Ксения Собчак в интервью CNN заявила: Россия нарушила международное право, Крым с точки зрения этого права должен быть украинским, а значит санкции, которые вводятся западными странами, справедливы. При этом она уточнила, что простых россиян санкции затрагивать не должны. Ранее Собчак уже призывала провести на полуострове новый референдум, результаты которого признавали бы как в Москве, так и в Киеве.

Темы санкций, соблюдения международного права, принадлежности Крыма и т. д., безусловно, важны. Но создается впечатление, что они в современной России очень мало кого волнуют. Да и вообще сложно найти нечто, что затронет большинство россиян — может быть потому у Путина и нет конкурентов.