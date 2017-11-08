Создатель и руководитель организации «Русь сидящая» Ольга Романова переехала в Германию. Об этом, равно как и о причинах переезда, Романова написала на своей странице в Facebook.

Романова указала, что причиной ее отъезда стал конфликт ФСИН с организацией: в конце марта заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый написал на нее «донос», обвинив в хищении бюджетных денег. При этом он предъявил претензии по поводу контракта компании «ЭрЭс», связанной с «Русью сидящей», со Всемирным банком. Главой «ЭрЭс» является именно Романова.

Представители ФСИН обвинили сотрудников «Руси сидящей» в неисполнении контрактов по чтению лекций для родственников осужденных, самим осужденным и сотрудникам уголовно-исполнительной системы, написала она. В ответ, по словам Романовой, «Русь сидящая» подала в суд на представителей и операторов Всемирного банка в России и доказала в гражданском судебном процессе, что обязательства по контрактам были исполнены полностью, а затем предъявила претензию ФСИН. Ведомство на претензию не ответило, организация подала в суд.

Слушание по этому делу было назначено на 6 декабря. Романова намеревалась присутствовать на нем и даже участвовать в судебном процессе, однако отказалась от этой идеи. «После всех проверок опасности меньше не стало», – так объяснила она свое решение. В то же время она подчеркнула, что продолжает принимать участие в работе «Руси сидящей».

Совет организации «Русь сидящая» / zekovnet.ru

Организация «Русь сидящая» – это созданный в 2008 году проект благотворительного фонда помощи неправомерно осужденным и их семьям. Правозащитники занимаются сбором средств для поддержки заключенных и их родственников, отправляют посылки в тюрьмы и проводят профессиональную экспертизу уголовных дел.

На известие о переезде Романовой социальные сети отреагировали достаточно мрачно: преобладали комментарии о «выдавливании правозащитников» и «токсичных государственных деньгах». Политик Дмитрий Гудков переопубликовал на своей странице в Facebook сообщение Ольги Романовой, сопроводив его комментарием: «Вот и Ольга Романова эмигрировала. Вынужденно – но далеко не первой. Это тоже примета юбилея революции: отъезд из страны ее лучших граждан. Какая по счету за последний век волна эмиграции?».

Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что обращений по этому поводу на имя президента не поступало. «Вряд ли этим должен президент заниматься. Если есть какие-то подозрения, то у нас есть правоохранительные организации, если подозрений нет и есть все материалы, которые подтверждают израсходование государственных средств, то они должны быть представлены. Тут просто вряд ли, наверное, нужно подобные вопросы выносить на уровень президента», – заявил Песков.

О происшедшем с «Полит.ру» поговорил Павел Чиков, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, кандидат юридических наук, председатель организации «Агора». По его мнению, пока делать обобщения по поводу случившегося сложно, так как информации для этого еще недостаточно. В то же время он выразил надежду, что «Русь сидящая» сможет продолжить свою работу и при том, что ее руководитель находится в другой стране.

«Сходу делать какие-то генерализации тут довольно трудно, и уж точно неправильно делать обобщения на материале одной конкретной истории. Более того, с самой этой историей нужно разбираться. Ольга Романова не привела достаточно информации о том деле, в связи с которым она уехала. Вся информация, которая известна, известна только из ее поста, и она сводится к тому, что у ФСИН были некие претензии по поводу расходования бюджетных средств, связанных неким образом с проектом Всемирного банка.

В рамках этого дела, как я понимаю, которое было начато по заявлению замдиректора ФСИН Рудого, проводились какие-то обыски. Этой информации недостаточно даже для того, чтобы понять, возбуждено уголовное дело или нет – потому что обысковые мероприятия могут проводиться и без возбуждения уголовного дела, в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Это с одной стороны; с другой стороны, не очень понятно, кто расследует дело и о чем конкретно идет речь.

Словом, здесь мало информации и сложно делать выводы относительно наличия реальных угроз, а также претензий конкретно к Романовой и прочего. Если она говорит, что уехала в связи с рисками уголовного преследования, нам остается только верить ей на слово. Что, конечно, стоит делать, но юристам все же привычнее делать такие выводы на основании каких-то материалов.

То есть если говорить про эту конкретную историю с Романовой, то пока слишком мало информации для каких-то выводов и оценки. Если же мы говорим, например, про общий тренд на эмиграцию из России граждански активных и критически настроенных по отношению к власти людей, то это многолетний тренд, который начался уж точно не с Романовой. Последняя его волна началась с 2012 года – стартом ее послужило «Болотное дело».

За это время из России уехало огромное количество людей, сотни получили политическое убежище в других странах, а реально страну покинули сотни тысяч россиян. Уехали они по разным причинам, но в целом, можно сказать, что они это сделали в связи ухудшающимся «климатом» – деловым, политическим, гражданским. Но это вопрос все же больше не к юристам и правозащитникам, а к профессиональным социологам, которые отслеживают процессы миграции населения и их причины.

Ольга Романова и волонтеры организации «Русь сидящая» /zekov.net

Осложнит ли переезд Ольги Романовой работу созданной ею организации? Он со стопроцентной гарантией осложнит работу самой Ольги Романовой прежде всего – потому что дистанционно управлять российской организацией, не находясь на территории России, значительно сложнее. Но и это вполне возможно, и есть много примеров успешной работы в таких условиях как в гражданском, так и в медийном секторе.

Так или иначе, команда организации остается в России, да и сама Ольга говорит, что собирается возвращаться – речь не идет о переезде на постоянное жительство. Ну, по крайней мере, она так говорит – мы не знаем, что получится на самом деле и что она думает. Надеюсь, что организация продолжит работать – потому что она за эти годы стала одной из очень заметных и, грубо говоря, нишевых организаций, связанных с защитой прав человека в пеницитарной системе», – считает Павел Чиков.