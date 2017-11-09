Взрыв в Ижевске

В четверг о коло 15:44 в Ижевске обрушился подъезд 9-этажного панельного дома в районе улицы 10 лет Октября. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС., в результате инцидента были разрушены 32 квартиры.

«Обрушился первый подъезд с 1-го по 9-й этаж многоквартирного дома по ул. Удмуртская, 261. Дом панельный, 9-этажный, шестиподъездный», – сказал представитель пресс-службы Центрального регионального центра МЧС РФ.

Сообщение о взрыве, по его словам, поступило в 15.44.

Из-под обломков достают людей. Сообщается о двоих погибших и двоих пострадавших, пишет «Ижлайф». По информации «РИА Новости», пострадал один человек, которого доставили в Республиканскую клиническую больницу.

На месте происшествия работает Ижевский спасательный гарнизон, ведется разбор завалов. Пострадал один работавший на месте ЧП спасатель.

Работы на месте обрушения дома в Ижевске / vk.com/susanin.news

По словам очевидцев, произошел взрыв газа. В МЧС предварительной версией произошедшего назвали взрыв бытового газа.

Представитель «Удмуртрегионгаза» сообщил, что эта версия пока не подтверждена. По его словам, взрыв мог произойти между третьим и четвертым этажами, на первых двух были нежилые помещения.

О том, что техобслуживание дома проводилось летом 2016 года, сообщил руководитель ижевского филиала «Газпром газораспределение Ижевск» Вячеслав Азябин.

Никаких заявок на ремонт или информации об авариях от жителей дома, по его словам, с того времени не поступало. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По информации одного из источников, в указанных квартирах прописаны 99 человек, другой источник указал, что всего в доме реально проживают 550 человек.

На первом этаже обрушившегося подъезда находился детский центр «Эрудит». Никто из малышей от обвала этажей не пострадал.

В данный момент жильцов эвакуируют в два пункта размещения. Дом отключен от электричества.