Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
10 ноября 2017, пятница, 20:17
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Магадан: шеф-редактора СМИ уволили после критики городских властей
Губернатор Амурской области получил от ОНФ наказы
Стартовала V Осенняя сессия школы НИУ «БелГУ»
В заброшенном доме в Николаевске-на-Амуре обнаружили бомбу
ТОП-3: письма с угрозами, сальмонеллез в «Ржавом деде», «правительственная» авария
А цены все растут: дорожают даже молоко, хлеб и картофель
На саммите АТЭС Путин обменялся рукопожатием с Трампом
На выезде игроки ФК «Тюмень» сразятся с аутсайдером ФНЛ
На благоустройство сквера Петра Потапова в Тюмени потратят 18 миллионов
В Сочи открыли два памятных бюста основателям самбо
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
10 ноября 2017, 18:34
некролог
Ольга Зайцева

Михаил Задорнов, даривший смех

Михаил Задорнов
Михаил Задорнов
YouTube.com

Умер Михаил Задорнов, советский и российский писатель, сатирик и юморист, артист эстрады, телеведущий и киноактер. Более всего он был известен именно в роли сатирика и артиста эстрады. Задорнову было 69 лет.

Совсем неожиданным известие о его смерти не стало: было известно, что у Задорнова диагностирована опухоль мозга и что ему рекомендовано пройти лечение за границей – об этом сам Задорнов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Осенью 2016 года он отказался от химеотерапии, посчитав ее бесполезной. 5 ноября 2017 года в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что Задорнова, двумя месяцами ранее принявшего православие, соборовали (в православной традиции это церковное таинство считается помогающим выздоравливать, однако зачастую его используют, когда человек оказывается при смерти).

О том, что Задорнов, ранее объявлявший себя «неоязычником», принял православие, на своей странице в Facebook сообщил настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы Андрей Новиков, который и соборовал писателя по просьбе его родных и друзей. Информацию он обнародовал с согласия родственников Михаила Задорнова. Впрочем, некоторыми ценителями творчества Задорнова это было воспринято с недоверием и истолковано как попытка произвести впечатление за счет использования имени известного человека.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале, в семье писателя Николая Задорнова. В 1974 году Михаил Задорнов окончил в Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик» и несколько лет работал на производстве в качестве инженера. Однако затем оставил эту работу, так как еще в студенческие годы начал увлекаться художественной самодеятельностью и сатирическими рассказами.

 
Михаил Задорнов в студенческие годы

В середине 1980-х годов он был заведующим отделом сатиры и юмора в журнале «Юность», затем около двух лет работал руководителем театра Клуба им. Ф.Э. Дзержинского. Выступал как сатирик на телевидении с 1982 года, и во второй половине 1980-х приобрел широкую известность. Известность эта была настолько широка, что 31 декабря 1991 года в ходе новогоднего шоу он выступил с новогодним обращением к жителям России, как это традиционно делает президент страны. Обращение президента РФ Бориса Ельцина тогда было показано на день раньше.

В 1990-х Задорнов стал ведущим ряда юмористических передач на телевидении, причем именно тогда определилась одна из наиболее популярных его тем: высмеивание западного (главным образом американского) образа жизни и культуры. У многих россиян в результате уже тогда его выступления стали вызывать чувство гордости за своих соотечественников.

Задорнов также написал более 40 книг, среди которых были, в частности, «Конец света», «Не понимаю!», «Возвращение», «Современные люди», «Кофточка», «Великая страна с непредсказуемым прошлым», «Вдруг откуда ни возьмись», «Я люблю Америку» и другие. Большинство этих книг состоит из юмористических и сатирических текстов. Однако есть и такие, в которых представлен собственный взгляд автора на историю славянства.

Кроме того, Задорнов снялся в нескольких фильмах: «Гений» (1991), «Депрессия» (1991), «Хочу вашего мужа» (1992), а также режиссировал фильмы «Рюрик. Потерянная быль» (2013) и «Вещий Олег. Обретённая быль» (2015) и также выступил сценаристом документальной ленты «Аркаим – стоящий у солнца». Задорнов также написал несколько музыкальных произведений.

