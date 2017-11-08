Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во вторник в эфире «Первого канала» сообщил о выдвижении своей кандидатуры в качестве кандидата на пост президента России на выборах в 2018 году.

«К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа "Десять шагов к достойной жизни". И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», — сказал лидер партии.

Митинг КПРФ 7 ноября 2017 Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Выдвижение Зюганова, с одной стороны, ожидалось, с другой стороны, многие надеялись, что Компартия все-таки предложит иного кандидата. Cейчас Зюганову 73 года, между тем Борис Ельцин, которого Зюганов так любит критиковать, ушел в отставку в 68 лет. Впрочем, возраст — не главное, в конце концов Владимиру Путину недавно исполнилось 65 лет, столько было Борису Ельцину в 1996 году. Главная проблема в том, что Геннадий Зюганов уже четырежды участвовал в президентской гонке, в первый раз — более 20 лет назад, в том самом 1996 году. И, похоже, все меньше россиян готовы за него голосовать.

В пятницу, 3 ноября, фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, из которого следовало: только 4% россиян готовы проголосовать за Зюганова. Понятно, что это доля от общего числа опрошенных, а не от тех, кто собирается идти на выборы. Понятно, что до выборов еще далеко. Но прогноз все равно неутешительный. За Жириновского, согласно тому же самому опросу, готовы проголосовать 8% россиян. И ладно бы такие результат давал только опрос ФОМ, но похожие цифры показывают и опросы «Левады», которые также регулярно проводятся с августа. Это крайне неприятный результат для политика, который в 1996 году проиграл Ельцину в первом туре всего 2,5 млн голосов, а в 2012 легко взял свое «серебро», набрав почти втрое больше голосов, чем ближайший преследователь, все тот же Жириновский.

Результат Геннадия Зюганова на президентских выборах 2008 года Politic fursov

Не удивительно, что накануне выборов коммунисты нащупывали почву для заключения коалиционного соглашения с множеством левых организаций, которые объединены под брендом «Национально-патриотических сил России» (НПСР).

Учитывая все это, выдвижение Зюганова пока что выглядит чуть ли не как «самострел». Если он в 2018 году наберет не просто считанные проценты голосов, но и проиграет Жириновскому, то это будет означать конец его политической карьеры. Не исключено, что вскоре он будет вынужден оставить пост руководителя Коммунистическо партии, крупнейшей оппозиционной силы страны.

Так что не удивительно, что сразу после выдвижения Зюганова в КПРФ начали говорить, что все не так однозначно.

Во-первых, сразу всплыл тезис о том, что кандидата выдвигает только съезд, а значит нужно все-таки дождаться декабря. Руководитель пресс-службы КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что пока говорить о выдвижении лидера КПРФ Геннадия Зюганова на предстоящие президентские выборы преждевременно. По его словам, дискуссия по этому вопросу «открыта, а не закрыта», добавив, что это происходит «по настоянию самого Зюганова». По его словам, кандидатуры на пост президента будут обсуждаться на «ближайшем пленуме» ЦК КПРФ, «а приниматься решение будет съезд» партии. При этом партия может выдвинуть как Зюганова, так и «еще кого-то» — «Иванова, Петрова, Сидорова». «У нас достаточно большое количество людей, которые могут быть представлены», — добавил Ющенко.

Александр Ющенко и Юрий Афонин kprf.ru

Во-вторых, некоторые руководители партии начали говорить, что поддержка Зюганова не такая уж и абсолютная. «Подавляющее большинство организаций считают кандидатом номер один Геннадия Андреевича, но список кандидатов у нас широкий», — заявил «Коммерсанту» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Зюганов, напомним, говорил, что его поддерживают все региональные парторганизации. Чуть позже в разговоре с РБК и сам Зюганов признал, что его поддерживают «почти все региональные организации».