Топ новостей 10 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия пригрозила ограничить соцсети в ответ на регистрацию RT иноагентом в США, Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС, умер сатирик Михаил Задорнов.

Россия примет ответные меры после регистрации госканала Russia Today в качестве иностранного агента в США. В закон об иноагентах могут добавить пункт о средствах массовой информации и соцсетях. Эти поправки примут в течение недели.

В ответ на беспредел американцев с Russia today предложено организовать зеркальные ответные меры. Надо быть не по СМИ, а по реальным экономическим интересам США в России начнём с запрета кока-колы и пепси. Ради здоровья наших детей. Пусть сами американцы жижу сосут. — Виталий Милонов (@milonovinfo) 10 ноября 2017 г.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме на официальной фотосессии в национальных костюмах. Трамп подошел к Путину и пожал ему руку. После этого американский президент встал рядом с Путиным. Ранее он пропустил два официальных мероприятия саммита. Белый дом сегодня утром заявлял, что встреча президентов не согласована, а в Кремле допускали, что она пройдет «на ногах».

Трамп нашелся: Приехал на церемонию во вьетнамской рубашке и устроил шоу pic.twitter.com/hqrjJhnDPF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 ноября 2017 г.

Сатирик Михаил Задорнов скончался после продолжительной болезни на 70-м году жизни. Актер страдал онкологическим заболеванием. Он попал в больницу, друзья артиста подтверждали, что его состояние тяжелое.

Михаил Задорнов был незаурядным артистом и остроумным хроникером эпохи. Соболезную родным и близким сатирика — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 ноября 2017 г.

«Лаборатория Касперского» заявила, что информация WikiLeaks об использовании ЦРУ поддельных сертификатов компаний, чтобы добыть данные, является верной. «Наши клиенты, приватные ключи и сервисы не затронуты», — заявил Евгений Касперский.

Интересно, а в связи с новой информацией #Касперский вернётся на рынок США в том же объёме как до обвинений? Или как всегда: ложечки нашлись но осадок остался? — Николай Селезнёв (@bratnikola) 10 ноября 2017 г.

- ЦРУ разработало вирус для слежки, маскирующийся под продукты «Лаборатории Касперского» - Евгений Касперский, подтверждая информацию из доклада WikiLeaks, основатель которой сидит на ЗП у Кремля



Эмм. Вы действительно думаете, что мы верим в эту чушь Евгений @e_kaspersky_ru? — слюни усманова 💦 (@avtoxton) 10 ноября 2017 г.

Демонстрация социалистов в Венесуэле / pixabay.com

Россия и Венесуэла 15 ноября подпишут соглашение о реструктуризации венесуэльского долга в размере 2,84 млрд долларов. Оно будет предусматривать пролонгацию выплат на период около десяти лет. Общая сумма долгов Венесуэлы перед Россией составляет более 2,84 млрд долларов.

ФСБ обвинила в терроризме шесть участников движения «Артподготовка» (запрещено в РФ). Мужчины могли планировать поджоги на Манежной площади. Двое последователей Вячеслава Мальцева арестованы, в отношении остальных мера пресечения еще не избрана.

Взрыв на полигоне / YouTube.com

В Забайкальском крае на полигоне Цугол произошел взрыв боеприпаса при плановой очистке поля от неразорвавшихся боеприпасов. Двое военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения. Все погибшие оказались офицерами и военнослужащими-контрактниками.

Обрушение дома в Ижевске / YouTube.com

Число жертв обрушения подъезда жилого дома выросло до шести человек, поиски людей продолжаются. В числе жертв оказался ребенок 2009 года рождения, всего среди погибших двое детей. Их семьям пообещали компенсации. В Удмуртии объявлен двухдневный траур. Рухнувший подъезд, скорее всего, восстанавливать не будут. Задержан мужчина, проживавший с матерью, где, по мнению следствия, находился эпицентр взрыва.

Осмотрели пункты временного размещения. Любая помощь от медицинской до восстановления документов – будет оказываться на местах. Никто из тех, чьи квартиры разрушены или серьезно повреждены – без жилья не останется, сейчас требуется время для оценки состояния дома. — Александр Бречалов (@brechalov) 10 ноября 2017 г.

Жильцам взорвавшегося дома в Ижевске обещали приостановить ипотеку.

Да,да - приостановить. Выздоровел - плати дальше ипотеку за квартиру которой нет... — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 10 ноября 2017 г.

Показательные выступления работников МВД / АГН "Москва" / фото: Ермаков Дмитрий

Университеты принимающих чемпионат мира по футболу городов сократят учебный год, чтобы освободить свои общежития под силовиков, охраняющих мероприятие. Подобные решения приняты в Нижнем Новгороде и Самаре, выселение может затронуть Екатеринбург и Саранск. Российский студенческий союз направил жалобу премьеру. Минобрнауки в ответе на запрос заявило, что при пересмотре графиков обучения соблюдены все требования закона.

Студентов выселят из общежитий на время проведения чемпионата мира по футболу. Чиновники уверены, что все в порядке. Пообщались с главой Российского студенческого союза Василием Михайловым, и оказалось, что никаких нормативных документов нет:https://t.co/zkdXA0yCS3 pic.twitter.com/fVDqFCE0E4 — Канал Безопасность (@bezopasnost_tv) 10 ноября 2017 г.

Что бы никому и в голову не пришло украсть биологический материал студентов выгоняют из общежитий в рамках подготовки к ЧМ-2018, их места займут сотрудники Росгвардии и полиции — Duncan MacLeod UA (@DuncanUA68) 10 ноября 2017 г.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы намерен регулярно проводить рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения родителей или опекунов.