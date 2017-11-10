В проспектах эмиссий облигаций «Газпрома» о вероятности лишения компании эксклюзивного права на экспорт газа по трубопроводам говорилось уже давно. Теперь прибавился новый риск: не исключается вероятность реорганизации компании, разделения ее на две или несколько отдельных структур. Об этом в пятницу пишут «Ведомости».

«Что касается лишения "Газпрома" монополии — никаких совещаний на эту тему не проходило, поручений не давалось», — сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник. А вот возможность реорганизации собеседник издания отрицать не стал, добавив, правда, что «масштаб ее не будет сразу большим, все будет делаться постепенно».

Напомним, «Газпром», по сути, является первой российской вертикально-интегрированной компанией, создание которой в 1990 году «протащил» Виктор Черномырдин, первый глава концерна. Иными словами, вся суть «Газпрома» заключается в том, что одна компания занимается добычей, транспортировкой и розничной продажей газа. Сторонники такого типа построения компании уверяют, что разделение «Газпрома» на несколько частей приведет к разрушению технологических цепочек, создаст угрозу технологических катастроф и, в конечном счете, приведет к резкому повышению цен на газ. Опыт реформы электроэнергетики, однако, показывает: разделение генерации, сетей, которые выполняют транспортную функцию, и сбыта к катастрофе не привело.

Рэм Вяхирев и Виктор Черномырдин во время поездки в США lisportal.org.ua

Причем о разделении «Газпрома» на несколько компаний так или иначе говорят уже давно — правда, пока скорее теоретически. Осенью 2015 года глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев говорил о необходимости такой реформы — тогда министр энергетики Александр Новак заявил, что эта идея требует детальной проработки, а в Минэкономразвития сразу отказались поддерживать ФАС в этом вопросе.

В марте 2016 года Игорь Артемьев подтвердил, что ФАС продолжает выступать за выделение транспортных активов «Газпрома» в отдельную компанию. Правда, главе ФАС пришлось признать, что этот вопрос может быть решен только в случае прямого поручения президента Владимира Путина.

Выход газопровода "Северный поток" на берег в Германии "Газпром"

Не так давно появилась еще одна причина для разделения «Газпрома», по крайней мере, на две компании — добывающую и трубопроводную. Если раньше главными лоббистами такой идеи выступали российские нефтяные компании, которые из-за монополии «Газпрома» испытывают проблемы с продажей попутного газа, то теперь, возможно, придется таким образом отреагировать на внешнее давление.

Дело в том, что власти Европейского союза не хотят согласовывать строительство газопровода «Северный поток — 2». Согласно европейским нормам, известным как «Третий энергопакет», компании-собственники трубопроводов не вправе запрещать доступ к ним сторонних производителей. Причем если «Газпром» все-таки начнет строить новый «Северный поток — 2», европейские нормы могут быть расширены и на российскую часть трубопровода, во всяком случае, с точки зрения Брюсселя. Так что выделение из «Газпрома» трубопроводной компании может быть вынужденной мерой, чтобы спасти российского монополиста от европейских норм.