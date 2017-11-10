Впервые за всю историю рекламного рынка в третьем квартале 2017 года рекламодатели выделили на рекламу в интернете больший бюджет, чем на телевизионное продвижение. Согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), по итогам трех кварталов объем рекламы на ТВ составил 116–117 млрд рублей (рост 13%), в интернете — 115–116 млрд (рост 23%). По итогам только третьего квартала интернет обогнал ТВ — 41 млрд против примерно 36,5 млрд.

Эта новость особо никого не удивила — уже несколько лет подряд доля телерекламы сохраняется примерно на прежнем уровне, а доля интернет-рекламы растет, так что вопрос о том, когда одна обгонит другую, был скорее техническим.

Картину поменяет не сильно даже то, что АКАР может в ближайшее время несколько изменить методику подсчета, добавив телеканалам доходы, которые те получают от собственных сайтов и интернет-проектов. Вскоре так будет пересчитываться доход прессы — крупнейшие издательские дома недовольны тем, что АКАР показывает стабильное сокращение выручки, хотя в реальности стоит говорить скорее о стагнации.

Общий объем российского рекламного рынка за первые девять месяцев 2017 года (за вычетом НДС) составил 285–287 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Президент АКАР Алексей Ковылов предсказывает, что по итогам года рынок рынок медийных коммуникаций достигнет 400 или даже 410 млрд рублей — это исторический максимум. Таким образом, объем российского рекламного рынка будет сопоставим если не с крупнейшими европейскими рынками (в Великобритании и Германии по итогам 2016 года 23,7 и 22,3 млрд долларов соответственно, что примерно втрое больше), то с рынками «второго эшелона» (во Франции, Италии и Испании объем рекламного рынка составляет 6-12 млрд долларов).

Перераспределение доли рекламного рынка в пользу интернета никак не повлияет ни на объемы рынка телевизионной рекламы, ни на приоритеты рекламодателей, рассказал в интервью РБК гендиректор Национального рекламного альянса (продает рекламу «Первого канала», ВГТРК, холдинга «Газпром-медиа» и Национальной медиа группы) Сергей Васильев. «80% этих денег [интернет-рекламы] — это контекстная реклама, которая к нашему бизнесу никакого отношения не имеет», — заявил. Сама АКАР пока не уточняет данные по структуре распределения рекламы в интернет-сегменте. Согласно последним раскрытым ассоциацией данным по такой структуре за 2015 год, из 97 млрд рублей интернет-сегмента на контекстную рекламу пришлось более 80% (или 78,3 млрд руб.).

Так как за два года картина вряд ли радикально поменялась, то получается, что если «в телевизоре» себя рекламируют огромные компании с миллиардными бюджетами, то «в интернете» в первую очередь самопрезентацией занимаются небольшие, порой и вовсе локальные бизнесы — благо технологии в интернете почти всегда позволяют максимально таргетировать рекламу, а значит собаковод не увидит рекламу корма для кошек, а жителю Сокола не покажут объявление парикмахерской с улицы 1905 года.

Да и стоит понимать, что с сотнями тысяч сайтов соперничает пара десятков телеканалов. Так что говорить о смерти телевидения пока что рано — по крайней мере наиболее прибыльные клиенты, крупные корпорации, которым нужен охват, статус и, по хорошему, опт, будут еще долго покупать телевизионную рекламу.