 
Михаил Задорнов с археологами изучающими Аркаим / vk.com

В декабре 2009 года к 100-летию отца Задорнов открыл в Риге библиотеку. В мае 2010 года к 211-й годовщине со дня рождения поэта А.С. Пушкина представил памятник его няне Арине Родионовне в селе Воскресенское. Монумент был установлен за счет фонда Задорнова.

Писатель был удостоен премии Ленинского комсомола в 1975 году, международной литературной премии им. В. Гиляровского в 2016 году в номинации «Юмор», премий «Золотой телёнок» и «Овация», а также награжден орденом Почета. В честь него назван астероид главного пояса 5043 Zadornov, открытый в 1974 году.

Новость о смерти Задорнова вызвала большой отклик в социальных сетях.

«Умер Михаил Задорнов. Человек, который в 90-е прямо по Марксу помог нам, смеясь, расстаться со своим прошлым, а заодно научил многому, что понадобилось в будущем», «Действительно настоящая утрата для искусства страны... Очень умный был человек», «Михаил Николаевич, благодарим Вас за искренность и мудрость, которыми Вы щедро делились. Светлая память», «Спасибо за подаренный смех, за минуты, в которые, когда было больно, Ваши юмористические правдивые рассказы заставляли улыбнуться. Царство небесное и пусть земля будет пухом», «Очень жаль, что уходят такие люди, как Михаил. Лично с ним незнакома, но очень люблю и уважаю его творчество. Кроме него, больше никто не говорил всей правды с экрана», «Он – один из немногих актеров, к кому у меня ни разу не было отрицательного отношения за всю его карьеру, что имел удовольствие наблюдать на экранах», – такого сорта отклики преобладают в записях пользователей популярных социальных сетей и платформ для блогов.

О Задорнове вспоминают как об уникальном сатирике с колкими, запоминающимися шутками, большом артисте эстрады, актере кино и писателе. Многие пишут о нем как о человеке хорошем, умном и начинанном, ироничном, элегантномдостойном уважения и памяти. В то же время некоторые относятся к его творчеству неоднозначно, в особенности к творчеству ряда последних лет, которое во многих отношениях приблизилось к пропаганде. Немало негативных высказываний в его адрес связаны с его агрессивным высмеиванием «среднего американца» и шуткой по поводу сбитого над территорией Украины «Боинга».

Однако больше все-таки благодарных и полных сожалений комментариев.

«Умер замечательный глубокий сатирик, талантливый писатель и искромётный артист, любимый миллионами людей, искренний патриот России Михаил Николаевич Задорнов. Без него мир сразу стал каким-то более пустым, ибо социальное творчество Задорнова было зеркалом современной России. Вечная память вам, Михаил Николаевич, и спасибо за те светлые минуты, что вы вносили в нашу жизнь в течении многих лет. Те, кто вас любили, будут вас помнить всегда. А лучшей памятью о Задорнове будет процветающая Россия, о которой он мечтал», – высказывает мнение на своей странице в Facebook Максим Жих, заместитель главного редактора журнала «Исторический формат».

«Ушёл из жизни Михаил Задорнов. Юморист, публицист, сатирик, артист. Грустно. Вспоминаются его уморительные, остроумные, смелые и талантливые выступления в 80-е - 90-е годы, с которыми легче жилось в перестроечную эпоху, одним из символов которой стал и он сам. Потом, правда, съехал на темы угодные власти: на недалеких америкосов, на юмор "ниже пояса". Зачем-то оскорбил владивостокских женщин, назвав их обидным словом. Бог ему во всём этом, как говорится, судья. Будем помнить того, задорного Задорнова, блистательного весельчака, дарившего нам хорошее настроение и веру в будущее. Светлая память!» – пишет о нем журналист Сергей Литус из Владивостока.

«Жалко... Конечно, когда он начинал шутить про тупых американцев, это иногда раздражало. Ну, или когда историю Руси по словообразованию изучал. Но он был артист. И мне его выступления очень нравились. Он умел дать людям радость и уверенность в том, что всё будет хорошо...», – объясняет свое отношение к Задорнову Максим Шатуров, главный IT-аналитик компании «Крафт-Мобайл».

