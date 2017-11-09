Год назад в США прошли президентские выборы, по итогам которых президентом стал Дональд Трамп. Некоторые СМИ в связи с этой годовщиной начали подводить итоги. Большинство авторов в этом контексте обращаются к теме популярности Трампа, которая, согласно общим рейтингам, слабая. Некоторые, впрочем, также используют этот повод, чтобы поговорить об экономике.

Forbes подводит экономические итоги этого избирательского года. За прошедшее с момента избрания Трампа президентом время биржевой рынок начал процветать, ВВП подрос, а уровень безработицы почти достиг 17-летнего минимума, хотя средний заработок остается ниже, чем в последние 6 лет правления Трампова предшественника Барака Обамы. Перспективы пока под вопросом. Дальнейшая экономическая судьба США, считает автор, зависит, в первую очередь, от того, как пройдет налоговая реформа и как пойдут международные торговые переговоры.

Wall Street Journal и NBC News сосредоточились на популярности и провели опрос, показавший, что за год популярность Трампа в графствах, которые наиболее энергично за него голосовали, несколько сократилась, но не в пользу демократов. Представители этих графств по-прежнему больше всех прочих склонны одобрять действия нынешнего президента и его экономическую повестку. В целом доля скорее недовольных политикой Трампа составляет 50%, а довольных — 48%. Часть его актуальной повестки оставляет избирателей равнодушными. Сейчас одна из главных федеральных административных амбиций состоит в том, чтобы реформировать систему налогообложения, но большинство избирателей в этих графствах (из них 40% - республиканцы) не имеют мнения о предложенной налоговой программе.

Сторонники Дональда Трампа Stephen Melkisethian

Опрос проводился в 15 графствах из «колеблющихся» штатов, в которых исход противостояния между кандидатами в президенты был решающим для выборов. Год назад Трамп в этих графствах решительно обогнал Клинтон с результатом по популярности 57% против 37%. Новый опрос показал, что республиканцы среди этих избирателей по-прежнему удерживают за собой преимущество, что важно ввиду приближающихся парламентских выборов, которые должны состояться в 2018 г. 48% хотят, чтобы большинством в конгрессе снова стали республиканцы, тогда как преобладания демократов хотят 39%.

Наиболее высокие оценки, согласно опросу, Трамп получил за то, как он управляет экономикой и поддерживает безопасность в США. Недовольство избиратели выражали в основном по поводу того, как он взаимодействует с конгрессом, насколько искренними выглядят его публичные высказывания, какой имидж он создает США за рубежом, как он справляется с расовыми конфликтами и работает над системой здравоохранения.

Дональд Трамп подписывает указ об изменениях медицинского закона Обамы Andrea Hanks / The White House

Журнал Time тоже предложил свою оценку популярности. Автор сообщает, что сторонники Трампа по-прежнему его поддерживают. Какие бы оценки ни выносили эксперты по итогам года, комментарии избирателей важны не меньше, а даже больше для понимания политической позиции Трампа. Собственно, лояльность его исходных сторонников значит даже больше, чем общие рейтинги, согласно которым популярность Трампа находится на рекордно низком уровне.

Автор опирается на свое исследование в штатах Висконсине и Неваде, где он опрашивал жителей год назад и сейчас. В итоге он обнаружил там сильную поддержку Трампа со стороны тех, кто в прошлом году за него проголосовал. Избиратели полагают, что он действительно пытается изменить вашингтонские порядки и переформулировать приоритеты в интересах простых граждан. Нападки на него истеблишмента и многих СМИ они считают закономерной реакцией, отражающей сопротивление сил, которым был выгоден статус-кво. Собственно, критика Трампа в либеральных медиа только укрепляет их в убежденности, что он действует в верном направлении.