Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
9 ноября 2017, четверг, 11:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Банк России расскажет, как сделать новый бизнес эффективным
Труженицы тыла поплатилась жизнью за три юбилейные монеты
На тюменских дорогах появится еще 21 камера видеофиксации
На продовольственной ярмарке в выходные тюменцы найдут мясо, рыбу и ягоды
Знай наших! Сергей Перелыгин выиграл «Гонку гладиаторов»
Тюменская область вошла в чертову дюжину рейтинга доступности покупки жилья через ипотеку
Сухой счет под мокрым снегом: ФК «Тюмень» принимал «Факел» на домашнем поле
С самобытной жизнью финно-угорских народов тюменцы смогут познакомится в рамках Дней культуры
С самобытной жизнью финно-угорских народов тюменцы смогут ознакомится в рамках Дней культуры
С самобытной жизнью финно-угорских народов тюменцы смогут ознакомиться в рамках Дней культуры
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
09 ноября 2017, 09:57
интернет СМИ Центробанк экономика
Иван Бегтин, Александр Хандруев

ЦБ в тренде: оценки экономики на основе big data

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Оценивать экономическую активность на основе публикаций СМИ предложили аналитики Банка России. По их мнению, такой показатель позволит увидеть картину быстрее, чем этого можно достичь с официальной статистикой, которая всегда запаздывает.

Метод анализа экономической активности по публикациям в интернет-изданиях основан на обработке больших массивов данных (big data), говорится в докладе департамента исследований и прогнозирования Центробанка. Доклад этот, носящий название «Оценка экономической активности на основе текстового анализа», был опубликован на сайте ЦБ; его можно посмотреть здесь (документ в pdf-формате).

Анализ новостных статей производится методами текстового анализа и машинного обучения. В докладе при этом отмечается, что «использование такой неструктурированной информации, как новости, является не менее важной составляющей при прогнозировании экономической активности, чем использование обычных статистических показателей». Кроме того, эти данные можно получить быстрее, чем статистику.

 
Киоск с прессой
Андрей Любимов / АГН "Москва"

Действительно, как отмечается в исследовании, сведения о росте ВВП, например, публикуются раз в квартал через в 1-1,5 месяца после окончания очередного квартала. В результате становится невозможно оперативно отследить экономическую динамику и быстро принять эффективное решение.

В то же время в докладе говорится, что разработанная методика успешно справилась с прогнозированием экономической динамики. «Это позволяет сделать вывод о том, что новостные данные обладают достаточно хорошей прогнозной силой. С помощью разработанного новостного индекса можно отслеживать динамику не только экономической активности на ежедневной основе, но также разрабатывать иные индикаторы, что позволит более оперативно реагировать на текущую экономическую ситуацию и принимать соответствующие решения», – отмечается в докладе ЦБ.

Прокомментировать для «Полит.ру» идею использования публикаций в интернет-СМИ при оценке экономической активности согласились Иван Бегтин, директор АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив, и Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, завкафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

По мнению Ивана Бегтина, в том или ином виде эта методика уже используется российскими компаниями. Что касается того, насколько точной может получиться картина, составленная таким образом, то здесь многое зависит от того, что именно считать СМИ.

 
Александ Авилов / АГН "Москва"

«Конечно, какую-то картину при помощи анализа СМИ можно получить. Насколько достоверную – сказать сложно. Начнем с того, что считать СМИ. Если ЦБ считает средствами массовой информации новостные порталы, официально зарегистрированные в реестре Роскомнадзора, то ведь некоторые СМИ, наоборот, постарались оттуда выйти. Или за СМИ считают те издания, которые находятся в агрегаторах Яндекса и Рамблера? Или же СМИ в их представлении окажутся любые новостные порталы, которые имеют посещаемость выше определенного уровня? В зависимости от этого картина будет различаться.

А кроме того, есть социальные сети; сейчас сильно набирают читателей каналы в Telegram. Я не очень понимаю, что именно Центробанк хочет мерить по СМИ. То есть многие анализируют СМИ (правда, это не называется big data) – не буду называть конкретных коммерческих компаний, но они есть. И, конечно, эту методику можно адаптировать под задачи Центробанка. Но фактически получится, что он может использовать те или иные уже существующие продукты, которые, например, мониторят упоминания о банках. И не очень ясно, в чем тут новизна.