«Покойный Михаил Задорнов был большим другом «МК», там регулярно выходили его колонки и интервью, а он выступал на всех праздниках газеты. И каждому журналисту «МК» рано или поздно давали задание сделать с Задорновым материал. До меня тоже очередь дошла, хотя интервью со «звездами» я никогда не занималась, да и поклонницей его творчества никогда не была. Он сам пришел в редакцию, мы хорошо поговорили. А потом Задорнов звонил несколько раз, уточнял формулировки, вообще очень трепетно относился к своему тексту, переспрашивал, как я понимаю ту или иную фразу, говорил, что это очень важно – чтобы тебя правильно поняли.

В 2012-м году мы еще раз пересеклись, уже заочно. Вместе помогали собирать деньги на лечение Маши Грицай, у которой был рак в 4-й стадии. И Михаил Задорнов и сам ей дал большую сумму, я это знаю точно, и много собрал благодаря своим читателям и поклонникам. Маша лечилась в Германии, куда мы ее общими усилиями отправили, там и умерла, в отличных условиях, с прекрасным обезболиванием, не мучаясь. И помог Задорнов не только Маше, а очень многим.

 
Михаил Задорнов / YouTube.com

Покойтесь с миром, Михаил Николаевич, не читайте фэйсбуков...», – рассказывает о собственном знакомстве с Задорновым и его человеческих качествах журналист, специальный корреспондент «Газеты.Ру» Елизавета Маетная.

«Тыщу (десять) лет назад, во времена заката империи жж, я написала большой список всего того, что загадали на Новый, 2008-й год, дети, которых опекал питерский детский хоспис. Там была масса всего трудновыполнимого или совсем невыполнимого, включая билет на новогодний концерт Михаила Задорнова. Я, надо сказать, подрастерялась. Но вывесила список полностью. В нем было больше 130 позиций. В комментарии приходили люди, что-то брали на себя. Я вычеркивала. Но было ясно, что, скорее всего, всего загаданного детьми мне выполнить не удастся. 

Черт его знает, каким образом мой ЖЖ прочел Задорнов. Он позвонил, и я смутилась: голос был знакомым, из телевизора, лицо его я себе представляла, но ни творчества, ни отчества – не знала. Стала мямлить. Он: «Да вы не обязаны. Вы же явно моложе пятидесяти. Давайте к делу». По делу он спросил, какие еще из детских желаний некому выполнить. Я перечислила. Это была добрая треть списка.

Подарки в середине декабря свозили в «Жан-Жак». Посреди сбора приехала красная машина с помощницей Задорнова Юлией за рулем. Машина была забита всеми теми подарками, которых не хватало. Разумеется, на новогоднем концерте у пацана, пожелавшего познакомиться с Задорновым, было лучшее место. 

