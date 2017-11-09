Топ новостей 9 ноября

Во второй половине дня в столице Удмуртии рухнул подъезд девятиэтажного дома. Под завалами оказались люди. На первом этаже подъезда находился магазин.

Позднее выяснилось, что обрушению предшествовал взрыв. Предположительно, взорвался газовый баллон.

Минимум два человека погибли, есть пострадавшие. Жители дома эвакуированы.

Момент взрыва в Ижевске (via Mash) pic.twitter.com/FvkH6vJDsg — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 9 ноября 2017 г.

Под завалами в Ижевске находятся не менее шести человек. Все они, по предварительным данным, живы. — НТВ (@ntvru) 9 ноября 2017 г.

Кирилл Серебренников / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Еще месяц назад Басманный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина. Сегодня пресс-служба суда сообщила, что именно было арестовано.

Под арестом оказались 360 тысяч рублей, 60 тысяч евро и 4 тысяч долларов, а также квартира и автомобиль Серебренникова.

У Итина арестовали 80 тысяч долларов, 5 тысяч евро, а также золотые изделия.

Композитор Александр Маноцков: Кирилл Серебренников не вор, Софья Апфельбаум не вор, и нет предмета для дискуссииhttps://t.co/qKtT8ufXAl pic.twitter.com/Js8VgSFwwp — The Insider (@the_ins_ru) 28 октября 2017 г.

Олимпиада в Сочи. Лыжная гонка / YouTube.com

В преддверии зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников. Это Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Также МОК аннулировал их результаты на Играх в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

В Коми совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого находились 10 человек. Никто не пострадал. Вертолет приземлился в 10 км от населенного пункта Кедва, за людьми отправлен другой вертолет.

Владимир Путин / kremlin.ru

Ясности о встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом все еще нет. Ранее в Кремле несколько раз сообщали, что обсуждают повестку встречи и что она пройдет 10 ноября на саммите АТЭС во Вьетнаме. Теперь госсекретарь США заявляет, что встреча состоится, только если лидерам будет что «обсудить по существу».

Жириновский проговорился,что Путин предложит Трампу во Вьетнаме:мы вам не мешаем в Сирии, а вы нам в Украине

PS:вот вам и гражданская война pic.twitter.com/2v0dSrptX6 — 🇺🇦 Kievan Rus 🔱 (@IMARGOMORTIS) 9 ноября 2017 г.

Согласно новым подсчетам, в третьем квартале 2017 года российский рынок интернет-рекламы впервые обогнал телевизионный, получив 41 млрд рублей против 36,2-36,7 млрд.

АПЛ "Чакра" (проект 971 «Щука-Б») / YouTube.com

На атомной подлодке Chakra (проект 971 «Щука-Б»), которую Индия взяла в аренду у России, побывала американская делегация. С Россией этот вопрос не обсуждался. По словам источников, теперь Москва готовит «ответные меры».

За последние 10 000 лет Индия не захватывала ни одной страны. pic.twitter.com/mMuy8Nxwfu — Линия времени (@timeline_rus) 9 ноября 2017 г.

Москве не нравится, что Индия не только на подлодку пустила делегацию ВМС США, но и на авианосец российского производстваhttps://t.co/AQBDWGaXhP — Republic News (@Repub_News) 9 ноября 2017 г.

Ксения Собчак / YouTube.com

Ксения Собчак рассказала в интервью CNN, как она относится к санкциям против России. Крым по международному праву украинский». Наказывать «некоторых олигархов, связанных с Путиным» — это правильно. «Но другое дело, что россияне не могут получить американскую визу, и это несправедливо», — заявила телеведущая.

При пожаре, который произошел накануне на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки в Ясенево, погибли три человека. Семеро были спасены.

Метро. Полицейский с собакой / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

«В общественном сознании сложился более чем положительный образ полицейского: ему в первую очередь приписываются такие качества как опрятность (77% россиян считают, что это качество присуще ему в большей степени, чем неряшливость), вежливость (66%), дружелюбие (66%), порядочность (65%), храбрость (65%), компетентность (64%), готовность оказать помощь (64%)», — выяснили социологи.