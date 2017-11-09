Видео дня. Губернаторы легли под БТР

В военном тренировочном комплексе «Кубинка» прошел новый этап тренинга Высшей школы государственного управления РАНХиГС по подготовке президентского кадрового резерва. Его цель — подготовить кадры для назначения на высокие государственные должности.

На этот раз участники испытания прыгали с парашютной вышки, учились стрелять из автоматов и пистолетов, работать с военной техникой и бросать гранаты,а также ложились под едущий БТР.

Впоследствии участники тренинга пожаловались РБК на то , что он оказался травматичным. «После парашютов трое уехали домой с травмами ног, один — с больной спиной», — заявил собеседник издания.

Стоит отметить, что, по данным РБК, в тренинге принимают участие депутаты Госдумы, сенаторы и представители правительства, а также те, кого назначат главами регионов.