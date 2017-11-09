В среду на Московской бирже впервые за три месяца за доллар давали больше 59,5 рублей. И хотя к концу дня курс откатился и уже в четверг торги начались с отметки 59,25, тенденцию сложно не отметить. Агентство Bloomberg подсчитало, что за первую половину рабочей недели рубль упал по отношению к доллару на 1,9%, а к евро — на 1,3%. Сильнее рубля снизился только курс турецкой лиры (2% и 1,5% соответственно). Большинство валют других развивающихся стран ослабли к доллару на 1% или менее, а к евро преимущественно укрепились на 0,2–1%.

Эксперты считают, что против рубля играют крупные российские компании. Сложно назвать это какой-то злонамеренной акцией — многим в декабре необходимо расплачиваться по валютным долгам, так что скупку валюты в этих условиях можно считать естественным поведением. Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко объяснил «Коммерсанту», что высокий интерес к валюте связан с необходимостью аккумулирования валютной ликвидности для планового погашения внешнего корпоративного долга и возможными разовыми сделками, требующими объемных валютных платежей. Данные Банка России показывают, что в ноябре российские компании и банки должны погасить долги на $4,7 млрд, в декабре выплаты составят $16,4 млрд.

Впрочем, «против рубля» играет и Министерство финансов. С 8 ноября по 6 декабря министерство намерено направить на покупку иностранной валюты 122,8 млрд рублей — по 5,8 млрд рублей в день, это на 67% выше аналогичных расходов октября. В принципе, участники рынка ожидали, что Минфин увеличит закупки валюты, но незначительно, примерно до 4 млрд в день.

Министр финансов Антон Силуанов council.gov.ru

Отчаиваться, конечно, не стоит. Падение рубля создает достаточно хорошие условия для того, чтобы иностранные инвесторы начали вложения в инструменты, номинированные в российской валюте и, таким образом, создали давление, которое в итоге приведет к повышение курса рубля.

При этом для россиян, которые не планируют значительных трат в валюте (например, отдых в Европе или даже инвестиции), вряд ли что-то изменится. Росстат пока не опубликовал октябрьские данные по инфляции, но, если верить министру экономики Максиму Орешкину, в октябре «год к году» индекс потребительских цен вырос на 2,7% (Росстат рассылает в заинтересованные ведомства информацию раньше, чем публикует на сайте). По итогам сентября годовая инфляция составила 3%. На этом фоне Орешкин сообщил, что, по расчетам его ведомства, в 2017 году инфляция составит 2,5-2,8%.

Этот уровень инфляции уже сопоставим с тем, что наблюдается в развитых странах. В Соединенных Штатах, для сравнения, в сентябре инфляция «год к году» составила 2,2%, в еврозоне инфляция несколько ниже, 1,5%.

Интересно, что уровень в 2,5%, пусть даже в 3% — сильно ниже таргета ЦБ, который был установлен ранее, 4% к концу 2017 года. Сейчас уж понятно, что инфляция будет ниже, но в Центрально банке не намерены заметно смягчать денежно-кредитную политику, видимо с расчетом, что в будущем либо таргет будет снижен до «европейского уровня», либо условия поменяются, и проинфляционные силы вновь разгонят рост цен.