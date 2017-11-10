Предвыборная программа — это не только предложения по ускорению экономического роста, перераспределению бюджета в пользу «социалки» и т. д. Свои идеи нужны для каждой части российского обществ, в том числе и для чиновников, тем более, что застой в отечественной системе государственного управления чувствуется всеми.

Одну из концепций реформы системы госуправления подготовили в РАНХиГС, о ней пишет газета «Ведомости». Доклад уже обсуждается в правительстве.

Ключевое предложение — сохранение статуса госслужащего только у небольшой части чиновников, которые принимают ключевые решения. Попасть в эту «касту избранных» будет крайне трудно, но у ее членов будут не только дополнительные льготы и гарантии, но и высокая ответственность, а также серьезные ограничения. Остальные госслужащие, которые являются скорее исполнителями, будут работать в условиях, «приближенных к бизнесу» — их труд будет оплачиваться на рыночных принципах, также будет выстраиваться мотивация. Основная часть — оклад, а не непрозрачные надбавки, как сейчас; премии будут напрямую связаны с эффективностью, для этого станут проводить анкетирование клиентов.

Чиновники высшего уровня должны быть мотивированы совершенно иначе, например, они должны получать удовлетворение от самого факта «служения обществу». Классный чин, пишут в РАНХиГС, надо сделать аналогом ступеньки на госслужбе, для каждой своя система поощрения: и сам факт вхождения в особое сообщество чиновников, и значительная надбавка к зарплате, и система льгот. Деньги на надбавки предлагается найти за счет вывода обеспечивающих функций на аутсорсинг. Даже за отбор чиновников нижнего уровня будут отвечать не только руководители, но и специальные кадровые службы.

Работа с документами / АГН "Москва" / фото: Терещенко Михаил

«Такое уже частично есть, часто чиновников выводят в бюджетные учреждения; но есть иногда обратная ситуация, уникальные специалисты, которых надо привлечь на временное выполнение задачи за высокую плату», — объяснил «Ведомостям» директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмаков. Консультировать как эксперты они не могут, объяснил он: «На госслужбе другой уровень ответственности и другой доступ к информации, как к служебной, так и к гостайне. Нужно иметь человека при себе, под своим контролем».

Минэкономразвития предлагает свой вариант в письме президенту. Причем, по информации «Ведомостей», на письме стоит его резолюция «согласен». Максим Орешкин предлагает создать в министерстве плоские организационные структуры — примерно как обычные департаменты, но единственная должность в нем сохраняется у директора. В такой структуре будет работать команда людей, которая решает поставленные задачи, поясняет Орешкин. У них могут быть разные должности, но пока они работают над проектом, они все равны и оцениваются по вкладу в проект, а значит у каждого, даже молодого специалиста, появится возможность отличиться, стать заметным и в будущем инициировать собственные проекты.

Депутаты за работой / Фотослужба ГД / Анна Исакова

Орешкин подчеркивает, что новых денег не потребуется — хотя система оплаты труда должна быть изменена. Министр предлагает в случае успеха перенести опыт на другие органы власти.

Интересно, что у обоих предложений есть и схожие идеи. Например, создание единого кадрового резерва при правительстве. Сейчас каждое министерство само создает такие резервы, есть резерв и у главы государства, но нет резерва, который бы оперативно предоставлял кадры для всех.

Отметим, что пока что вся реформа госуправления сводится к назначению молодых губернаторов в регионы, а также их подготовке, которая, порой, проходит по достаточно неожиданному сценарию. Так, среди прочего, тренинги включают в себя прыжки со скалы в реку, с парашютной вышки и даже лежание под БТРом.