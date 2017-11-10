Топ новостей 10 ноября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия пригрозила ограничить соцсети в ответ на регистрацию RT иноагентом в США, Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС, умер сатирик Михаил Задорнов.
РФ ограничит соцсети в ответ на регистрацию RT иноагентом в США
Россия примет ответные меры после регистрации госканала Russia Today в качестве иностранного агента в США. В закон об иноагентах могут добавить пункт о средствах массовой информации и соцсетях. Эти поправки примут в течение недели.
В ответ на беспредел американцев с Russia today предложено организовать зеркальные ответные меры. Надо быть не по СМИ, а по реальным экономическим интересам США в России начнём с запрета кока-колы и пепси. Ради здоровья наших детей. Пусть сами американцы жижу сосут.— Виталий Милонов (@milonovinfo) 10 ноября 2017 г.
Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме на официальной фотосессии в национальных костюмах. Трамп подошел к Путину и пожал ему руку. После этого американский президент встал рядом с Путиным. Ранее он пропустил два официальных мероприятия саммита. Белый дом сегодня утром заявлял, что встреча президентов не согласована, а в Кремле допускали, что она пройдет «на ногах».
Трамп нашелся: Приехал на церемонию во вьетнамской рубашке и устроил шоу pic.twitter.com/hqrjJhnDPF— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 ноября 2017 г.
Умер Михаил Задорнов
Сатирик Михаил Задорнов скончался после продолжительной болезни на 70-м году жизни. Актер страдал онкологическим заболеванием. Он попал в больницу, друзья артиста подтверждали, что его состояние тяжелое.
Михаил Задорнов был незаурядным артистом и остроумным хроникером эпохи. Соболезную родным и близким сатирика— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 ноября 2017 г.
Kaspersky Lab подтвердила выводы WikiLeaks о подделке своих сертификатов
«Лаборатория Касперского» заявила, что информация WikiLeaks об использовании ЦРУ поддельных сертификатов компаний, чтобы добыть данные, является верной. «Наши клиенты, приватные ключи и сервисы не затронуты», — заявил Евгений Касперский.
Интересно, а в связи с новой информацией #Касперский вернётся на рынок США в том же объёме как до обвинений? Или как всегда: ложечки нашлись но осадок остался?— Николай Селезнёв (@bratnikola) 10 ноября 2017 г.
- ЦРУ разработало вирус для слежки, маскирующийся под продукты «Лаборатории Касперского» - Евгений Касперский, подтверждая информацию из доклада WikiLeaks, основатель которой сидит на ЗП у Кремля— слюни усманова 💦 (@avtoxton) 10 ноября 2017 г.
Эмм. Вы действительно думаете, что мы верим в эту чушь Евгений @e_kaspersky_ru?
СМИ узнали о согласии России на реструктуризацию долга Венесуэлы
Россия и Венесуэла 15 ноября подпишут соглашение о реструктуризации венесуэльского долга в размере 2,84 млрд долларов. Оно будет предусматривать пролонгацию выплат на период около десяти лет. Общая сумма долгов Венесуэлы перед Россией составляет более 2,84 млрд долларов.
РБК сообщил об обвинении сторонников Мальцева в теракте
ФСБ обвинила в терроризме шесть участников движения «Артподготовка» (запрещено в РФ). Мужчины могли планировать поджоги на Манежной площади. Двое последователей Вячеслава Мальцева арестованы, в отношении остальных мера пресечения еще не избрана.
«Любой из „Артподготовки“ в сто раз лучше, чем те, кто сидят в Кремле!» — @navalny о 5 ноября. #Навальный2018 https://t.co/zqlcCdkzOl pic.twitter.com/roHZ5MwrAN— Навальный LIVE (@navalnylive) 10 ноября 2017 г.
В Забайкалье на полигоне прогремел взрыв
В Забайкальском крае на полигоне Цугол произошел взрыв боеприпаса при плановой очистке поля от неразорвавшихся боеприпасов. Двое военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения. Все погибшие оказались офицерами и военнослужащими-контрактниками.
Число погибших при обрушении дома в Ижевске достигло шести
Число жертв обрушения подъезда жилого дома выросло до шести человек, поиски людей продолжаются. В числе жертв оказался ребенок 2009 года рождения, всего среди погибших двое детей. Их семьям пообещали компенсации. В Удмуртии объявлен двухдневный траур. Рухнувший подъезд, скорее всего, восстанавливать не будут. Задержан мужчина, проживавший с матерью, где, по мнению следствия, находился эпицентр взрыва.
Осмотрели пункты временного размещения. Любая помощь от медицинской до восстановления документов – будет оказываться на местах. Никто из тех, чьи квартиры разрушены или серьезно повреждены – без жилья не останется, сейчас требуется время для оценки состояния дома.— Александр Бречалов (@brechalov) 10 ноября 2017 г.
Жильцам взорвавшегося дома в Ижевске обещали приостановить ипотеку.— Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 10 ноября 2017 г.
Да,да - приостановить. Выздоровел - плати дальше ипотеку за квартиру которой нет...
Студентов выселят из общежитий перед ЧМ-2018
Университеты принимающих чемпионат мира по футболу городов сократят учебный год, чтобы освободить свои общежития под силовиков, охраняющих мероприятие. Подобные решения приняты в Нижнем Новгороде и Самаре, выселение может затронуть Екатеринбург и Саранск. Российский студенческий союз направил жалобу премьеру. Минобрнауки в ответе на запрос заявило, что при пересмотре графиков обучения соблюдены все требования закона.
Студентов выселят из общежитий на время проведения чемпионата мира по футболу. Чиновники уверены, что все в порядке. Пообщались с главой Российского студенческого союза Василием Михайловым, и оказалось, что никаких нормативных документов нет:https://t.co/zkdXA0yCS3 pic.twitter.com/fVDqFCE0E4— Канал Безопасность (@bezopasnost_tv) 10 ноября 2017 г.
Что бы никому и в голову не пришло украсть биологический материал студентов выгоняют из общежитий в рамках подготовки к ЧМ-2018, их места займут сотрудники Росгвардии и полиции— Duncan MacLeod UA (@DuncanUA68) 10 ноября 2017 г.
Московские ночные рейды в поисках безнадзорных детей сделают постоянными
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы намерен регулярно проводить рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения родителей или опекунов.