Я собирала такие подарки по списку вплоть до нового 2011-го года (потом этим уже профессионально занимались профессиональные фандрайзеры, да и, слава Богу, число детей, чьи желания стало реальным выполнить, выросло в разы). И вот каждый год в моем телефоне появлялся невозмутимый телевизионный голос Задорнова, привозили подарки, резервировали места на новогодние и другие выступления по всей стране. Он вел себя так, будто мы сто лет знакомы и вообще все в порядке вещей. И мне как-то ни разу не пришло в голову как следует ему сказать спасибо, все время на бегу благодарила. Спасибо, Михаил Николаевич! Отдельно помню, как истово вы искали красный планшет для одной девчонки. И как умудрились найти именно такой, как она хотела», – делится воспоминаниями журналист, писатель Катерина Гордеева, работающая в нескольких благотворительных фондах, включая наиболее известный «Подари жизнь».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Гамбург, G20. Д.Трамп и В.Путин
Трамп не стал разговаривать с Путиным на приеме в честь участников АТЭС
Facebook и Twitter
РФ ограничит соцсети в ответ на регистрацию RT иноагентом в США
Обрушение части дома в Ижевске
В Ижевске задержан жилец обрушившегося дома
Михаил Задорнов
Михаила Задорнова похоронят в Латвии
Alibaba Group
«М.Видео» и Alibaba могут стать партнерами
20:07 СК возбудил дело против задержанного в Ижевске жителя обрушившегося подъезда
19:58 Президент Филиппин заявил об убийстве человека
19:48 Белые грибы помогут бороться со старением
19:46 Трамп не стал разговаривать с Путиным на приеме в честь участников АТЭС
19:35 Михаила Задорнова похоронят в Латвии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Камиль Ларин
Камиль Ларин
10 ноября 1966 года родился Камиль Ларин, актер, участник «Квартета И».
19:12 Депутат Госдумы добился освобождения задержанных полицией зоозащитников
18:42 В Ростехнадзоре назвали причастных к аварии на руднике «Мир»
18:12 «М.Видео» и Alibaba могут стать партнерами
17:48 Одри Азулай утверждена на посту гендиректора ЮНЕСКО
17:40 В Ижевске задержан жилец обрушившегося дома
17:28 В «Партии националистов» сообщили об обыске в московском офисе
17:13 Московские ночные рейды в поисках безнадзорных детей сделают постоянными
17:12 Совладельцы «Аэроэкспресса» избавятся от доли в «Калашникове»
17:04 Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС
16:55 ФАС запретила РЖД поднимать цены на плацкартные билеты
16:45 Средневековое еврейское кладбище открылось в Болонье
16:31 Дмитрий Бученков подтвердил свой отъезд из России
16:14 МЧС заявило о прекращении поисков на месте взрыва в Ижевске
16:04 Полковник Захарченко объяснил миллиарды накоплениями с зарплаты
15:24 В Домодедово опробовали самостоятельный проход пассажиров к самолету
15:10 Трамп пропустил два официальных мероприятия на саммите АТЭС
14:39 Гуру из Индии рассказал коллективу Сбербанка об отсутствии завтра
14:29 Австралийские хохлатые голуби подают сигнал тревоги перьями
14:17 Politico назвала Ольгу Виноградову лжеплемянницей Путина
13:42 СМИ узнали о согласии России на реструктуризацию долга Венесуэлы
13:40 РФ ограничит соцсети в ответ на регистрацию RT иноагентом в США
13:32 РБК сообщил об обвинении сторонников Мальцева в теракте
13:29 В Забайкалье на полигоне прогремел взрыв
13:24 Из России депортируют поджигателя памятника Ельцину
13:10 В Минздраве опровергли возможность существования генетического оружия
12:56 В АП допустили встречу Путина и Трампа «на ногах»
12:49 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Задорнова
12:43 КС напомнил депутатам о необходимости уведомлять о встречах с избирателями в форме митинга
12:09 Минобрнауки сочло законным использование студенческих общежитий во время ЧМ-2018
11:50 Имущество «Вим-Авиа» арестовано судом
11:24 Семьи погибших в Ижевске получат по миллиону рублей
11:15 Начальника отдела проектного управления «Газпрома» избили в Петербурге
11:03 В Apple пообещали исправить проблемы с экраном iPhone X
10:40 Twitter объяснил прекращение выдачи «синих галочек»
10:39 СМИ сообщили о смерти Михаила Задорнова
10:14 Посольство США в РФ будет охранять компания генерала СВР
09:52 Представитель Белого дома сообщила об отмене встречи Путина и Трампа
09:50 Увеличены штрафы для не пропустивших пешеходов водителей
09:36 СМИ узнали о согласии США на поставку Украине летального оружия
09:31 Студентов выселят из общежитий перед ЧМ-2018
09:27 Ферромагнитный материал научились изменять с помощью лазера
09:19 Kaspersky Lab подтвердила выводы WikiLeaks о подделке своих сертификатов
09:12 Путин прилетел на саммит АТЭС
09:05 Число погибших при обрушении дома в Ижевске достигло шести
09.11 21:02 В России появится реестр недобросовестных родителей
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.