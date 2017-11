Топ новостей 8 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Сергей Полонский объявил о выдвижении в президенты, СМИ сообщили о намерении Украины прекратить дипотношения с Россией, а главу ФАС Крыма нашли мертвым.

Сергей Полонский заявил о начале подготовки к участию в выборах президента России после того, как суд отказался менять его меру пресечения на реальный срок. Глава штаба Полонского Максим Шингаркин пообещал, что бизнесмен огласит пункты своей программы 14 ноября.

Верховная Рада Украины может проголосовать за разрыв дипломатических отношений с Россией. Положение, которое, помимо разрыва дипконтактов, будет включать и закрытие представительств, может войти в закон о реинтеграции Донбасса. «Инициатор этой поправки именно "Народный фронт". Это своеобразный ответ министра внутренних дел Арсена Авакова», — заявил источник. В Раде данные намерения опровергли. В Кремле заявили, что такое решение нанесет урон интересам людей.

Глава управления ФАС по Крыму Тимофей Кураев найден мертвым у себя дома. По данным источника, он мог покончить с собой. Кураеву было 44 года, он родился в Москве и работал в органах внутренних дел.

Алексей Улюкаев на суде отказался рассказать, получал ли он 2 млн долларов 14 ноября 2016 года. Он заявил, что ответит на вопрос, когда будем давать показания. Сегодня следствие принесло в суд коробку с деньгами, которые якобы и стали полученной им взяткой.

Экс-глава Псковской области Андрей Турчак тайным голосованием избран вице-спикером Совета Федерации. По данным СМИ, его кандидатуру предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Его поддержали 157 сенаторов, один воздержался и один высказался против. Сенатор Людмила Нарусова выразила сомнение в его способности совместить должность в «Единой России» и Совфеде и потребовала рассказать, почему Турчак до сих пор не допрошен по делу об избиении журналиста Олега Кашина.

Более ста миллионов человек стали жертвами «коммунистических режимов по всему миру» с момента октябрьской революции в России, заявил Белый дом. Там отметили, что революция породила СССР, на протяжении «темных десятилетий отнимавший у ни в чем не повинных людей их права и свободы».

Исполнительный директор фонда помощи заключенным «Русь сидящая» Ольга Романова переехала в Германию, так как на нее был организован «донос» замдиректором ФСИН Анатолием Рудым. «Написал, что я похитила бюджетные деньги в особо крупном размере», - указала Романова. «Русь сидящая» подала на ФСИН иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы. В Кремле заявили, что этот конфликт не является вопросом президента.

«Первый канал» покажет в России«Евровидение», который пройдет в мае 2018 года в Португалии. В конкурсе примут участие 42 страны. Организаторы «Евровидения-2018» опубликовали список участников. В неговключена и Россия. Они представили логотип и девиз «Евровидения» этого года — «Все на борт!».

ALL ABOARD! Next stop: Lisbon! #Eurovision 2018 pic.twitter.com/YrgUPSd5Uk

The 42 countries participating in #Eurovision 2018 are... pic.twitter.com/DNiuz1iGeo