Куда ведут финансовые технологии

Финтех, или финансовые технологии, – быстрорастущая во всем мире отрасль, создающая инновационные решения на рынке финансовых услуг и ориентированная на удобство пользователя. О том, чем занимаются финтех-стартапы в России и что ожидает отрасль через 10 лет, рассказывает Павел Новиков, директор Центра финансовых технологий IT-кластера Фонда «Сколково».

В России существуют порядка 200-250 финтех компаний, оценивает российский сегмент отрасли финансовых технологий Павел Новиков. Среди них – 25 стартапов-участников Фонда «Сколково», занимающихся развитием технологий, которые используются в финансовой сфере. К ним относятся сервисы, востребованные в банковской сфере и в ритейле, основные функции которых – платежи, переводы, накопления, страхование, кредитование. «Мы занимаемся технологиями, которые релевантны для банков, для брокеров и бирж», – подчеркивает директор Центра финансовых технологий IT-кластера «Фонда Сколково».

Финтех проникает не только в банковскую сферу, но и в область автоматизации страхования, в управление рисками, в торговлю. Однако именно финансовые организации, по словам эксперта, последние полгода лидируют в применении финансовых технологий.

К отрасли финансовых технологий относятся как крупные организации, которые улучшают и оптимизируют предоставляемые финансовые услуги (например, Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, платежная система Киви), так и технологические стартапы, которые предлагают простые и удобные сервисы для пользователей, корпораций или государства.

Директор Центра финансовых технологий IT-кластера Фонда «Сколково» Павел Новиков. Фото: Sk.ru

Финтех-стартапы «Сколково»

В качестве примеров российских финтех-стартапов Павел Новиков выделил несколько компаний-резидентов «Сколково», которые имеют высокие темпы роста по выручке, международный потенциал и уникальную технологию, используемую ведущими игроками финансового рынка.

В первую очередь, это компания Double Data, которая собирает и обновляют общедоступную информацию о двух миллиардах пользователей в сети интернет, анализирует эти данные и решает конкретные задачи бизнеса. Например, в России они находят 60% людей с 99,8% точностью, благодаря этому банки могут более качественно оценивать заемщиков или эффективно взаимодействовать с клиентом и повышать вероятность продажи сервиса за счет анализа цифрового профиля клиента. Double Data уже работает с Топ-30 российских банков и кредитными бюро, однако спектр применения технологии значительно шире – это торговые сети и бренды, транспорт и госсектор.

Затем, Promobot – разработанный пермскими студентами робот, который может общаться с людьми. «Казалось бы, какое отношение робототехника может иметь к финтеху. Но есть пример – это робот, симпатичный, говорливый, его любят дети и взрослые. В отделении банка он может выполнять функцию продавца, оператора, промоутера, помочь оформить электронный банковский продукт, страховку, сделать перевод, может проконсультировать, – комментирует Павел Новиков разработку резидента «Сколково». – По сути, искусственный интеллект, естественный язык общения, чат-боты являются проводниками в digital мир и находят мощнейшее применение в различных отраслях – от развлечений до финансов».

Среди клиентов одноименной компании Promobot – негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, который в прошлом году приобрел несколько Промоботов. Теперь в отделении можно купить услуги страхования за несколько минут, общаясь с роботом. Промоботы работают не только в разных городах России, но и за рубежом (Китай, ОАЭ). Кроме того, в ноябре на НТВ ожидается выход нового шоу о стартапах «Идея на миллион», участником которого и претендентом на главный приз в 25 млн рублей стал Промобот третьей версии.

Еще одно интересное решение для малого и среднего бизнеса разработала компания «Смартфин». Сервис мобильного эквайринга 2can позволяет продавцам использовать смартфон или планшет как кассовый аппарат и производить оплату в рамках нового закона об онлайн-кассах. «В Москве проводится много ярмарок, приезжают фермеры, привозят свои товары, и часто используется оплата с карты Сбербанка на карту Сбербанка через мобильное приложение. В этом случае не платятся налоги, – описывает стандартную ситуацию эксперт «Сколково». – Вместо того, чтобы покупать большой терминал, как в магазине, 2can позволяет приобрести недорогой терминал, который вставляется в смартфон, и производить оплату с карт. Такой вариант удобен в «полевых» условиях».

Резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», компания CASHOFF разработала облачный сервис, встраиваемый в графический интерфейс интернет- и мобильных банков для физических лиц. «Программа направлена на увеличение безналичных транзакций внутри банковских приложений при помощи агрегации счетов пользователя, – поясняет принцип работы сервиса Павел Новиков. –То есть вы можете увидеть все свои счета в одном приложении, увидеть общую информацию по своим тратам или доходам по всем картам, программам лояльности или баланс счета мобильного оператора. На основе этих данных робот дает пользователю финансовые советы, например, напоминает погасить кредит сразу после получения зарплаты в одно нажатие или предлагает купить любимые товары повседневного спроса с максимальной скидкой в вашем районе. Подобные сервисы называются Personal Finance Management, они позволяют клиенту банка получить действительно индивидуальный подход в виде робота-советника». Решение для физических лиц уже внедрено в Альфа-Банке, а для юридических лиц в БКС-Банке.

