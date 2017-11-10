Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп так или иначе встретятся в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В то же время он уверил журналистов, что обсуждение и согласование встречи глав государств продолжается, передает сайт газеты «Известия».

Напомним, российский лидер прибыл во вьетнамский город Дананг, где проходит саммит, утром в пятницу, 10 ноября. В планах президента России – встречи с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Филиппин Родриго Дутерте и президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Встреча с американским лидером не включена в повестку дня.

Дананг, Вьетнам Anh Dinh

Тем не менее, в течение нескольких дней уже появляется противоречивая информация о том, возможна ли подобная встреча. Дело в том, что Трамп в начале ноября заявлял, что ожидает встречи с Путиным на саммите. По словам президента США, она нужна для разрешения северокорейской проблемы.

Советник российского президента Юрий Ушаков 9 ноября сообщил журналистам, что встреча, «скорее всего», состоится 10 ноября, передает информационное агентство РБК. Однако стороны, по словам Ушакова, не назначали конкретного времени. Что касается основных тем беседы, то ими, как ожидается, станут происходящее в Сирии и ситуация на Корейском полуострове, где в связи с ядерными и ракетными испытаниями КНДР растет напряженность, пояснил Ушаков.

В тот же день госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «окончательного решения» по встрече нет. Тем не менее, представитель Госдепартамента Хизер Нойерт сказала, что в Вашингтоне хотели бы в первую очередь обсудить с Москвой вопрос создания новых зон прекращения огня в Сирии.

10 ноября представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что отдельной формальной встречи Трампа с Путиным на саммите АТЭС не будет. Как передает информационное агентство Reuters, стороны не смогли согласовать графики президентов.

«Ну, они будут находиться в одном и том же месте. Пересекутся ли они и поприветствуют ли друг друга? Вполне возможно и даже вероятно. Но если говорить о согласованной формальной встрече, то ее в графике нет и мы не ожидаем, что она будет», – объяснила Сандерс.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился политолог Григорий Голосов. По его мнению, встреча лидеров России и США вполне вероятна, учитывая интерес к ней со стороны Трампа. Однако она может быть именно неформальной – так как официальные контакты между двумя странами в настоящее время чрезвычайно сложны.

«На мой взгляд, в этом вопросе уже есть ясность, потому что с американской стороны уже поступило заявление о том, что официальной двусторонней встречи между Трампом и Путиным не будет. А неофициально, неформально они вполне могут пересечься в кулуарах саммита – и при этом обсудить какие-то вопросы.

Сам Трамп говорил, что такая встреча была бы целесообразна – в частности, для обсуждения Сирии и Северной Кореи. А потом представитель Госдепартамента специально подчеркнул, что предыдущий разговор Путина с Трампом был эффективным в плане движения в разрешении сирийского конфликта.

То, что официальной встречи не будет, конечно, свидетельствует о том, что сейчас любые контакты между действующей американской администрацией и российскими властями рассматриваются американской администрацией как рискованные – в связи с известными обвинениями в связях членов избирательного штаба Трампа (если не самого Трампа) с Россией. Но для того, чтобы обсуждать какие-то вопросы, встречаться официально, собственно говоря, и необязательно.

С другой стороны, Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы этой встрече был придан какой-то официальный статус. Отсюда, мне кажется, и вытекают эти постоянные разговоры о том, что, возможно, встреча все-таки будет согласована. Исключить и ее согласование нельзя, но я нахожу его крайне маловероятным. Я думаю, что последнее американское заявление по этому поводу, скорее всего, является окончательным. Никакую официальную встречу не согласуют.

А неофициально Трамп же сказал, что хочет встречи с Путиным. И вот это я нахожу весьма вероятным. В любом случае, контактировать с Путиным Трампу, как выражаются в Соединенных Штатах, будет довольно «токсично» – с точки зрения интересов Трампа. Но смысл в такой встрече есть.

Могут ли они при неофициальной встрече достичь неких значимых результатов? Ну, один раз так уже было – Трамп тогда подсел к Путину за столом и они проговорили чуть ли не сорок минут. Такого и сейчас нельзя исключить. Но это всегда вызывает крайне неблагоприятное внимание со стороны американских СМИ. Ну, Трампу не привыкать к такому неблагоприятному вниманию.

Вызовет ли неофициальная встреча президентов США и России, если она состоится, меньше этого негатива, чем вызывала бы встреча официальная, заранее согласованная? На самом деле, может вызвать его меньше. Сейчас, когда Россию обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов, официальные контакты все-таки особенно сложны. Неофициальные тоже воспринимаются негативно, но не до такой степени», – объяснил Григорий Голосов.

Добавим: саммит АТЭС завершится в субботу, 11 ноября.