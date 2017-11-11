Едва ли не самыми важными переговорами на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должна была стать встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Но ни в день открытия саммита АТЭС в пятницу, ни на следующий день полнаценная встреча так и не состоялась. Сначала главы государств поприветствовали друг друга на церемонии открытия, но дело ограничилось лишь рукопожатием, затем смогли уже обменяться мнениями, пока шли фотографироваться. И хотя обстоятельной встречи не случилось, Кремль сообщает, что президенты все же смогли обсудить несколько важных вопросов и даже выпустили совместное заявление по Сирии.

«Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили решимость разгромить террористическую группировку "Исламское государство" /запрещена в РФ/ в Сирии. Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса», — передает пресс-служба Кремля.

Как пояснил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, документ готовили эксперты России и США. Окончательное согласование было за главой российского МИДа Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Интересно, что задолго до встречи ее искала американская сторона. В частности, в эфире Fox News президент США Дональд Трамп отмечал, что «Путин очень важен, поскольку может помочь нам с Северной Кореей». Также он назвал и другие темы для обсуждения — кризис в Сирии и кризис на Украине.

Москва также заявляла, что рандеву с Трампом готовится, протокольные службы работают над тем, когда и в каком формате она может пройти.

«Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается», — говорил ТАСС Песков.

Однако неожиданно перед началом саммита пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что в рамках саммита встреча Путина и Трампа не запланирована.

На встречу надеялись и эксперты, поскольку она могла бы свидетельствовать о том, что отношения двух стран все же налаживаются.

«Сам факт переговоров — это достаточно позитивный сигнал, говорящий о том, что обе стороны, несмотря на определенного рода недоверие друг к другу, все-таки готовы обсуждать вопросы на личной встрече лидеров», — приводит слова политолога Александра Сафонова РИА Новости.

Сейчас эксперты недоумевают по поводу того, что встреча прошла «на ногах» и была столь быстрой.

«Встреча готовилась, и долго, и оставалось только решить, где и во сколько она в Дананге произойдет. Тут все и рухнуло. Американцы предложили провести переговоры на их территории, в их резиденции, и назвали единственно приемлемое для них время», — сообщает телеграм-канал «Политджойстик».

По данным автора канала, российская сторона расценила это как хамство, поскольку «по всем протоколам встреча должна быть на нашей территории: в последний раз, на G20 в Германии, мы тоже приезжали к ним».

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк посчитал, что встреча могла сорваться из-за давления на Трампа со стороны американских политиков.

«Считаю, что ответственность за срыв встречи несет американская сторона. Очень жаль, что в очередной раз, видимо, под давлением внутриполитических обстоятельств, которые есть в США, Дональд Трамп вынужден разменивать более-менее устойчивые позиции внутри Соединенных Штатов на то, чтобы продемонстрировать свою несостоятельность в контексте внешней политики», — сказал радио «Спутник» Никита Данюк.