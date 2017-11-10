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10 ноября 2017, 18:00

Топ новостей 10 ноября

Социальные сети
Социальные сети
pixabay.com

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия пригрозила ограничить соцсети в ответ на регистрацию RT иноагентом в США, Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС, умер сатирик Михаил Задорнов.

РФ ограничит соцсети в ответ на регистрацию RT иноагентом в США

Россия примет ответные меры после регистрации госканала Russia Today в качестве иностранного агента в США. В закон об иноагентах могут добавить пункт о средствах массовой информации и соцсетях. Эти поправки примут в течение недели.

Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме на официальной фотосессии в национальных костюмах. Трамп подошел к Путину и пожал ему руку. После этого американский президент встал рядом с Путиным. Ранее он пропустил два официальных мероприятия саммита. Белый дом сегодня утром заявлял, что встреча президентов не согласована, а в Кремле допускали, что она пройдет «на ногах».

Умер Михаил Задорнов

Сатирик Михаил Задорнов скончался после продолжительной болезни на 70-м году жизни. Актер страдал онкологическим заболеванием. Он попал в больницу, друзья артиста подтверждали, что его состояние тяжелое.

Kaspersky Lab подтвердила выводы WikiLeaks о подделке своих сертификатов

«Лаборатория Касперского» заявила, что информация WikiLeaks об использовании ЦРУ поддельных сертификатов компаний, чтобы добыть данные, является верной. «Наши клиенты, приватные ключи и сервисы не затронуты», — заявил Евгений Касперский.

СМИ узнали о согласии России на реструктуризацию долга Венесуэлы

 
Демонстрация социалистов в Венесуэле / pixabay.com

Россия и Венесуэла 15 ноября подпишут соглашение о реструктуризации венесуэльского долга в размере 2,84 млрд долларов. Оно будет предусматривать пролонгацию выплат на период около десяти лет. Общая сумма долгов Венесуэлы перед Россией составляет более 2,84 млрд долларов.

РБК сообщил об обвинении сторонников Мальцева в теракте

ФСБ обвинила в терроризме шесть участников движения «Артподготовка» (запрещено в РФ). Мужчины могли планировать поджоги на Манежной площади. Двое последователей Вячеслава Мальцева арестованы, в отношении остальных мера пресечения еще не избрана.

В Забайкалье на полигоне прогремел взрыв

 
Взрыв на полигоне / YouTube.com

В Забайкальском крае на полигоне Цугол произошел взрыв боеприпаса при плановой очистке поля от неразорвавшихся боеприпасов. Двое военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения. Все погибшие оказались офицерами и военнослужащими-контрактниками. 

Число погибших при обрушении дома в Ижевске достигло шести

 
Обрушение дома в Ижевске / YouTube.com

Число жертв обрушения подъезда жилого дома выросло до шести человек, поиски людей продолжаются. В числе жертв оказался ребенок 2009 года рождения, всего среди погибших двое детей. Их семьям пообещали компенсации. В Удмуртии объявлен двухдневный траур. Рухнувший подъезд, скорее всего, восстанавливать не будут. Задержан мужчина, проживавший с матерью, где, по мнению следствия, находился эпицентр взрыва.

Студентов выселят из общежитий перед ЧМ-2018

 
Показательные выступления работников МВД / АГН "Москва" / фото: Ермаков Дмитрий

Университеты принимающих чемпионат мира по футболу городов сократят учебный год, чтобы освободить свои общежития под силовиков, охраняющих мероприятие. Подобные решения приняты в Нижнем Новгороде и Самаре, выселение может затронуть Екатеринбург и Саранск. Российский студенческий союз направил жалобу премьеру. Минобрнауки в ответе на запрос заявило, что при пересмотре графиков обучения соблюдены все требования закона.

Московские ночные рейды в поисках безнадзорных детей сделают постоянными

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы намерен регулярно проводить рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения родителей или опекунов.

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