Финтех-стартапы не разрушают существующий уклад, а дополняют функционал современных банков. «Опыт работы с иностранными банками показывает, что наши мобильные приложения, интернет-банки, количество и качество сервисов, включая дистанционные, выигрывают у лидеров, в том числе благодаря уникальным сочетаниям технологических и бизнес инноваций», – отмечает эксперт «Сколково».

Цифровое будущее

Широкое внедрение удобных и полезных сервисов, развитие финансовых технологий, курс на цифровизацию – все это меняет жизнь и образ будущего, а также роли участников финансового рынка.

На текущий момент не существует ни одного полностью цифрового банка, все банки имеют отделения или курьеров, юристов, аналитиков, операторов колл-центра, а это и есть основные затраты организации, подчеркивает Павел Новиков. Участник «Сколково» TalkBank умеет с помощью мессенджера и искусственного интеллекта оказывать весь набор банковских сервисов своим клиентам. Общение происходит в Telegram, чат-бот отвечает на вопросы, показывает баланс, дает финансовые советы, делает переводы и еще платит 5% кэшбека за все операции. TalkBank уже выиграл престижный конкурс Финополис-2016 и международный SWIFT Innotribe Challenge-2017, а сейчас поборется за главный приз «Идеи на миллион» на канале НТВ.

Также, по мнению представителя «Сколково», развитие финтеха приведет к уменьшению количества наличных денег и пластика.

Большинство заказов в интернет-магазинах оплачиваются при получении наличными, здесь есть несколько проблем: кассовые разрывы, возврат или потеря товара, банки не охотно кредитуют интернет-магазины, а клиент хочет иметь любые способы оплаты товара или даже получить товар в рассрочку. Резиденты «Сколково» идентифицировали эти проблемы и предложили элегантные решения:

– компания PimPay помогает контролировать логистику и финансы, по сути оказывая услуги факторинга и оценивая риски за счет интеграции с основными службами доставки, в том числе с Почтой России;

– компания 7seconds позволяет интернет-магазинам повысить конверсию в продажи за счет быстрого оформления рассрочки по лучшим условиям;

– компания Ecommpay позволяет реализовать практически любые сценарии и формы онлайн-оплаты.

Как пейджеры или скретч-карты в недалеком будущем исчезнут обычные кошельки, убежден эксперт. Резидент «Сколково» компания CardsMobile уже создала для пользователей решение – приложение «Кошелёк», которое позволяет перенести скидочные, банковские и транспортные карты в смартфон. «Кошелёк» победил в конкурсе ВШЭ в номинации «Финтех-стартап года». Приложением уже пользуются 2,5 миллиона пользователей, оно работает с десятками тысяч программ лояльности и основными розничными сетями. Вы можете оплатить поездку в метро в одно касание, оплатить покупку онлайн не заполняя множество полей, получить или потратить баллы лояльности в магазинах, а цифровые копии чеков для возврата товаров хранить в приложении. Наличные деньги и пластиковые карты не нужны ни гражданам, ни банкам, ни магазинам в эпоху цифровой экономики. Идентификация личности и подтверждение операций будет повсеместно осуществляться с помощью смартфона и технологий распознавания лица, сетчатки глаза, отпечатка пальца. Примеры сколковских компаний, которые стали мировыми лидерами по этим направлениям – VisionLabs, Vocord, ЦРТ-инновации, ProSoft Biometrics.

«Банки никуда не денутся, но они будут оказывать более широкий спектр сервисов, – подчеркивает Павел Новиков. – Путь к сердцам клиентов в открытом и конкурентном мире лежит через инновационные технологии, это уже поняли Сбербанк и Тинькофф, которые открыли свои R&D центры в Сколково».

В целом, по словам эксперта, в финансовых технологиях появятся новые имена и игроки. Например, к существующим участникам платежей – пользователям и организациям – в будущем добавятся машины, роботы и дроны. Такая система потребует безопасной и быстрой инфраструктуры, здесь на помощь придут блокчейн и смарт-контракты. В Фонде «Сколково» на текущий момент 12 блокчейн-проектов, некоторые планируют привлечь инвестиции через ICO (Initial Coin Offering).

«Первый мировой наиболее успешный кейс – это биткоин. Основная проблема, которую он решает – безопасный, быстрый, недорогой перевод без наличия счета в банке. В основе биткоина лежит технология блокчейн», – поясняетдиректор Центра финансовых технологий IT-кластера Фонда «Сколково». По его словам, блокчейн и смарт-контракты в будущем будут использоваться во всех отраслях, в том числе для создания цифровых организаций и цифровых государств.

Кроме того, будут набирать обороты платформы, которые работают с одноранговыми сетями, типами взаимодействия b2b, h2h (человек-человек), h2m (человек-машина), m2m (машина-машина). «Будут появляться новые институции, новые компании. И в этой схеме может не быть банка, а финансовые сервисы будет оказывать социальная сеть или онлайн-магазин», – заключил Павел Новиков.