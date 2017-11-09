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09 ноября 2017, 16:00
регионы
Илья Карпюк

Неустойчивые новички

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников (второй слева) в рабочей поездке
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников (второй слева) в рабочей поездке
nso.ru

Регионы, в которых только что произошла смена губернаторов, оказались в конце рейтинга социально-политической устойчивости, который составляет Фонд «Петербургская политика». Одна из основных проблем новых губернаторов — «дефицит публичного обоснования проведенных назначений». Интересно, что проблемы испытывает также Мурманская область, в которой замена губернатора так и не состоялась, несмотря на прогнозы, и губернатор которой недавно обвинила силовиков в давлении.

Среди регионов со слабой устойчивостью (они набрали в рейтинге меньше 5 баллов) оказались Ивановская, Новосибирская, Орловская, Омская области, Дагестан и Приморский край. Во всех этих регионах осенью сменились губернаторы. Что характерно, в Самарской области, глава которой также сменился, рейтинг социально-политической устойчивости даже вырос на 0,2 балла, хотя все равно остался на низком уровне, всего 4,5 балла.

 
Врио Главы Дагестана Владимир Васильев представляет дагестанским чиновникам нового руководителя администрации. 9 ноября 2017
president.e-dag.ru

В число регионов с пониженной устойчивостью (от 5 до 5,9 балла) вошли Нижегородская область и Красноярский край, а также Псковская область.

Только один регион с новым губернатором остался в категории «стабильных». Это Ненецкий округ, его рейтинг даже чуть вырос, с 6,5 до 6,6 баллов.

После осенней смены губернаторов назрел «конфликт между логичностью большей части прошедших отставок и дефицитом публичного обоснования проведенных назначений», говорится в докладе фонда. «Пока новоназначенные руководители регионов не демонстрируют общего подхода к политическому управлению: в одних случаях наблюдается ставка на преодоление дисбаланса внутри местных элит, в других — на попытку административного продавливания, в немалом числе регионов инвентаризация отношений с элитами еще впереди», — отмечают авторы.

Также в докладе напоминается, что в октябре проявились конфликты руководства регионов с силовыми структурами. «В октябре эти трения проявились в прецедентах публичной критики в адрес правоохранителей со стороны губернатора Мурманской области Марины Ковтун и председателя Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева после прошедших в регионах громких задержаний и арестов», — указывается в докладе. По словам экспертов, «ноябрьская благожелательная встреча Владимира Путина с Мариной Ковтун показала, что участие в таких спорах может привести к усилению позиций губернаторов», однако «признаков того, что правоохранители получат сигнал о целесообразности снизить напор "антикоррупционной" активности, пока тоже не поступало».

 
Владимир Штыгашев
vskhakasia.ru

Отметим, что за рейтингом «Петербургской политики», как правило, очень пристально следят в региональных администрациях, однако сейчас, похоже, происходит кое-что намного более интересное и важное. На заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение выделить 100 млрд рублей в качестве дотаций на сбалансированность региональных бюджетов.

Максимальный объем поддержки — 8,5 млрд рублей— получит Омская область, которую в октябре возглавил член «Справедливой России» Александр Бурков. В пресс-службе правительства региона отметили, что наибольшая господдержка в сравнении с другими регионами, «в предыдущие годы размер дотации на сбалансированность, распределяемой Омской области, не превышал 1,7 млрд рублей».

 
Материалы заседания правительственной комиссии по региональному развитию
president.tatar.ru

Ульяновская область получит 3,2 млрд, в правительстве Тверской области сообщили «Коммерсанту», что региону выдели «несколько миллиардов рублей» на обеспечение сбалансированности бюджета, Алтайский край получит 4,2 млрд рублей.

Напомним, с 1 января 2018 года будет запущена программа реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов. Теперь правительство не будет выдавать бюджетные кредиты регионам, а начнет, фактически, списывать ранее возникшую задолженность. «Полит.ру» писал, что это, как считается, позволит разрешить долговой кризис, который поразил большую часть регионов страны.

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