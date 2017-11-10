Умер Михаил Задорнов, советский и российский писатель, сатирик и юморист, артист эстрады, телеведущий и киноактер. Более всего он был известен именно в роли сатирика и артиста эстрады. Задорнову было 69 лет.

Совсем неожиданным известие о его смерти не стало: было известно, что у Задорнова диагностирована опухоль мозга и что ему рекомендовано пройти лечение за границей – об этом сам Задорнов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Осенью 2016 года он отказался от химеотерапии, посчитав ее бесполезной. 5 ноября 2017 года в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что Задорнова, двумя месяцами ранее принявшего православие, соборовали (в православной традиции это церковное таинство считается помогающим выздоравливать, однако зачастую его используют, когда человек оказывается при смерти).

О том, что Задорнов, ранее объявлявший себя «неоязычником», принял православие, на своей странице в Facebook сообщил настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы Андрей Новиков, который и соборовал писателя по просьбе его родных и друзей. Информацию он обнародовал с согласия родственников Михаила Задорнова. Впрочем, некоторыми ценителями творчества Задорнова это было воспринято с недоверием и истолковано как попытка произвести впечатление за счет использования имени известного человека.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале, в семье писателя Николая Задорнова. В 1974 году Михаил Задорнов окончил в Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик» и несколько лет работал на производстве в качестве инженера. Однако затем оставил эту работу, так как еще в студенческие годы начал увлекаться художественной самодеятельностью и сатирическими рассказами.

Михаил Задорнов в студенческие годы

В середине 1980-х годов он был заведующим отделом сатиры и юмора в журнале «Юность», затем около двух лет работал руководителем театра Клуба им. Ф.Э. Дзержинского. Выступал как сатирик на телевидении с 1982 года, и во второй половине 1980-х приобрел широкую известность. Известность эта была настолько широка, что 31 декабря 1991 года в ходе новогоднего шоу он выступил с новогодним обращением к жителям России, как это традиционно делает президент страны. Обращение президента РФ Бориса Ельцина тогда было показано на день раньше.

В 1990-х Задорнов стал ведущим ряда юмористических передач на телевидении, причем именно тогда определилась одна из наиболее популярных его тем: высмеивание западного (главным образом американского) образа жизни и культуры. У многих россиян в результате уже тогда его выступления стали вызывать чувство гордости за своих соотечественников.

Задорнов также написал более 40 книг, среди которых были, в частности, «Конец света», «Не понимаю!», «Возвращение», «Современные люди», «Кофточка», «Великая страна с непредсказуемым прошлым», «Вдруг откуда ни возьмись», «Я люблю Америку» и другие. Большинство этих книг состоит из юмористических и сатирических текстов. Однако есть и такие, в которых представлен собственный взгляд автора на историю славянства.

Кроме того, Задорнов снялся в нескольких фильмах: «Гений» (1991), «Депрессия» (1991), «Хочу вашего мужа» (1992), а также режиссировал фильмы «Рюрик. Потерянная быль» (2013) и «Вещий Олег. Обретённая быль» (2015) и также выступил сценаристом документальной ленты «Аркаим – стоящий у солнца». Задорнов также написал несколько музыкальных произведений.

Михаил Задорнов с археологами изучающими Аркаим / vk.com

В декабре 2009 года к 100-летию отца Задорнов открыл в Риге библиотеку. В мае 2010 года к 211-й годовщине со дня рождения поэта А.С. Пушкина представил памятник его няне Арине Родионовне в селе Воскресенское. Монумент был установлен за счет фонда Задорнова.

Писатель был удостоен премии Ленинского комсомола в 1975 году, международной литературной премии им. В. Гиляровского в 2016 году в номинации «Юмор», премий «Золотой телёнок» и «Овация», а также награжден орденом Почета. В честь него назван астероид главного пояса 5043 Zadornov, открытый в 1974 году.

Новость о смерти Задорнова вызвала большой отклик в социальных сетях.

«Умер Михаил Задорнов. Человек, который в 90-е прямо по Марксу помог нам, смеясь, расстаться со своим прошлым, а заодно научил многому, что понадобилось в будущем», «Действительно настоящая утрата для искусства страны... Очень умный был человек», «Михаил Николаевич, благодарим Вас за искренность и мудрость, которыми Вы щедро делились. Светлая память», «Спасибо за подаренный смех, за минуты, в которые, когда было больно, Ваши юмористические правдивые рассказы заставляли улыбнуться. Царство небесное и пусть земля будет пухом», «Очень жаль, что уходят такие люди, как Михаил. Лично с ним незнакома, но очень люблю и уважаю его творчество. Кроме него, больше никто не говорил всей правды с экрана», «Он – один из немногих актеров, к кому у меня ни разу не было отрицательного отношения за всю его карьеру, что имел удовольствие наблюдать на экранах», – такого сорта отклики преобладают в записях пользователей популярных социальных сетей и платформ для блогов.

О Задорнове вспоминают как об уникальном сатирике с колкими, запоминающимися шутками, большом артисте эстрады, актере кино и писателе. Многие пишут о нем как о человеке хорошем, умном и начинанном, ироничном, элегантном, достойном уважения и памяти. В то же время некоторые относятся к его творчеству неоднозначно, в особенности к творчеству ряда последних лет, которое во многих отношениях приблизилось к пропаганде. Немало негативных высказываний в его адрес связаны с его агрессивным высмеиванием «среднего американца» и шуткой по поводу сбитого над территорией Украины «Боинга».

