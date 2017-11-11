Мирный атом долетел до Европы

В начале октября Федеральное ведомство по радиационной защите ФРГ совместно с германским министерством по охране окружающей среды выпустили заявление, в котором говорилось о присутствии в воздухе стран Европы повышенного содержания радиоактивного рутения-106.

Незначительное превышение его концентрации зафиксировали сразу несколько измерительных станций в Европе, в том числе в Австрии и Италии. Превышение обычной концентрации изотопа там заметили, начиная с 29 сентября. Согласно расчетам Федерального ведомства по радиационной защите, изотоп прибыл в Европу с Урала или «других районов на юге России».

В сообщении отмечалось, что рутений-106 попал в атмосферу в конце сентября из-за утечки, при этом авария на АЭС исключалась — в этом случае в воздух попали бы и другие изотопы.

Концентрация радиоактивного рутения в воздухе не представляет опасности для граждан ЕС, сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что рутений-106 используется, среди прочего, при лечении рака, а также может возникать при переработке ядерного топлива.

Спустя неделю правозащитница родом из Озерска Надежда Кутепова рассказала «Коммерсанту», что вероятным источником радиационного загрязнения в ЕС могла стать авария на одном из предприятий комбината «Маяк», куда использованное ядерное топливо поступает на переработку из России и из-за рубежа.

«Маяк» находится в закрытом городе Озерск Челябинской области. В 1957 году на комбинате произошла авария — взорвалась емкость с радиоактивными отходами. Облако радиоактивных частиц разнесло на сотни квадратных километров. Заражение затронуло местных жителей. В 1967 году на комбинате произошла еще одна крупная авария, которая привела к новому радиоактивному загрязнению региона.

Надежда Кутепова в 2016 году получила политическое убежище во Франции — из России общественница уехала вместе с четырьмя детыми в 2015-м — после того как в передаче «Специальный корреспондент» на канале «Россия» вышел сюжет, в котором Кутепову обвинили в шпионаже.

До этого ее экологическую организацию «Планета надежд» признали в России иностранным агентом.

По мнению активистки, новая авария на «Маяке» могла произойти 24-25 сентября — когда комбинат проводил испытания контейнеров с отработавшим ядерным топливом.

«Если что-то произошло, то либо ночью 24 сентября, либо 25-го утром. В те дни "Маяк"впервые принимал контейнеры нового типа и новое топливо», — рассказала она.

27 сентября «Росатом» сообщил о проведении испытаний нового контейнера для перевозки ядерных отходов по железной дороге.

«22 сентября отработавшее ядерное топливо в контейнере ТУК-141О было доставлено на радиохимический завод ПО «Маяк». Здесь продолжились «горячие испытания».

<…> 26 сентября, после проведения необходимых технологических операций, была произведена выгрузка отработавших тепловыделяющих сборок из нового контейнера в бассейн-хранилище цеха. <…> Все этапы на «Маяке» по работе с ТУК-141О прошли без замечаний», — подчеркнули в компании.

На предположение Кутеповой в «Росатоме» позднее заявили, что «в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории РФ, в том числе и на Южном Урале, Ru-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге».

Однако история не закончилась, и в ноябре Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) проанализировал обнаруженный в Европе радиоактивный след.

Французские ученые пришли к похожим выводам, что и их немецкие коллеги — утечка произошла на объекте в России или, возможно, в Казахстане.

Директор института Жан-Марк Перес рассказал Reuters, что облако радиоактивного рутения-106 возникло в конце сентября в центре переработки ядерного топлива или в медучреждении.

Специалисты института заявили, что «в зависимости от погодных условий наиболее вероятная зона [выброса радиации] расположена к югу от Урала, между Волгой и Уральскими горами».

В Казахстане вслед за Россией возможность утечки опровергли.