На прошедшей недавно в канадском Галифаксе конференции Общества морской маммологии (Society for Marine Mammalogy) специалисты по китам сообщили, что численность северных гладких китов, которая в последние десятилетия начала восстанавливаться, вновь падает и уже снизилась до опасного предела. Сейчас, по мнению ученых, в океане живет всего примерно 100 взрослых самок этого вида, способных оставлять потомство.

Род Eubalaena, к которому относится северный гладкий кит, по-русски называют южными китами. Кажущийся парадокс объясняется тем, что раньше исследователи объединяли всех китов этого рода в один вид Eubalaena glacialis, внутри которого выделяли три подвида, обитавших в северной части Атлантического океана (его также называли бискайским китом), северной части Тихого океана и в Южном океане. При этом типовым считался последний подвид, поэтому китов Eubalaena называли южными. Потом генетики установили, что две северных популяции разошлись с южной несколько миллионов лет назад, поэтому их можно счесть разными видами. Затем были подтвержденные значительные генетические различия между тихоокеанскими и атлантическими китами и их также признали самостоятельными видами. В итоге были выделены южный гладкий кит (Eubalaena australis), японский кит (Eubalaena japonica), а название Eubalaena glacialis сохранилось за северным гладким китом.

Распространение трех видов рода Eubalaena: зеленый – северный гладкий кит, синий – японский кит, оранжевый – южный гладкий кит.

Кит Eubalaena glacialis издавна обитал в Северной Атлантике, как у европейских, так и у американских берегов. Он встречался в водах у Шпицбергена, Кольского полуострова, берегов Норвегии, острова Ян-Майен, Исландии, Ньюфаундленда, пролива Девиса, на юге он достигал северо-западного побережья Африки, острова Мадейра, Азорских и Бермудских островов, Новой Англии и Флориды. Заходил в Средиземное море.

Средняя его длина составляет 13 – 16 метров, масса от 40 до 70 тонн. Рекордный измеренный экземпляр достигал 18,5 метров и весил 106 тонн. Самки обычно крупнее самцов. На ворвань приходится до сорока процентов веса тела этих китов, следовательно, плотность их тела низка, поэтому убитые киты остаются на поверхности моря. Характерный внешний признак – роговые наросты на голове, обильно заселенные различными животными-обрастателями.

Размеры северного гладкого кита

Роговые наросты и обрастания на голове северного гладкого кита

Данных о продолжительности жизни северного гладкого кита собрано мало, но она точно составляет не менее пятидесяти лет, а возможно, что представители этого вида могут жить и более ста лет. Самки готовы к размножению в возрасте девяти – десяти лет. Беременность длится год, интервал между беременностями по данным на конец 1980-х составлял от трех до шести лет. Сейчас он увеличился. Как сообщает морской биолог Скотт Краус (Scott Kraus) из Бостона, теперь самки рожают детенышей лишь раз в девять лет. Питается северный гладкий кит, как и другие усатые киты, планктоном.

Из-за того, что северный гладкий кит предпочитает прибрежные воды, этот вид стал первой жертвой массовой охоты. Первыми китобоями среди европейцев стали баски. Древнейшим свидетельством о китовом промысле в Бискайском заливе считается документ 670 года о доставке 40 мойо (250-литровых бочек) с китовым жиром из Байонны в аббатство Жюмьеж в Нормандии, где жир использовался для освещения. Часть историков полагает, что поставки в столь далекий монастырь говорят о том, что китовый промысел басков был уже тогда широко известен. Скептики же считают, что жир мог быть получен из выброшенного на берег кита, которого объявила своей собственностью церковь. Но с XI века баскский китовый промысел точно существовал. В 1059 году появилось распоряжение о то, что центром продажи китового мяса должен стать один из рынков Байонны. Долгое время добыча китов было одним из основных занятий у жителей многих мест на побережье.

Китобойный промысел на гербах городов Бискайского залива: Бермео, Лекейтио, Ондарроа, Биарриц, Гетари

В XVI веке в Бискайском заливе, Северном море и у берегов Скандинавии северных гладких китов добывали десятками тысяч, и европейская популяция была постепенно истощена. Но когда при освоении Новой Англии и Ньюфаундленда была обнаружена американская часть популяции, и промысел продолжился. Уже в 1530 году баскские китобои охотились у восточного побережья современной Канады. Вскоре к промыслу присоединились представители других стран.

В английском языке гладкие киты называются right whale «правильными китами». Обычно такое название объясняют тем, что эти киты были очень удобны для китобоев: встречались близко к берегу и не тонули, будучи загарпуненными. Однако специалисты по истории китобойного промысла еще в XVIII веке сомневались в этом объяснении и предполагали, что название подразумевает, что этот кит типичный представитель своей группы.

Уже в середине XVIII века китобои настолько сократили численность северных гладких китов, что их добыча стала малорентабельной, поэтому китобойные суда стали отправляться в далекие плавания к южным морям. Знаменитый китобой середины XIX века Уильям Скорсби говорил, что никогда не видел северного гладкого кита, хотя много охотился на гренландских китов. Когда в 1937 году добыча была запрещена, северных гладких китов оставалось менее сотни.

