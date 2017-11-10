Президент США Дональд Трамп посетил Китай. Визит находится в контексте американских попыток склонить Китай к сотрудничеству в давлении на Северную Корею, которая разрабатывает ядерное оружие. Трамп отозвался о встрече с китайским президентом Си Цзиньпином с большим энтузиазмом. Правда, госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что фактически никаких особенных достижений по итогам переговоров не было.

The Economist пишет о подспудно нарастающем противостоянии между державами. В Китае Трампа приняли с имперским размахом и смесью презрения и лести. Ему поднесли подарки: торговые сделки стоимостью более $200 млрд. В большинстве случаев, правда, это были изъявления готовности, а не контракты, предусматривающие санкции за невыполнения. Кроме того, это чаще всего были вещи, которые Китай бы сделал в любом случае, просто оформленные в виде дружеских предложений. Тем не менее, это были жесты вежливости.

Визит Дональда Трампа в Китай Shealah Craighead / The White House

Вопрос в том, как долго продлится эта игра в дружелюбие. Во время правления Си Цзиньпина Китай стал уже вполне открыто бросать вызов влиянию США в Азии. Государственные СМИ, в свою очередь, начали жестко критиковать американскую политическую систему. Антиамериканские настроения вполне ощутимы, хотя и не достигают размаха событий 1999 г., когда НАТО по ошибке нанесла удар по китайскому посольству в Белграде. Тогда посольство США в Пекине окружили разъяренные толпы.

Президенты обеих стран сейчас обмениваются сигналами о взаимном добром расположении. Между тем, народы этих стран массово испытывают друг к другу взаимную неприязнь. В 2016 г. опрос показал, что США оказались в нижней части рейтинга стран, которые нравятся китайцам. Германия, Британия, Франция, Канада, Австралия и Россия оказались значительно выше. В США аналогичная картина. Американцев, которым Китай не нравится, больше, чем американцев, которые относятся к нему хорошо. Такие настроения, конечно, едва ли могут сказаться на политике, но они могут стать топливом для разжигания общественного недовольства.

На протяжении многих лет, отмечает автор, несмотря на неоднородность политики, китайские правители последовательно придерживались мнения, что США играют ключевую роль в модернизации Китая. Считалось, что Китаю нужны американские технологии для развития производства и американские рынки, чтобы экспортировать продукцию. Но ситуация начала меняться, когда китайская экономика стала меньше зависеть от внешних вливаний и больше полагаться на свои собственные инновации. В прошлом году эта динамика оформилась в виде глобальных планов Китая. Как минимум, это значит, что Китай принципиально не будет принимать глобальные правила, которые пытаются предписывать США.

Госсекретарь США Джон Керри на совместном китайско-американском автомобильном заводе в Китае. 2014 State Department photo/ Public Domain

На самом деле, отмечает автор, поведение Китая очень напоминает поведение США. США долгое время позиционировали себя как последнюю надежду мира. Теперь с аналогичными притязаниями начал выступать Китай. США склонны всем ставить в пример свою политическую систему. Теперь Китай утверждает, что по сравнению с просвещенной китайской демократией западная выглядит невзрачной. Более того, Китай уже пытается экспортировать свою модель.

Иными словами, заключает автор, Китай энергично претендует на роль глобального конкурента США и усиленно работает в этом направлении. Вполне возможно, что китайское руководство в течение некоторого времени еще будет строить отношения с США с большой осторожностью. Однако это не следует считать признаком улучшения отношений.