Топ новостей 8 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Сергей Полонский объявил о выдвижении в президенты, СМИ сообщили о намерении Украины прекратить дипотношения с Россией, а главу ФАС Крыма нашли мертвым.

Сергей Полонский заявил о начале подготовки к участию в выборах президента России после того, как суд отказался менять его меру пресечения на реальный срок. Глава штаба Полонского Максим Шингаркин пообещал, что бизнесмен огласит пункты своей программы 14 ноября.

🔺Полонский идёт в президенты. !Мосгорсуд сегодня рассматривал требование прокурора отправить бизнесмена за решетку.Но в итоге решение Пресненского суда не стали и бизнесмен на радостях сделал заявление ! К Сисяну добавился конкурент pic.twitter.com/5saRJMSIOL — 🔹МЕДВЕД БУРЫЙ🔹 (@medvedburiy) 8 ноября 2017 г.

Верховная Рада Украины может проголосовать за разрыв дипломатических отношений с Россией. Положение, которое, помимо разрыва дипконтактов, будет включать и закрытие представительств, может войти в закон о реинтеграции Донбасса. «Инициатор этой поправки именно "Народный фронт". Это своеобразный ответ министра внутренних дел Арсена Авакова», — заявил источник. В Раде данные намерения опровергли. В Кремле заявили, что такое решение нанесет урон интересам людей.

Глава управления ФАС по Крыму Тимофей Кураев найден мертвым у себя дома. По данным источника, он мог покончить с собой. Кураеву было 44 года, он родился в Москве и работал в органах внутренних дел.

Алексей Улюкаев на суде отказался рассказать, получал ли он 2 млн долларов 14 ноября 2016 года. Он заявил, что ответит на вопрос, когда будем давать показания. Сегодня следствие принесло в суд коробку с деньгами, которые якобы и стали полученной им взяткой.

Адвокат Виктория Бурковская:

-Зато все теперь знают,как выглядят 2 млн долларов.

Улюкаев добавляет:

- Надо было селфи сделать! — Владимир Расулов (@cornuell) 8 ноября 2017 г.

Андрей Турчак, вице-спикеро Совета Федерации / council.gov.ru

Экс-глава Псковской области Андрей Турчак тайным голосованием избран вице-спикером Совета Федерации. По данным СМИ, его кандидатуру предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Его поддержали 157 сенаторов, один воздержался и один высказался против. Сенатор Людмила Нарусова выразила сомнение в его способности совместить должность в «Единой России» и Совфеде и потребовала рассказать, почему Турчак до сих пор не допрошен по делу об избиении журналиста Олега Кашина.

турчак избран заместителем главы сф

- а почему замом?

- ну Кашин-то, жив. — Сталкер (@ValBodin) 8 ноября 2017 г.

Настенная роспись в Берлине / pixabay.com

Более ста миллионов человек стали жертвами «коммунистических режимов по всему миру» с момента октябрьской революции в России, заявил Белый дом. Там отметили, что революция породила СССР, на протяжении «темных десятилетий отнимавший у ни в чем не повинных людей их права и свободы».

Ольга Романова / zekov.net

Исполнительный директор фонда помощи заключенным «Русь сидящая» Ольга Романова переехала в Германию, так как на нее был организован «донос» замдиректором ФСИН Анатолием Рудым. «Написал, что я похитила бюджетные деньги в особо крупном размере», - указала Романова. «Русь сидящая» подала на ФСИН иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы. В Кремле заявили, что этот конфликт не является вопросом президента.

Вот и Ольга Романова эмигрировала. Примета юбилея революции: отъезд из страны ее лучших граждан. Какая по счету за век волна эмиграции? — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 8 ноября 2017 г.

«Первый канал» покажет в России«Евровидение», который пройдет в мае 2018 года в Португалии. В конкурсе примут участие 42 страны. Организаторы «Евровидения-2018» опубликовали список участников. В неговключена и Россия. Они представили логотип и девиз «Евровидения» этого года — «Все на борт!».

Логотип Яндекса на автомобиле / kremlin.ru

В «Яндекс.Маркете» создано новое подразделение по работе с зарубежными партнерами. Для размещения товаров из Китая уже выделен отдельный сайт. В разделе представлены товары от магазинов JD.com, Gearbest, Intmall, Clogo, Umkamall, Trade-Ease, Lightinthebox, всего около 500 тысяч. Покупатели смогут делать заказы на«Яндекс.Маркете», им предложат бесплатную доставку, отслеживание заказов и русскоязычную поддержку.

«Яндекс.Маркет» устарел — мнение директора по маркетингу магазина аудиотехники «Аудиомания» https://t.co/Qhx9azrSpZ — Стартапы и бизнес (@vcru) 8 ноября 2017 г.

Twitter признал эксперимент с увеличением максимальной длины сообщения со 140 до 280 символов успешным, отныне новый размер сообщения станет доступным для всех пользователей. Эксперты заметили, что у тех пользователей, кому позволили писать более длинные сообщения, частота их критической длины снизилась в несколько раз.

Twitter удвоил число символов, теперь самое сложное — это остановиться и перестать писать, пытаясь уместить в твит все важное и интересное. Потому что никто не любит читать много воды, тем более в Твиттере, где привыкли к лаконичности и коротким ёмким сообщениям. Это нужно учитыв pic.twitter.com/RMONXY8HVB — ⚡СРОЧНО⚡ (@sro4no) 8 ноября 2017 г.