Эпизод охоты на кита у берегов Новой Англии (картина 1840-х годов)

Северный гладкий кит, добытый капитаном Л. Бергом в Дюра-фьорде (Норвегия) в конце XIX века. Фото из архива Фритьофа Нансена.

Сейчас эти киты сохранились лишь в западной части Атлантического океана, они кормятся в море Лабрадор, а на зиму мигрируют к побережьям Джорджии и Флориды, где появляется на свет потомство. У берегов Европы встречаются лишь случайно заплывшие киты. За последние несколько десятилетий количество китов, по-видимому, медленно росло и достигло примерно 500.

В наши дни угрозу северным гладким китам несет тот факт, что места их обитания – один из самых освоенных участков мирового океана, с интенсивным судоходством, рыболовством и энергетической инфраструктурой. Киты страдают от столкновений с кораблями, когда винты судна наносят им тяжелые раны, а также запутываются в орудиях лова. Если даже киту удается вырваться, то, как правило, обрывки сетей и тросов остаются на его теле, истощая животное и снижая шансы на успешное продолжение рода. В 1999 – 2003 годах случаи гибели северных гладких китов или получения серьезных травм после столкновения с судами происходили в среднем раз в год, в 2004 – 2006 годах это число увеличилось до 2,6. Исследователи полагают, что это показатель может быть недооценен, так как киты, погибшие от столкновений в открытом океане, могут не попасться на глаза наблюдателям.

Государственные органы разных стран принимают меры для сохранения китов, вводя ограничения скорости кораблей на некоторых участках океана и изменяя маршруты судоходства. В 2002 году Международная морская организация изменила схему разделения транспортных потоков (Traffic Separation Scheme) в заливе Фанди и его окрестностях с целью защитить китов. Это был первый случай подобной меры, направленной на защиту морских млекопитающих. В 2006 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США разработало несколько рекомендуемых маршрутов судов в четырех важных зонах обитания китов для сокращения числа столкновений. С этой же целью в 2007 и 2009 годах изменялась TSS в районе Бостона. В последние десятилетия корабли стали снабжать датчиками, предупреждающими о сближении с китом.

Но запутывание в сетях и ловушках для крабов стало главным фактором риска. По словам Скотта Крауса, на основании полевых наблюдений и шрамов на рыболовных снастей, обнаруженных у китов, около 50 северных гладких китов попадают в сети ежегодно. Хотя бы раз в жизни жертвой сетей становятся около 83% китов. Запутавшиеся киты часто тонут или умирают от голода или травм, в общей сложности 58 % смертей северных гладких китов, начиная с 2009 года (в 2000 – 2008 годах этот показатель составлял 25 %). За прошлое лето в Канаде погибло 12 китов, в том числе по меньшей мере шесть при столкновениях с судами или запутавшись в орудиях лова, что вынудило канадских чиновников принять экстренные меры, включая закрытие рыболовства в этих водах. Еще четыре кита погибли этим летом в водах США.

Самка кита, погибшая у берегов Канады после запутывания в крабовой ловушке

Даже если запутавшиеся киты не гибнут, они испытывают серьезные проблемы. Джули ван дер Хооп (Julie van der Hoop) из Орхусского университета рассказала самце северного гладкого кита, которому ученые дали имя Руффиан. Он попал в ловушку для крабов у берегов Канады в августе 2016 года и тащил за собой тащил 138 метров веревки и 61-килограммовую ловушку до Флориды, где в январе 2017 года он был распутан. Ученые установили, что при этом сопротивление движению кита вырастало на 160%, и это заставляло его потреблять дополнительные 27 000 калорий в день. Исследования мертвых китов показывает, что в результате запутывания молодые киты теряют в среднем 50% своего жира, а взрослые – около 17%. Потери энергии примерно равны затратам на ежегодную миграцию. Чтобы их компенсировать, киту нужно кормиться дополнительно один – два часа в день.

В итоге теперь тенденция к росту популяции прекратилась. По данным исследования, проведенного под руководством Ричарда Пейса из Северо-Восточного научного центра проблем рыболовства Национального океанического и атмосферного управления США в Вудс-Холле, в период 1990 по 2015 год, численность северных гладких китов, вероятно, достигла своего максимума. Тогда их было 483 особей, включая 200 самок. Сегодня общее количество несколько снизилось – до 450. Но тревогу вызывает то, что самки гибнут значительно чаще самцов. Возможно, это вызывается тем, что роды и выкармливание потомство значительно ослабляют самок и делает их уязвимее к другим воздействиям.

Для решения этой проблемы предлагается использовать новые конструкции ловушек для омаров и крабов, с менее прочными канатами, позволяющими китам освободиться. Разработаны также ловушки с электронным управлением, но они довольно дороги и сложны в обслуживании. «В рыболовной отрасли должен произойти сдвиг парадигмы, - говорит Эми Ноултон, специалист по китам из Аквариума Новой Англии. – Никто не хочет видеть, как северный гладкий кит исчезнет, но экономические соображения могут мешать принятию необходимых мер, если свое слово не скажет правительство». Но времени остается мало. Морской эколог Марк Баумгартнер из Океанографического института Вудс-Хоул в штате Массачусетс говорит: «У нас есть лишь годы, а не десятилетия, чтобы решить эту проблему».