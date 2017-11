«Коммерсантъ»: «Chakra открылась не той стороне». Москва хочет знать, кто и зачем проник на ее подлодку в Индии.

«Компании не справляются с хакерами»: PwC оценила готовность бизнеса к кибератакам.

«Почти европейский уровень инфляции»: по оценке Минэкономики, рост цен по итогам года может составить 2,5%.

«Татарскому языку оставят два часа»: Рустам Минниханов предложил изменить федеральные образовательные стандарты.

РБК: «ЦБ берется за платежную среду». Регулятор вводит риск-ориентированный надзор в новом сегменте рынка.

«Первый бонд комом»: «ФК Открытие» отложил списание субординированного долга на $500 млн.

Почему СОРМ работают недостаточно эффективно описывается в статье «Операторы оказались неразыскными».

«Армия будет довольной»: на повышение зарплат военных заложено 300 млрд рублей.

«Известия»: «Россия сравнялась с США по уровню кибербезопасности». Деньги и интеллектуальная собственность интересуют хакеров больше всего.

О подлинной причине кризиса американской внешней и внутренней политики написано в статье «Трамп как неизбежность».

«Соль подорожает на 10% к концу года»: соледобытчики предупреждают о возможных перебоях с поставками продукции и росте цен на нее.

«Газета.ru»: «Три года за "трезвого мальчика"». Прокурор попросил три года колонии для Ольги Алисовой.

«НАТО наводит мосты рядом с Россией»: НАТО реформирует свои структуры командования в Европе.

О том, как Дональд Трамп испытывает американскую политику на прочность, написано в статье «Год Трампа: стресс-тест для американской демократии».

The Economist: «Ральф Нортэм победил на выборах губернатора Виргинии» (Ralph Northam wins Virginia’s governor race). Это была первая крупная победа демократов со времен избрания президентом США Дональда Трампа.

«Где старость и дольше, и здоровее?» (Where is life in old age both longer and healthier?). В Европе увеличение продолжительности жизни соответствует благосостоянию в стране, но сохранность здоровья в преклонном возрасте не отвечает этой закономерности.

Bloomberg: «Мэй собирается потерять еще одного важного министра» (May on Brink of Losing Another Top Minister). Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что она собирается отстранить от должности одного представителя своего кабинета. Между тем, правительство Британии в очередной раз вошло в зону турбулентности в переговорах по отделению от ЕС.

«Советники Меркель говорят, что Brexit нужно предотвратить» (Merkel Advisers Say Brexit Should Be Prevented). Немецкие экономические эксперты считают, что отделение Британии от ЕС необходимо предотвратить, потому что оно может повлечь за собой "далекоидущие последствия".

The Wall Street Journal: «Рынки выдумывают рецепт конфликта» (Markets Are Cooking Up Recipe for a Clash). Финансовые рынки долгое время беспокоились о перспективе сворачивания центробанками стимулирующей политики. Но когда центробанки перешли к делу, инвесторы и глазом не сморгнули.

«Политическая нестабильность стала испытанием для ливанских финансов» (Political Upheaval Tests Lebanon’s Finances). Инвесторы, обеспокоенные нарастающим кризисом между эр-Риядом и Бейрутом, продают ливанские активы.