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09 ноября 2017, 19:47
допинг Олимпийские игры Россия
Никита Белоголовцев

Допинговый скандал: в ожидании компромисса

Допинг проба
Допинг проба

Собрано достаточно доказательств того, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов на сочинской Олимпиаде, сообщил официальный представитель СКР. В то же время WADA настаивает, что расследование комиссии Ричарда Макларена, основанное во многом на показаниях Родченкова, было объективным.

О том, что следователи СКР собрали доказательства, уличающие Родченкова, а также о том, что в его отношении в связи с этим было возбуждено новое уголовное дело о воспрепятствовании следствию, сообщается в заявлении на официальном сайте СКР.

«Опровергнуты доводы независимого эксперта WADA Макларена о подмене в антидопинговой лаборатории в Сочи положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные, а также о существовании в России некоей государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей», – приводит пояснение официального представителя СКР Светланы Петренко сайт газеты «Коммерсантъ».

По ее словам, из более чем 700 спортсменов, тренеров, медработников сборных команд России, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра, допрошенных следователями, ни один не подтвердил существование допинговой программы.

 
Комиссия антидопингового агентства (WADA) / wikipedia.org

Петренко подчеркнула, что если даже антидопинговые правила нарушались, то это имело сугубо частный характер. Кроме того, добавила она, ряд тренеров и спортсменов показали, что препараты, впоследствии выявленные как допинг, распространял сам Родченков.

Сайт телекомпании «Матч ТВ», кстати, опубликовал интервью с несколькими спортсменами, которые утверждали, что принимали или получали так называемый «коктейль Родченкова», то есть как ба разработанный им набор препаратов, которые должны были их «поддержать» и следы которых нельзя было бы выявить. Некоторые спортсмены, впрочем, заявили, что не принимали эти препараты, не желая пить неизвестно что, и даже выбрасывали их.

Между тем WADA отреагировала на сообщения СКР, заявив, что расследование комиссии Ричарда Макларена, основанное во многом на показаниях Родченкова, считает по-прежнему объективным. «Расследования членов независимой комиссии WADA [Ричарда] Паунда и [Ричарда] Макларена вскрыли широкое распространение допинга в России. WADA твердо поддерживает результаты этих расследований, а также меры, которые агентство предприняло как следствие», – цитирует информационное агентство РБК комментарий представителя WADA Мэгги Дюран, поступивший в информагентство.

Кроме того, 9 октября стало известно, что Международный олимпийский комитет признал еще четырех российских лыжников – Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову – виновными в антидопинговых нарушениях. «Аннулированы результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы от участия на Олимпиаде», – приводит информационное агентство «Р-Спорт» слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Поговорить с «Полит.ру» о ситуации с обвинениями в адрес России, а также обвинениями со стороны СКР в адрес Родченкова, и о перспективах ее развития согласился Никита Белоголовцев, спортивный журналист и главный редактора образовательного портала «МЕЛ».

«Сейчас происходит довольно логичный и много раз предсказывавшийся всеми, кто за ситуацией внимательно следит, процесс отхода на заранее приготовленные позиции. Это классическая история нескольких стадий: торг, гнев, отрицание и так далее. К сожалению для российского спорта и, в первую очередь, для «чистых спортсменов», которые сейчас во многом являются заложниками ситуации и рискуют не поехать на Олимпиаду в 2018 году, к докладу Макларена (к которому есть большое количество вопросов) добавляются вещи, с которыми спорить гораздо сложнее. А по факту – и вообще невозможно.

Это я говорю сейчас об истории с нашими лыжниками.

В этой ситуации спорить на уровне фактов или на уровне юридически кодифицируемых утверждений невозможно. Можно спорить на понятийном уровне: мол, да, допинг был, но несистемный. Или: да, замены проб были, но это – частная инициатива, а не государственная программа. И так далее.

По факту, проблема нашей позиции, или проблема Родченкова, состоит в том, что в мире есть очень четкая и практически неопровержимое убеждение в том, что спорт в России – это централизованное и окологосударственная институция. И когда мы в очередной раз видим поддержку дисквалифицированных спортсменов, комфортные для них послеспортивные условия, когда люди, пойманные на допинге, становятся советниками губернаторов, руководителями центров подготовки и так далее, – так вот, в этой ситуации сложно сказать, что нет, мы не поддерживаем и сурово отрицаем допинг на государственном уровне.

