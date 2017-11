«Коммерсантъ» в статье «Новая эпоха "Возрождения"» пишет, что братья Ананьевы рассматривают возможность продажи банка.

«Бедный, но не бледный»: российские дети стали беднее, но здоровее за последние 20 лет.

«Арктику ставят на опоры»: Минэкономики разработало законопроект о развитии северных территорий.

«"Яблоко" поднимает депутатский запрос»: партия предлагает сделать эту часть работы Госдумы публичной.

РБК в материале «Оптимизация с чистого листа» пишет, что ФНС определила новые принципы, как отличать законную оптимизацию налогов от незаконной.

«Скачок с экрана в монитор»: рынок интернет-рекламы впервые в истории России обогнал телевизионный.

«Rusal замахнулся на энергореформу Чубайса»: алюминиевый концерн добивается права совмещать передачу электроэнергии с ее генерацией.

«России противопоставили еще $700 млрд»: Соединенные Штаты примут рекордный военный бюджет.

«Известия»: «Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы». Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в России.

Может ли решение Конгресса США по ракетам малой и средней дальности привести к новому Карибскому кризису, написано в статье «Долгое эхо длинной ночи».

Почему наследник саудовского престола начал репрессии против своих братьев, объясняется в статье «Принц Мухаммед и его враги».

«Газета.ru»: «Россия заглушит голос Америки». В МИДе рассказали о практической фазе ответа на действия США по RT.

«Осколки Берлинской стены: Европа огораживается от России». К 2020 году западные границы России будут ограждены по всему периметру.

The Economist: «Си и Трамп выглядят дружелюбно, но антиамериканские настроения нарастают в Китае» (Xi and Trump look friendly, but anti-US feeling stirs in China). У двух великих держав очень разные мечты.

«Первый универсальный музей арабского мира открылся в ОАЭ» (The first universal museum of the Arab world opens in the UAE). Эмират Абу-Даби пытается зарекомендовать себя в качестве культурной достопримечательности.

Bloomberg: «Мэй стремится прекратить хаос, продвигая сторонницу Brexit'а» (May Aims to End Chaos By Promoting Brexit Backer). Премьер-министр Британии Тереза Мэй приняла в свой кабинет министров Пенни Мордонт, большую сторонницу отделения от ЕС.

«Саудовская чистка — это не просто захват власти» (The Saudi Purge Isn’t Just a Power Grab). Циничное отношение к антикоррупционным начинаниям саудовского принца Мухаммада бин Салмана уместно, но его действия в самом деле могут привести к грандиозным переменам в стране.

The Wall Street Journal: «Темпы роста в еврозоне должны ускориться по мере смягчения угроз» (Eurozone Growth Set to Accelerate as Threats Subside). ЕС заявляет, что темпы экономического роста в еврозоне увеличатся благодаря тому, что политическая неопределенность начала тушеваться, а мрачные прогнозы не оправдались.

«Саудовская Аравия приказала гражданам покинуть Ливан» (Saudi Arabia Orders Citizens Out of Lebanon). Саудовское правительство приказало своим гражданам уехать из Ливана. Тем самым оно усугубляет региональный кризис вокруг страны, которая долгое время была предметом конкуренции между Саудовской Аравией и Ираном.