Грозовой «фронт» над Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко лишился политической поддержки своих недавних соратников — партии «Народный фронт», которая входит в правящую парламентскую коалицию. На состоявшемся в Киеве съезде «фронтовики», от которых ожидали заявления о входе Блок Петра Порошенко (БПП), преподнесли главе государства неприятный сюрприз: их лидер Арсений Яценюк, бывший премьер страны, провозгласил курс на конкуренцию с пропрезидентской политической силой.

Нынешний глава украинского правительства Виктор Гройсман хоть и отказался вступить в «Народный фронт», но на съезде выступил — и заронил в умы экспертов мысль о том, что именно его могут выставить альтернативным Порошенко кандидатом на президентских выборах, пишет «Коммерсантъ». Среди других претендентов, которых называют аналитики, фигурирует спикер Верховной рады Андрей Парубий. Многие сходятся во мнении о том, что Яценюк на выборы не пойдет: ему, по словам источника в партии, не нравится прозвище «политик-полпроцента», которым его наградили из-за низкого рейтинга «фронта». Впрочем, народный депутат Антон Геращенко заверил, что никого кроме Яценюка выставлять не будут.

Тем не менее именно экс-премьер зачитал резолюцию по итогам съезда, в которую предсказуемо вошли предложения отменить безвизовый режим с Россией, разместить миротворцев ООН в Донбассе «с учетом именно украинских национальных интересов, чтобы нам не создали еще один замороженный конфликт», и расширить санкции против РФ до «полного возвращения Украине ее территорий» и «возмещения ущерба, причиненного вооруженной агрессией». О сумме компенсации речь на съезде не шла, но источники в «Народном фронте» не сомневаются, что ее в ближайшее время подсчитают и огласят профильные украинские ведомства.

Самым тревожным для Порошенко признаком эксперты все же считают участие в съезде «Народного фронта» действующего премьера Гройсмана, который является союзником президента и поддерживает с ним тесную связь еще с тех давних пор, когда занимал пост мэра Винницы, на внеочередных выборах баллотировался от БПП и во главе правительства сделал многое для укрепления президентской власти. Теперь уже Яценюк называет его «наш друг Владимир», жмет руку и обнимает. Присутствие Гройсмана на съезде НФ — это сигнал не о вступлении в партию, а о том, что ее политическая поддержка для премьера ощутимее и важнее, чем от «Блока Порошенко».

В любом случае, пишут украинские СМИ, переговоры между БПП и «Народным фронтом» об объединении, на которые возлагались надежды некоторое время назад, явно уже не состоятся. По слухам, это произошло из-за неготовности «Блока» принять условия объединения, выдвинутые «фронтовиками» (одним из принципиальных требований было равенство обеих партий в коалиции).

Безусловно, в противостоянии двух политических сил немаловажную роль сыграл конфликт между двумя их крупными представителями — самим Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым, которого украинские журналисты наряду с Яценюком причисляют к «партии войны» (тогда как БПП в противовес называют «партией мира»).

В украинской прессе всплеск активности «Народного фронта» восприняли довольно скептически: он по-прежнему остается в восприятии электората «партией с рейтингом 1%». Поэтому в публикациях о съезде сплошь и рядом используются нехитрые метафоры типа «восстали из мертвых», «поднялись со смертного одра» и «реанимировали политический труп».

Эта «реанимация», судя по использованным на съезде наглядным пособиям, задумана под знаком возвращения былых героев. В фильме, который показали участникам мероприятия, фигурировал лозунг «Сильная команда для трудных времен», демонстрировались кадры с Майдана и подчеркивалось, что именно «фронтовики» некогда вытащили Украину из омута.

«Мы удержим все достижения и продолжим изменения к лучшему. Наша мощь в единстве, в верности принципам, в готовности работать. Нету силы, которая устоит против людей, которые верят в свою страну и своих людей», — звучал закадровый текст к ролику (цитата по изданию «Страна»).

Шансов у «Народного фронта» объективно немного, он по-прежнему продолжает оставаться «партией с 1%» — но, как считают украинские политологи, продемонстрировал в первую очередь недоверие к действующему президенту, шансы которого на выборах, судя по намерению НФ выставить своего кандидата, внушают сомнения.