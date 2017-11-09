Виртуальный шопинг

Первая в мире сеть виртуальных магазинов появилась в 11 городах России. Резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», компания Fibrum, объединила 121 виртуальный магазин AliExpress и Tmall в единую сеть. Посетить виртуальные магазины китайской торговой площадки смогут как обладатели шлемов виртуальной реальности (VR), так и пользователи обычных мобильных устройств.

Стартап Fibrum был создан в 2014 году для производства мобильных шлемов виртуальной реальности и мобильных приложений, его миссия – делать жизнь людей лучше, насыщая ее новыми эмоциями. В 2015 году он победил в совместном конкурсе стартапов «Сколково» и AliExpress, представив шлем виртуальной реальности Fibrum Pro, одним из преимуществ которого является использование смартфона в качестве экрана. Победа в конкурсе дала право на размещение VR-шлемов на китайской торговой площадке, что означает выход на международный рынок всего за два года существования Fibrum.

Стартап заслужил право стать резидентом Фонда «Сколково» и вырос в компанию с мировым именем. В 2015 году оборот компании составил 500 тысяч долларов. В Fibrum отмечают, что помимо очевидных преимуществ – высокого статуса и возможности участия в различных профильных выставках и конференциях – резиденты «Сколково» получают налоговые льготы, способствующие развитию бизнеса.

На Всемирном интернет форуме в Китае в 2016 году основатель и генеральный директор Fibrum Илья Флакс подарил VR-шлемы компании основателю Alibaba Group Джеку Ма и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. В том же году доходы компании составили более миллиона долларов. В настоящее время компания Fibrum является крупнейшим в мире разработчиком приложений виртуальной реальности для мобильных устройств.

Илья Флакс демонстрирует главе Минсвязи Николаю Никифорову возможности Fibrum. Фото Sk.ru

2017 год стал для Fibrum годом виртуального ритейла. Полноценный виртуальный магазин запущен в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. В этих городах размещаются специальные «метки», при помощи которых пользователи смогут попадать в виртуальный магазин через планшет или смартфон с установленным приложением. Пробный запуск виртуальной торговой сети состоялся 3 ноября, а с 7 ноября она стала доступна для всех жителей России.

Решение строится на мобильной платформе виртуальной реальности Fibrum. Покупатель может скачать приложение или перейти по ссылке и выбрать интересующую его категорию магазинов Tmall – «техника», «детям» или «мода». Попадая «внутрь» магазина, клиент видит реальное изображение офлайн-магазина с товарами, которые можно «брать» и рассматривать со всех сторон. Кроме того, пользователь получает дополнительные сведения о продукции, узнаёт цену и может приобрести понравившийся товар.

Именно компетенции резидента «Сколково» привели его к реализации этого масштабного проекта. «Идея магазина в виртуальной реальности целиком принадлежит китайской компании, – говорит о реализации проекта основатель компании Илья Флакс. – Fibrum был выбран в качестве подрядчика благодаря большому опыту реализации передовых проектов в сфере VR, а также успешному сотрудничеству с AliExpress с 2015 года, когда Fibrum стал победителем конкурса стартапов».

Илья также подчеркивает уникальность создания виртуальной сети магазинов: «Этот проект уникален как для нашего рынка, так и для всего мира. Для нас реализация такой смелой и прорывной идеи – не только возможность реализовать весь наш опыт и знания, но и отличный шанс ещё раз доказать, что Fibrum по праву считается лидером в сфере виртуальной реальности».

По мнению Алексея Каленчука, руководителя направления «Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации» Фонда «Сколково», команда проекта Fibrum обладает уникальной экспертизой в области VR/AR не только в России, но и на международном уровне. «Именно сейчас происходит переход в восприятии решений в виртуальной реальности от простого развлечения к реальным бизнес-инструментам, которые используют корпорации и их клиенты для повышения эффективности и удобства. Ритейл и электронная коммерция – одни из самых свободных ниш на сегодня, поэтому пилотирование подобных решений AliExpress совместно с Fibrum на российском рынке выглядит оправданным и перспективным бизнес-кейсом», – комментирует своевременность реализации проекта резидента «Сколково» Алексей Каленчук.

Пока магазин работает в тестовом режиме. В случае успеха разработки Fibrum AliExpress рассмотрит возможность запуска полноценных виртуальных магазинов в других странах. Среди преимуществ таких виртуальных продаж – удобство для покупателя и приемлемая стоимость обслуживания для продавца: открытие и содержание магазинов нового формата обходится в разы дешевле обычных точек продаж, и их можно разместить в самых проходимых местах города без привязки к конкретным торговым центрам.

«Опыт Fibrum в создании решений в виртуальной реальности позволяет реализовывать уникальные и очень смелые инновационные проекты. Говоря о проекте AliExpress, стоит отметить, что аналогов подобного решения нет, и наша реализация технологии Web-VR (применение виртуальной реальности в обычном браузере) стала первой в своём роде», – говорит об уникальности разработок компании Илья Флакс.

Приобретая мобильный шлем виртуальной реальности Fibrum Pro, пользователь получает годовой доступ ко всем доступным приложениям и новинкам Fibrum. В портфолио компании – несколько десятков мобильных VR-приложений, первый в России шутер в виртуальной реальности «The Raid», а также открытки и раскраски дополненной реальности. Среди партнеров Fibrum – Wargaming, Alcatel, сеть отелей Intercontinental, Правительство Москвы, Министерство культуры РФ, Яндекс.Такси и многие другие компании и организации.

Самый главный проект компании на ближайшие месяцы – это приложение Desirium, которое будет официально представлено в январе следующего года на выставке CES в Лос-Анджелесе. Уникальное приложение позволяет испытывать различные эмоции, от страха до восторга, погружаясь в различные сюжеты длительностью от двух до 10 минут в виртуальной реальности.

«В Desirium пользователь может выбрать, какую эмоцию или ощущение он хочет испытать в виртуальной реальности, после чего приложение запускает определённый сюжет, – рассказывает Илья Флакс. – Прыжок с парашютом, прогулка по старому заброшенному дому, взгляд на мир глазами эмбриона или президента страны и многое другое – широкий список сюжетов, доступных пользователю, будет постоянно пополняться и после выхода приложения. Мы считаем, что этот проект, как и виртуальный магазин AliExpress, произведёт небольшую революцию».