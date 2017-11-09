Депутаты Верховной Рады Украины могут принять решение по вопросу о разрыве дипломатических отношений с Россией уже 16 ноября, в ходе рассмотрения закона о «реинтеграции Донбасса» во втором чтении, утверждают источники российских СМИ. Официально о подобных намерениях Киева не заявлялось.

О том, что решение по поводу прекращения дипломатических отношений с Россией может быть принято уже 16 ноября, сообщили источники газеты «Коммерсантъ» в Раде. По их данным, за это решение проголосует большинство народных депутатов. Помимо этого необходимо, чтобы президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ – и после этого российские дипломатические учреждения на территории Украины прекратят работу, точно так же, как и украинские дипучреждения в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремле считают неуместными гипотетические рассуждения на данную тему. «Это суверенное дело Украины. На Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное, это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России», – приводит информационное агентство РИА Новости слова Пескова.

В самой Верховной Раде по поводу возможного решения о разрыве дипотношений высказывались двояко. Так, заместитель главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что в рассматриваемом Радой законопроекте об особенностях госполитики по обеспечению суверенитета Украины в Донецкой и Луганской областях нет нормы о разрыве дипломатических отношений с РФ. А народный депутат от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Алексей Гончаренко подтвердил, что закон о «деоккупации Донбасса» касается в первую очередь ситуации на территории самопровозглашенных республик.

Ополченец в каске с наклейкой ДНР

«Решение о дипломатических отношения с Российской Федерацией – это отдельное решение, которое мы можем принимать. И нужно десять раз его взвесить, потому что если мы разрываем дипломатические отношения с РФ, как это отразится на Минском процессе, на защите украинцев, которые находятся на территории РФ», – объяснил Гончаренко. В то же время депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник сообщил журналистам, что Киев будет обязан разорвать дипотношения с Москвой после принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса, передает РИА Новости.

О возможности разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией и вероятных последствиях такого события побеседовал с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, принципиально принятие такого решения возможно, однако в настоящее время оно не выглядит логичным и едва ли может приниматься «за компанию» с принятием других документов.

«Конечно, подобное решение не будет проведено как бы невзначай, под прикрытием других законов. «Закон о реинтеграции оккупированных территорий» предполагает признание России агрессором. Ну, собственно, Россия и так уже многими агрессором признана, тут мы ничего нового не услышим.

Другое дело – решение о разрыве диптоношений. Конечно, походя такое решение не принимается, и я уверенно сделаю прогноз, что 16 ноября решение о разрыве дипломатических отношений принято не будет. Может ли оно быть в принципе принято в ближайшей перспективе? На самом деле, может. Думаю, что вероятность этого – менее 50%. Но по мере развития избирательной кампании – а она уже фактически началась, президентско-парламентская избирательная кампания 2019 года – может появиться, что называется, политический спрос на радикальные решения в отношении России.

Именно поэтому я бы не стал полностью исключать вероятность принятия такого решения в будущем. Но на самом деле, если оно будет принято, это мало что поменяет: те дипломатические отношения, которые существуют сейчас, скорее являются формальными. Даже посольство России в Киеве фактически не работает. Там есть кое-какой минимальный персонал, но они закрыты, опасаются каких-то провокаций. Так что большинство процедур, которые предполагают полноценные дипломатические отношения, в настоящий момент уже не осуществляются. И что поменяется формального разрыва этих отношений?

Это не означает ни автоматического введения визового режима, ни тем более – запрета поездок граждан. И мы помним, что Грузия разрыва с Россией дипломатические отношения. Но это не вызвало особых последствий. Существеннее была тогда отмена авиасообщения. Так что я бы значение этой темы не преувеличивал. Нет, конечно, наличие или отсутствие дипломатических отношений – это очень важный знак того, на каком уровне находится межгосударственный кризис. С другой стороны, в нынешнее время, когда можно одновременно и воевать, и иметь торговые отношения, система координат здорово сместилась и нарушилась.

Поэтому я бы не предавал большого значения всей этой истории. И, повторю, мой прогноз на ближайшее время таков: до конца этого года подобного решения все-таки не примут, все останется как было. Я имею в виду конкретно заседание Верховной Рады, намеченное на 16 ноября. Вот за следующий год уже поручиться нельзя.

Если помните, мы не раз обсуждали введение визового режима, но эта мера все еще смотрится слишком радикальной, и Украина на нее не решается. Хотя если до 2017 года я вообще отрицал такую возможность, то теперь тоже в какой-то мере допускаю. Хотя все же склонен считать, что этого все-таки не будет. С нового года на границе будут введены дополнительные меры контроля пребывающих российских граждан. И с точки зрения безопасности этого, наверно, будет достаточно – потому что визовый режим сам по себе никогда безопасности не обеспечивал.

Если вдруг решение о разрыве дипотношений будет принято, то оно, конечно, не будет чисто символическим – оно будет значимым. Но практическое положение дел поменяется в этом случае незначительно – в силу того, нынешние дипломатические отношения являются скорее формальными.

Я не знаю, в каком состоянии посольство пребывает Украины в Москве, но российское посольство в Киеве именно что практически не работает. Там и посол не назначен (вы же помните эту историю?), и в здании в самом деле практически никого нет – оно стоит пустое, есть лишь какие-то дежурные. А консульство переехало в далекий район, куда даже дозвониться можно не каждый день.

Здание посольства РФ в Киеве / wikipedia.org

Что касается того, скажется ли подобное решение на процессе урегулирования, если оно будет принято… Ну, урегулирование ведется в рамках специально созданных групп – опять-таки, этим не занимается посол, этим с российской стороны занимаются какие-то спецпредставители. Так что прямой связи с наличием или отсутствием дипотношений тут нет.

Да, слова «разрыв дипломатических отношений» звучат пугающе, и если это когда-то случится, то это будет новый значимый шаг. Но по мне, такое развитие событий даже отчасти нелогично, если уж разрыва не было по сих пор, хотя между странами случилось много плохого. Сейчас это мог бы быть фактор внутренней украинской политики, не более того. Если, конечно, не случится еще какого-нибудь обострения», – сказал Георгий Чижов.

Добавим, что вечером 7 ноября стало известно: Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении 42 российских компаний, сообщает информагентство ПРАЙМ.