С другой стороны, и доказать наличие целенаправленной государственной системы в юридической системе координат очень сложно. Поэтому здесь возникает ситуация «слово против слова», когда комиссия Макларена и другие люди, занимающиеся расследованием на международном уровне, говорят: «Друзья, у вас тут целая система! Глобальная, на уровне Министерства спорта, сборной и так далее!», а на это сугубо в юридической плоскости следует ответ: «Да нет, вы что! Какая система, мы проводим расследование в отношении Родченкова. И как вы можете доверять человеку, который находится под следствием!»

К сожалению, все это очень зыбко и трактоваться может, по большому счету, произвольно. В ситуации «слово против слова» или в ситуации, когда может быть принято просто волевое решение «не пускаем команду» (или же «пускаем отдельных спортсменов под нейтральным флагом», или «пускаем только спортсменов, которые будут соответствовать неким критериям»), – в этой ситуации даже какая-то наша даже формальная победа (как было в случае с Олимпиадой в Рио, куда значительная часть спортсменов все равно поехала) может обернуться личной трагедией для отдельных спортсменов. Так было, например, со значительной частью наших легкоатлетов, которые просто никуда не поехали, потому что легкоатлетическая сборная была дисквалифицирована целиком за исключением исчезающее малого числа спортсменов.

Поэтому российские спортивные чиновники пытаются решать вопрос «малой кровью» – пытаются с помощью таких локальных действий вроде обвинений Родченкову доказывать, что система в целом здорова, а есть «перегибы на местах».

Я думаю, что в качестве серьезного аргумента эти телодвижения восприняты не будут. Это ведь, если угодно, просто обязательная программа, как в выступлениях спортсменов, такой дипломатический этикет, политес. Мы вроде бы должны были сказать, что это все сделал сам Родченков по своей воле – ну, вот мы это и сказали. И как же вы этому не верите? Вы же сторонники сугубо правовых решений, а не эмоциональных, и сторонники личной, а не коллективной ответственности! И личную ответственность, мол, должен нести Родченков – и, может, какие-то отдельные тренеры отдельных спортсменов (по поводу которых отпираться уж совсем бесполезно), а не «чистые» спортсмены и не российская команда в целом.

Я возьму на себя смелость сделать прогноз, что в результате мы увидим все же некоторое компромиссное решение, в рамках которого часть команды действительно может быть дисквалифицирована (или, допустим, может быть дисквалифицирована вся команда в каких-то отдельных видах спорта – например, в лыжных гонках). Может быть, российские спортсмены действительно вынуждены будут выступать под нейтральным флагом.

Здесь нужно понимать, что есть принципиальное отличие зимней от летней Олимпиады. Оно таково: российские спортсмены для зимних Игр гораздо более важны, чем для летних. Все-таки летняя Олимпиада даже без российских звезд первой величины (вроде Исинбаевой, например) глобально не пострадает. Все-таки в летних видах спорта «палитра» в разы более обширна и разнообразна. Зимние же виды спорта без российских спортсменов много потеряют. Ну, а отдельные виды спорта – например, биатлон, фигурное катание, те же лыжи – потеряют все же слишком много.

 
Штаб-квартира WADA

Отчасти проявление этого принципа мы видели за пределами Олимпиад, когда Международный союз биатлонистов при всем крайне противоречивом отношении к российским спортсменам до последнего оттягивал принятие жестких решений. И даже эти «жесткие» решения союза биатлонистов все равно для российской команды были очень мягкими по сравнению с теми, какими они могли бы быть.

Мне сложно представить ситуацию, в которой, допустим, Евгения Медведева как ярчайшая звезда фигурного катания глобально приносится в жертву. Я думаю, что заинтересованные стороны, а это и мировое фигурное катание, будет до последнего стоять за то, чтобы дать ей выступать хоть под нейтральным, хоть под российским флагом. И что примерно та же ситуация будет с Шипулиной в биатлоне. И что она повторится с некоторыми другими спортсменами.

Хотя какие-то виды спорта могут быть «забанены» целиком – например, для лыж и бобслея это реальная перспектива. Ну и, опять-таки, к сожалению, очень велика вероятность того, что разменной монетой станут спортсмены-паралимпийцы и представители каких-нибудь видов спорта, в России традиционно не очень популярных.

В общем, если совсем коротко, «фигурку», лыжи, биатлон будут спасать до последнего – международные спортивные федерации будут пытаться вывести наших спортсменов хотя бы под нейтральных флагом. А там, где можно без российских спортсменов, как раз и будет наибольшая опасность их потерять.

Ну, а что касается Родченкова, то его, думаю, тоже будут защищать до последнего, хотя и с другой стороны. Думаю, ему даны на неформальном уровне максимально возможные гарантии личной безопасности и тому подобного – неподсудности, неприкосновенности, невыдачи и всего, что только можно», – объяснил Никита Белоголовцев.

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