Те же самые банки, например (ну, или другие финансовые структуры), мониторят не только СМИ – они как раз мониторят соцсети. У них, правда, критерием является отслеживание какого-то негатива. А что именно хочет сделать Центробанк, я, конечно, не знаю. Со стороны это еще не понятно. Может ли обработка новостных данных давать хорошие прогностические возможности? Вполне возможно, что это так, такие возможности могут возникать.

 
Фото: pixabay

А что касается того, можно ли описывать этот процесс, используя понятие big data… Собственно, big data – вообще не термин, это, скорее, маркетинговое определение. Его можно по-разному сформулировать. Для Росреестра, например, big data – это когда речь идет о терабайтах информации и даже о петабайтах, то есть данных довольно большого объема. А для структур вроде ЦБ – являются ли новости примером big data? Я не уверен. Ну, если использовать слова big data в значении «объем информации, который невозможно обработать на личном компьютере», то, наверное, да. Тогда это big data. Но к этому можно отнести почти все.

С другой стороны, если относить к big data данные реально большого объема, десятки терабайт и более, которые и на рабочих компьютерах сложно обработать, и на многих серверах непросто, тем более – для кропотливого анализа, то можно ли сюда же отнести и новости? Если честно, я сомневаюсь. По сути, это давно решенные задачи – хотя, конечно, не зная подробностей техзадания аналитиков ЦБ я не могу судить об этом с уверенностью. Может быть, они придумали нечто интересное. Но в том ключе, в котором это описано в СМИ, это походит на использование уже существующего ПО и сервиса», – сказал Иван Бетин.

Для рыночной экономики имеют огромное значение ожидания участников, а обработка информации из СМИ позволит точнее оценить их преобладающие настроения, считает Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, завкафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

«Вообще-то рыночная экономика отличается тем, что в ней очень большое значение имеют ожидания участников хозяйственной деятельности. Соответственно, чем больше массив данных об этом, тем лучше для прогноза. Тогда включается закон больших чисел, используются элементы искусственного интеллекта и нейросети – и на огромном массиве информации выявляются устойчивые тенденции, характеристики, оценки. И это позволяет уже не просто опрашивать определенный круг людей, достаточно или недостаточно репрезентативный (как, например, бывает, когда приглашают экспертов для участия в панелях на форумах, подбирая их так, чтобы услышать некие конкретные ответы), а получать более полную картину.

В этот массив информации попадает все, в том числе информация недостоверная, слухи. Но в целом это отражает настроения, которые преобладают в экономике и в обществе в целом. И именно эти ожидания, оценки предполагаемых изменений в будущем, оказывают если не решающее, то все же заметное воздействие на принятие инвестиционных решений, на выбор каких-то вариантов деятельности, и прочее, и прочее, и прочее.

Этот так называемый индикатор не надо переоценивать, но он полезен. Естественно, базировать на нем практические экономические решения, наверно, не слишком целесообразно: необходимы и оценка проекта, и много чего еще. Но как вспомогательное средство для того, чтобы «пощупать пульс» экономики, тех или иных сегментов рынка (начиная с валютного и кончая рынком недвижимости), он полезен.

В целом этом стало возможным благодаря тому, что уже сложилась современная методология, которая позволяет составлять подобные индексы и индикаторы. И, надо сказать, абсолютно правильно, что Банк России начал это делать. Насколько я знаю, в других странах такие индексы уже строятся. То есть мы здесь не являемся первооткрывателями, но, как говорится, идем в тренде. Это важно», – объяснил Александр Хандруев.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Здание Сената США
США готовы выделить миллиарды на сдерживание России
Перепись населения
Правительство утвердило сроки пробной и основной переписи населения
Ксения Собчак в эфире CNN
Собчак поддержала американские санкции против олигархов
Александр Овечкин
Движение Putin's team может стать частью предвыборной кампании Путина
Здание СВР
При пожаре в здании СВР в Москве погибли трое
10:49 Путин и Трамп согласовали дату встречи
10:25 Движение Putin's team может стать частью предвыборной кампании Путина
10:06 Собчак поддержала американские санкции против российских олигархов
09:58 Новый двигатель ракеты Falcon не прошел испытания
09:42 Правительство утвердило сроки пробной и основной переписи населения

