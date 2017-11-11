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11 ноября 2017, 11:53
«Алроса» Ростехнадзор шахты Якутия
Катерина Норсеева

«Мирный» приговор

Спасатели на шахте «Мир» в Якутии
Спасатели на шахте «Мир» в Якутии
фото: МЧС

Представители компании «Алроса» опубликовали результаты расследования Ростехнадзора о причинах аварии на руднике «Мир», которая произошла в августе 2017 года. 

«Комиссия пришла к заключению, что причинами аварии является совокупность гидрогеологических, технических и организационных факторов. Одной из главных причин стала аномальная гидрогеологическая сложность месторождения, обусловленная системой неблагоприятно залегающих трещин структурного разлома», — говорится в заявлении.

По данным Ростехнадзора, к ЧП привели и неверные проектные решения при «сухой консервации» карьера в начале 2000-х годов. Тогда специалисты не учли, что руду и породу может размывать, поэтому насосы для откачки поступающей воды не поддерживались в должном состоянии.

Кроме того, на борту карьера складировали соль, что «способствовало преждевременному выходу из строя водоперепускных штолен».

Также в Ростехнадзоре пришли к выводу, что гидрогеологические наблюдения велись в недостаточном объеме. Это привело к недостоверной оценке изменения гидрогеологической ситуации на руднике. В итоге ответственными за эти нарушения были признаны 16 должностных лиц. В «Алросе» пока не сообщают, какие санкции им грозят. 

«Я точно буду внимательно изучать все причины аварии, кто как реагировал, и на основании этого мы с первым вице-президентом, господином Соболевым, сядем и обсудим. Потому что определенные ротации все-таки еще нужны будут», — ранее говорил ТАСС президент компании Сергей Иванов.   

Напомним, авария на «Мире» произошла 4 августа. Шахта, в которой находились полторы сотни человек, оказалась затопленной. Быстро эвакуировать удалось 133 шахтера, еще несколько человек вытащили на поверхность уже после начала аварийно-спасательных работ, которыми руководил глава МЧС России Владимир Пучков. Восемь человек погибли.

Эксплуатация рудника была прекращена, а в компании посчитали, что экономический ущерб составит 10,216 млрд рублей. Ранее в «Алросе» сообщали, что пока не намерены возобновлять работы на руднике — по крайней мере, в 2018 году. Без работы остались несколько сотен сотрудников компании. 

«На данный момент "Алроса" трудоустроила более 420 рабочих рудника "Мир" на других предприятиях и готова в перспективе предоставить еще около 400 рабочих мест за счет расширения производства. По-прежнему без работы остаются около 640 человек», — сообщал портал «Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу компании. Также в «Алросе» намеревались уволить несколько топ-менеджеров.

Чистая прибыль Российской национальной перестраховочной компании упала в 2017 году в том числе из-за аварии на руднике «Мир». Об этом ранее сообщал ТАСС со ссылкой на президента РНПК Николая Галушина.  

«В этом году мы до третьего квартала шли с перевыполнением ожиданий по прибыли. И поэтому и «Синдика», и «Алроса» — несмотря на то, что они в совокупности дали 1,3 млрд руб. заявленных убытков, — они всего на 900 млн руб. нас «подвинули» по прибыли», — приводит его слова агентство.  

Напомним, что по факту происшествия на руднике были организованы проверки прокуратуры и СКР. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ».

Добавим, алмазный рудник «Мир» разрабатывается с середины 1990-х, с 2009 года — только подземным способом; плановый срок эксплуатации рудника составляет 50 лет. В год здесь добывают около миллиона тонн руды, среднее содержание алмазов — три карата на тонну. На «Мир» приходилось 11% добычи «Алросы».

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