Канал Russia Today согласился выполнить требования американского Минюста и на предстоящей неделе встанет на учет в США в качестве иностранного агента. Российские власти, как обычно, собираются ответить асимметрично.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин собрал на совещание лидеров всех фракций, уже озвучены предложения приравнять к иностранным агентам некоторые зарубежные СМИ и даже социальные сети. Мотивировочная часть таких предложений, как обычно, хромает, но в целом понятно: если в России еще сильнее ограничат свободу слова, то виноват в этом будет Вашингтон, а не депутаты.

Плюсы у такой позиции в том, что потом можно будет легко «откатить» обратно. Минусы в том, что свободы становится меньше.