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Виктор Чукарин
Виктор Чукарин
9 ноября 1921 года родился легендарный гимнаст Виктор Чукарин.
09:36 Бывший вице-губернатор Петербурга сознался в хищениях при строительстве «Зенит-Арены»
09:25 США готовы выделить миллиарды на сдерживание России и поставлять оружие Украине
09:23 При пожаре в здании СВР в Москве погибли трое
09:18 РАНХиГС предложил создать касту высокопоставленных чиновников
08.11 21:05 Нардеп Украины подтвердил планы по разрыву дипотношений с Россией
08.11 20:34 Замглавы временной администрации «ФК Открытие» ушла из банка
08.11 20:05 Марин Ле Пен лишена депутатской неприкосновенности
08.11 19:42 Пожар в здании СВР потушен без жертв и пострадавших
08.11 19:40 Спортсмены рассказал СМИ про «коктейль» Родченкова
08.11 19:08 В автобусной аварии в Ярославской области пострадали 13 детей
08.11 18:55 При пожаре на объекте СВР спасены двое пропавших рабочих
08.11 18:39 Суд объяснил причины отказа Навальному в иске к президенту
08.11 18:35 Мединский призвал театральных деятелей вспомнить понятие нравственности
08.11 18:22 Декларация независимости Каталонии признана незаконной
08.11 18:00 При пожаре в здании СВР в Москве пропала связь с его сотрудниками
08.11 17:52 «Айфон на рельсах» не выйдет в серийное производство
08.11 17:34 Экс-глава Приморья метит в ректоры Плехановки
08.11 17:10 Овцы могут узнать в лицо Эмму Уотсон и Барака Обаму
08.11 17:01 Uber запустит летающие такси к 2023 году
08.11 16:36 Место Ситникова в предвыборном штабе Собчак занял глава проекта «Открытые выборы»
08.11 16:21 Роскомнадзор проверит Facebook
08.11 16:16 Суд отклонил иск Навального к Путину
08.11 16:11 Каталонцы вновь вышли на улицы Барселоны
08.11 16:03 Недалеко от Мадрида был найден четырехрогий предок жирафов
08.11 15:43 РФ отказалась выдать Украине экс-лидера киевского «Беркута»
08.11 15:13 Госдума разрешит неофициальное использование герба РФ
08.11 14:54 Facebook предложил присылать обнаженные фото для предотвращения порномести
08.11 14:39 СМИ сообщили о смерти дочери Гурченко
08.11 14:33 Прокурор попросила три года колонии для сбившей насмерть мальчика в Балашихе
08.11 14:15 В Германии разрешили указывать в документах третий пол
08.11 14:07 Древняя рептилия показала путь плеврозавров в воду
08.11 13:57 Поветкин вернулся под эгиду WBC
08.11 13:44 Семь VPN-сервисов отказались сотрудничать с Роскомнадзором
08.11 13:43 Полонский заявил о выдвижении на пост президента России
08.11 13:32 Песков прокомментировал конфликт ФСИН и «Руси сидящей»
08.11 13:15 Кремль оценил сообщения о планах Киева разорвать дипотношения с Москвой
08.11 13:00 Нардепы Украины опровергли намерение разорвать отношения с Россией
08.11 12:58 Прокурор попросил приговорить Полонского к восьми годам тюрьмы
08.11 12:35 Улюкаев отказался отвечать прокурору на вопрос о получении взятки
08.11 12:14 СМИ сообщили о передаче Путиным управления Арктикой «Росатому»
08.11 11:52 Верховный суд РФ отказался отменить приговор Пичугина
08.11 11:46 СК возбудил дело против информатора ВАДА о препятствии следствию
08.11 11:29 Минфин предложил создать единую базу страхования автовладельцев
08.11 11:26 Андрей Турчак избран вице-спикером Совета Федерации
08.11 11:04 «Ростех» усилили генералом ФСБ
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.