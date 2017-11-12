В Калуге открыли памятник Ивану III

12 ноября на площади Старый торг перед зданием Администрации Калужской области состоялось торжественное открытие памятника Великому князю московскому Ивану III.

Участие в мероприятии приняли Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, губернатор Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, депутаты Государственной Думы ФС РФ, представители федеральных и региональных органов власти, городская общественность.

Памятник, призванный увековечить эпоху правления Ивана III, установлен Российским военно-историческим обществом. Автор художественного решения – президент киноакадемии «Ника», председатель творческого совета РВИО Андрей Кончаловский. Архитектором монумента выступил Константин Фомин. Воплотил образ правителя в бронзе скульптор Андрей Коробцов.

Приветствуя калужан и гостей города, Владимир Мединский акцентировал внимание на значимости события: «Сегодня воздается справедливость одному из самых великих, ярких, мощных, эффективных, но почему-то недооцененных правителей нашей страны. Сказать, что Иван III был русским правителем и государем – ничего не сказать. По сути он был создатель той России, того Русского государства, наследниками которого являемся мы сегодня». В числе достижений Ивана III Министр назвал освобождение Руси от ордынского ига, объединение многочисленных русских земель под сенью Москвы, издание первого русского Судебника и проведение реформ, полностью изменивших государственную систему управления. «Когда мы говорим о России, преодолевшей смуту, о России, победившей Наполеона, о России, одержавшей победу во Второй мировой войне, мы говорим о России, созданной по образцу и подобию единой мощной централизованной державы, принципы управления которой были заложены Великим государем Иваном III», – сказал глава федерального ведомства.

На открытии памятника Ивану III. Фото: правительство Калужской области

Установка в Калуге первого на территории нашей страны памятника Ивану III Великому, по мнению Владимира Мединского, является ярким символическим жестом единства и преемственности нашей истории. «Прекрасно, что это делается в Калуге, ибо именно здесь, на Угре, на Калужской земле Иван III покончил с ордынским игом. Прекрасно, что это делается на центральной площади, в историческом центре, у здания областной администрации, ибо это показывает, какое уважение к истории проявляет руководство Калужской области», – отметил Председатель Российского военно-исторического общества.

Владимир Мединский выразил благодарность губернатору за внимание к вопросам сохранения памяти о героях и событиях далекой эпохи: «Я не буду скрывать, что инициатива чествования памяти Ивана III и дня победного окончания Великого стояния на Угре принадлежит лично Анатолию Дмитриевичу Артамонову. Эта памятная дата останется в истории, она будет переходить теперь из одного учебника в другой, благодаря огромной работе, которую Анатолий Дмитриевич проводит по популяризации 11 ноября 1480 года, как дня окончания ордынского ига».

На открытии памятника Ивану III. Фото: правительство Калужской области

В свою очередь Анатолий Артамонов подчеркнул, что появление монумента в Калуге напрямую связано с особым отношением к исторической памяти главы Минкульта РФ Владимира Мединского, с его ответственностью и гражданской позицией. «Установление здесь памятника первому российскому государю, человеку, который заставил весь мир признать территорию, состоящую из раздробленных, воюющих между собой княжеств, единым российским государством, подчеркивает роль и место нашей Калужской земли в его становлении», – отметил губернатор. Он также обратил внимание на то, что ни одно серьезное событие военной истории страны не обошло стороной Калужскую область, никогда калужане не дали усомниться в своей приверженности к великой истории нашего российского народа, нашего государства.

Свое отношение к сегодняшнему событию выразил в видеообращении Андрей Кончаловский: «То, что в России до сих пор не было памятника основателю российского государства – это была вопиющая несправедливость. Наконец-то она устранена. Эта несправедливость уничтожена в Калуге, что очень важно. Моя большая благодарность руководству этого города, Правительству Калужской области, которые решили поставить памятник в том месте, где начиналось освобождение России от ордынского ига». Он также выразил благодарность членам художественного совета, который в течение нескольких лет добивался нужного результата.

Чин освящения памятника совершил архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан.

Затем делегация почетных гостей во главе с Владимиром Мединским посетила финисаж первой персональнойвыставки «Литургия верных» Владимира Киреева в Калужском музее изобразительных искусств. В экспозиции выпускника «Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» представлены картины, посвящённые историческим событиям и личностным проявлениям силы духа во славу Отечества и народа.

Владимир Мединский рассказывает об Иване III. Фото: правительство Калужской области

В Инновационном культурном центре Владимир Мединский прочитал студентам-историкам калужских вузов лекцию о Великом князе Иване III и истории его правления.