своей верой (что и произошло позже), иудеи самосвятно вступили с ним в неравную борьбу. Лживые представления о Боге они дополнили лживыми представлениями о политической реальности: в слепоте своей не узрели очевидную силу Истукана и плели против него заговоры в союзах с местными царьками. Тщетно молодой пророк Иеремия объяснял истеблишменту Иудеи, что номер не пройдет, и расплачиваться придется Пленением и Разрушением Храма.

Впоследствии Храм был восстановлен, но Ковчег Завета – исходная простота веры – были безвозвратно потеряны. Похожее произошло на наших глазах в Германии, где в наказание за преступное гитлеровское язычество иссякло великое дерзновение донацистской немецкой культуры.

Конструктивизм и христианство

Башня Татлина, наверное, самое знаменитое произведение конструктивизма. Привычная его трактовка связанна с эпохой машин, но мы считаем конструктивизм эстетизацией функции. И в этом он родственен христианству, обожающему функцию.
Именно христианский конструктивизм отличает татлинскую башню – единство объемов, спирали и оси, за которыми стоят всечеловеческие символы, от вавилонской – амбициозной груды кирпичей.

Экспозиция III.
Язык татлинских объемов

Наша задача – понять абстракции, стоящие за татлинскими объемами: полушарием, цилиндром, четырехугольной пирамидой, кубом. Легко заметить, что эти тела являются произведением основных геометрических фигур: квадрата, треугольника и круга (полукруга).

Социальной функцией объемов являются отношения образца и социума. Творчество есть создание образца ради образца, СМИ – разработка социализируемого образца и его трансляция на социум, исполнительная власть – навязывание образца социуму, законодательная власть – власть социума над собой.

 

Термины а́генс (лат. agens — действующий) и па́циенс (лат. patiens —принимающий, терпящий) в языкознании означают, соответственно, субъект и объект действия.

Отсюда получается:

Татлинская матрица отношений образца и социума

 

Экспозиция IV.
идея и практика

Сами того не ведая, мы живем согласно философскому наследию Григория Паламы, и этим похожи на господина Журдена, не знавшего, что он говорит прозой. Татлинская матрица отношений образца и социума является частным случаем паламистской веерной матрицы отношений разнородных субстанций. Другим частным случаем является матрица отношений идеи и практики, подобная татлинской.

 

 Связи

Размер кругов отображает численность вовлеченных в процесс людей

Случай Королева

Например, так выглядела 4-звенная цепочка наведения межконтинентальных баллистических ракет, в которую были вовлечены сотни тысяч людей.

 

Связи

Расшифровка названий организаций: механико-математический факультет МГУ, Институт прикладной математики АН СССР, НИИ автоматики и приборостроения, Ракетные войска стратегического назначения

Экспозиция V.
Третий Рим

Согласно многосотлетней российской мифологии Москва есть Рим, понимаемый как брак государственности и христианства, и притом третий, прошедший стадии собственно Рима и Константинополя. Как и всякая самоидентификация, миф во многом программирует поведение субъекта.

В нашей истории мифический III Рим осуществлялся в различных модусах с разной идеологией и разным отношением к остальному миру. Ниже приведены две важнейших модуса, которые, воспользовавшись политэкономической терминологией можно назвать автаркическим и экспортно-ориентированным.

 

Экспозиция VI.
Хаб

Слово оплот означало забор (В.Даль). В 1991 г. забор вокруг страны рухнул, и восстановить его нет возможности – в мире нет жизнеспособных автаркий. (См.также Независимость и благосостояние.)

Исчезновение забора разорвало цепочку: Третий Рим – Оплот Православия – Великая держава – Непобедимая армия, связывающую идею Третьего Рима и государственную практику. Великая держава не защищает идентичность, а Непобедимая армия «гоняет поросят на заднем дворе» (В.В.Путин). Власть теряет адекватность, вертикально-интегрированный Русский мир деградирует. «Все, к чему мы прикасаемся, умирает…» – сказал один из первых лиц нашего государства в частном разговоре. Жертвами этого процесса стали самые близкие по вере и этничности народы: Грузия и Украина.
Зато множится и ширится Русский мир, горизонтально-интегрированный интернетом и дешевеющим транспортом. Настоящая экспансия ведется не в арьергардных гибридных боях на задворках России, а новыми русскими первопроходцами по всему земному шару.

* * *

Ядерное оружие из-за чрезмерного неизбирательного действия стало неэффективно, как химическое оружие во второй мировой войне. Вытеснение России из Восточной Европы и СНГ происходит не силой оружия, а цивилизационным отставанием.
Закон современного глобального мира суров: не можешь предложить свои образцы, обладающие всемирной силой – будешь жить по чужим!

* * *

В современных условиях идентичность защищает экспортно-ориентированная модель.
Русская земля должна стать хабом русских людей и русских образцов, покоряющих вселенную.

Экспозиция VII.
Рубеж

Классики искусствоведения утверждают, что памятник может выступать не только назойливым средством политической пропаганды, но и временным рубежом, завершающим эпоху и открывающим новую.

Башня Татлина:

Мемориал жертвам кровавой 500-летней истории III Рима: церковного раскола, империй, отечественных войн, революций, наконец, ГУЛАГА – ведь невозможно почтить павших воинов, не указав, что они погибли в сражениях.

Штандарт, собирающий рассеянных русских людей и ведущий их в созидательной деятельности.

Образец и мерило русских гениальности, вселенскости и размаха.

* * *

В древнегреческом оригинале покаяние – метаноя, что в дословном переводе означает перемену сознания. Строительство Башни Татлина позволит стране принести покаяние: переосмыслить прошлое и двинуться в будущее», – рассказал Виталий Найшуль.

 

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