Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. По версии следствия, он виновен в организации убийств двух человек, а также в незаконном обороте оружия. Об этом «Интерфаксу» рассказала его адвокат Марина Русакова.

«Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября», — сказала она агентству.

Защита бизнесмена полагает, что г-н Исмаилов был оболган, поскольку бизнесмена не предупредили о том, что, во-первых, 19 октября были предъявлены обвинения, а во-вторых, следствие вышло в суд с требованием ареста Тельмана Исмаилова. Поэтому на месте находился государственный адвокат, а не защитник бизнесмена.

«Претензии наши очень простые — вы знаете дело Мехмана Керимова, который согласился на сделку со следствием в связи с убийством Владимира Савкина и Юрия Брилева. Ее условия таковы, что он не только должен признать вину, но и изобличить кого-то из причастных. Поэтому Керимов принял решение оговорить Тельмана Исмаилова. Но он не мог быть к этому причастен никоим образом. Если бы это не было абсурдным, наверное, мы бы участвовали в заседании по избранию меры пресечения и не допустили бы этого», — пояснила «Коммерсанту» Марина Русакова.

Сам Тельман Исмаилов никак не прокомментировал свою позицию, однако его помощник назвал решение суда и обвинения в заказных убийствах «глупостями», об этом пишет РБК.

Тем не менее, по версии следствия, Тельман Исмаилов и его брат могут быть причастны к убийству бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева. Несколько лет назад семья Исмаиловых купила торговый центр у Савкина, но грянул кризис, потому покупатели не расплатились с продавцом до конца. Они задолжали ему 5,5 млн долларов. Поэтому, по версии следователей, братья пошли на преступление, якобы наняв своего знакомого Мехмана Керимова в качестве киллера. Исмаилов вызвал Савкина на встречу, а последний, предполагая, что она может быть проблемной, взял с собой друга Брилева. Оба бизнесмена впоследствии были найдены убитыми в Toyota Land Cruiser, стоявшей на обочине дороги в районе 30-го километра Новорижского шоссе в Подмосковье. Убийство произошло 16 мая 2016 года. После задержания Керимова Рафик Исмаилов был задержан, а его брат уехал в Турцию.

В сентябре у Тельмана Исмаилова прошли обыски — всего по 12 адресам. Об этом писал адвокат Александр Добровинский в своем фейсбуке. «Интерфакс» уточнял, что обыски проводились в рамках следствия по делу об убийстве Савкина и Брилева сотрудниками центрального аппарата СКР.

Ранее СМИ сообщали, что после закрытия Черкизовского рынка в 2009 году бизнес Исмаилова пошел на спад. Он задолжал крупные суммы кредиторам, а самого предпринимателя признали банкротом. Летом 2017 года был арестован его отель в США. Ранее «Коммерсант» сообщал, что в декабре кредиторы начнут распродажу имущества бизнесмена.

«Главным лотом в распродаже активов Исмаилова считается торговый центр на Измайловском шоссе, который оценивают в 1,83 млрд рублей. В дальнейшем бывшие кредиторы компаний Тельмана Исмаилова планируют выставить на торги и другую недвижимость, например, ресторан «Прага» на Арбате и бизнес-центр «Тропикано» на Красной Пресне», — сообщает газета.

Также телеканал «Царьград» сообщил о том, что в турецкой Анталье неизвестные разграбили отель Mardan Palace, построенный Исмаиловым.

«Осенью этого года отель обесточили за неуплату долгов. Персонал вынужден был покинуть территорию, администрация отключила сигнализацию. После этого в гостиницу и стали приходить воры. К сегодняшнему дню грабители растащили не менее семи секций позолоченного забора. Пропадают и предметы садового декора. Отель Mardan Palace оценивается $1,4 миллиарда», — сообщает телеканал.