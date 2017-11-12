Сорок депутатов британского парламента подписались под письмом о недоверии премьер-министру Терезе Мэй, сообщает The Times. Речь идет о представителях партии консерваторов, которую и возглавляет Мэй. Если найдутся еще восемь тори, которые поставят подписи против премьера, в партии будет инициирована процедура перевыборов главы, уточняет The Sunday Times.

Впрочем и в стане вечных противников консерваторов позиции Мэй тоже весьма шаткие. Лидер парламентской оппозиции, представитель Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин написал для The Sunday Times колонку. В ней он указал на все больные места правительства королевства и, в частности, на проблемы с брекзитом, порекомендовав Мэй или навести порядок, или уйти.

«Кабинетные отставки следуют одна за одной. А если говорить о брекзите, то беспорядок и отделение критически ослабили позиции Британии. Наша страна не может позволить себе раскол и нерешительность в самом сердце правительства», — написал он в The Sunday Times.

Действительно, только в ноябре ушли в отставку два члена правительства Мэй. Первым стал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, который, предположительно, покинул кресло главы ведомства из-за обвинений в сексуальных домогательствах к журналисту Джулии Хартли-Брюер в 2002 году. Представитель Фэллона, как только информация всплыла в СМИ, извинился за неуместное поведение, а сама Хартли-Брюер написала в твиттере, что ее «колени не пострадали», а история была так давно, что никто уже не расстроен. Тем не менее, Фэллон уволился. The Guardian со ссылкой на близких знакомых экс-министра писала, что могли быть и другие похожие истории, поэтому Фэллон предпочел отставку.

«Он допускает, что какие-нибудь ухаживания могли оказаться неуместными», — цитировала газета одного из приятелей Майкла Фэллона.

Меньше чем через неделю примеру коллеги из минобороны последовала министр по вопросам международного развития Великобритании Прити Пател. О своем решении об отставке она рассказала журналистам BBC, а те опубликовали письмо с заявлением главы ведомства в твиттере. Причиной отставки стали серьезные нарушения протокола со стороны Пател — находясь в отпуске в Израиле, она, не согласовав свои действия с МИДом Великобритании, встречалась с высокопоставленными чиновниками страны, а по возвращению предложила выделить помощь израильской армии.

Отставки в кабинете Мэй на этом могут не закончиться. На волоске висит и карьера первого министра правительства Великобритании Дамиана Грина. Его также обвиняют в сексуальных домогательствах и в распространении порно, которое было найдено на рабочем компьютере чиновника. В частности, о харрастменте со стороны Грина заявляла активистка Консервативной партии Кейт Мальтби. История, как и в случае с Феллоном, не первой свежести — по словам пострадавшей стороны, она случилась девять лет назад. Грин трогал Мальтби за колени в пабе.

«Я могу только предположить, что обвинения выдвинуты сейчас, девять лет спустя, со скрытыми мотивовами», — сказал Грин The Guardian.

Говорят в СМИ и о возможной отставке руководителя МИДа, экс-мэра Лондона Бориса Джонсона. В частности, его сменщик на посту главы британской столицы Садик Хан призвал министра иностранных дел покинуть занимаемую должность из-за множества промахов.

«После ряда высказываний, которые оскорбляли жителей Испании, Ливии, США и других, он должен уйти», — пишет Reuters со ссылкой на слова Хана.

Напомним, летом 2016 года на референдуме британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Переговоры по условиям брекзита между Лондоном и Брюсселем начались в июне этого года и продлятся до следующего.