Однако больше все-таки благодарных и полных сожалений комментариев.

«Умер замечательный глубокий сатирик, талантливый писатель и искромётный артист, любимый миллионами людей, искренний патриот России Михаил Николаевич Задорнов. Без него мир сразу стал каким-то более пустым, ибо социальное творчество Задорнова было зеркалом современной России. Вечная память вам, Михаил Николаевич, и спасибо за те светлые минуты, что вы вносили в нашу жизнь в течении многих лет. Те, кто вас любили, будут вас помнить всегда. А лучшей памятью о Задорнове будет процветающая Россия, о которой он мечтал», – высказывает мнение на своей странице в Facebook Максим Жих, заместитель главного редактора журнала «Исторический формат».

«Ушёл из жизни Михаил Задорнов. Юморист, публицист, сатирик, артист. Грустно. Вспоминаются его уморительные, остроумные, смелые и талантливые выступления в 80-е - 90-е годы, с которыми легче жилось в перестроечную эпоху, одним из символов которой стал и он сам. Потом, правда, съехал на темы угодные власти: на недалеких америкосов, на юмор "ниже пояса". Зачем-то оскорбил владивостокских женщин, назвав их обидным словом. Бог ему во всём этом, как говорится, судья. Будем помнить того, задорного Задорнова, блистательного весельчака, дарившего нам хорошее настроение и веру в будущее. Светлая память!» – пишет о нем журналист Сергей Литус из Владивостока.

«Жалко... Конечно, когда он начинал шутить про тупых американцев, это иногда раздражало. Ну, или когда историю Руси по словообразованию изучал. Но он был артист. И мне его выступления очень нравились. Он умел дать людям радость и уверенность в том, что всё будет хорошо...», – объясняет свое отношение к Задорнову Максим Шатуров, главный IT-аналитик компании «Крафт-Мобайл».

«Покойный Михаил Задорнов был большим другом «МК», там регулярно выходили его колонки и интервью, а он выступал на всех праздниках газеты. И каждому журналисту «МК» рано или поздно давали задание сделать с Задорновым материал. До меня тоже очередь дошла, хотя интервью со «звездами» я никогда не занималась, да и поклонницей его творчества никогда не была. Он сам пришел в редакцию, мы хорошо поговорили. А потом Задорнов звонил несколько раз, уточнял формулировки, вообще очень трепетно относился к своему тексту, переспрашивал, как я понимаю ту или иную фразу, говорил, что это очень важно – чтобы тебя правильно поняли.

В 2012-м году мы еще раз пересеклись, уже заочно. Вместе помогали собирать деньги на лечение Маши Грицай, у которой был рак в 4-й стадии. И Михаил Задорнов и сам ей дал большую сумму, я это знаю точно, и много собрал благодаря своим читателям и поклонникам. Маша лечилась в Германии, куда мы ее общими усилиями отправили, там и умерла, в отличных условиях, с прекрасным обезболиванием, не мучаясь. И помог Задорнов не только Маше, а очень многим.

Михаил Задорнов / YouTube.com

Покойтесь с миром, Михаил Николаевич, не читайте фэйсбуков...», – рассказывает о собственном знакомстве с Задорновым и его человеческих качествах журналист, специальный корреспондент «Газеты.Ру» Елизавета Маетная.

«Тыщу (десять) лет назад, во времена заката империи жж, я написала большой список всего того, что загадали на Новый, 2008-й год, дети, которых опекал питерский детский хоспис. Там была масса всего трудновыполнимого или совсем невыполнимого, включая билет на новогодний концерт Михаила Задорнова. Я, надо сказать, подрастерялась. Но вывесила список полностью. В нем было больше 130 позиций. В комментарии приходили люди, что-то брали на себя. Я вычеркивала. Но было ясно, что, скорее всего, всего загаданного детьми мне выполнить не удастся.

Черт его знает, каким образом мой ЖЖ прочел Задорнов. Он позвонил, и я смутилась: голос был знакомым, из телевизора, лицо его я себе представляла, но ни творчества, ни отчества – не знала. Стала мямлить. Он: «Да вы не обязаны. Вы же явно моложе пятидесяти. Давайте к делу». По делу он спросил, какие еще из детских желаний некому выполнить. Я перечислила. Это была добрая треть списка.

Подарки в середине декабря свозили в «Жан-Жак». Посреди сбора приехала красная машина с помощницей Задорнова Юлией за рулем. Машина была забита всеми теми подарками, которых не хватало. Разумеется, на новогоднем концерте у пацана, пожелавшего познакомиться с Задорновым, было лучшее место.

Я собирала такие подарки по списку вплоть до нового 2011-го года (потом этим уже профессионально занимались профессиональные фандрайзеры, да и, слава Богу, число детей, чьи желания стало реальным выполнить, выросло в разы). И вот каждый год в моем телефоне появлялся невозмутимый телевизионный голос Задорнова, привозили подарки, резервировали места на новогодние и другие выступления по всей стране. Он вел себя так, будто мы сто лет знакомы и вообще все в порядке вещей. И мне как-то ни разу не пришло в голову как следует ему сказать спасибо, все время на бегу благодарила. Спасибо, Михаил Николаевич! Отдельно помню, как истово вы искали красный планшет для одной девчонки. И как умудрились найти именно такой, как она хотела», – делится воспоминаниями журналист, писатель Катерина Гордеева, работающая в нескольких благотворительных фондах, включая наиболее известный «Подари жизнь».