Два года назад на раскопках возле древнего города Пилос была найдена неповрежденная могила бронзового века с таким количеством погребальных даров, что ее можно смело назвать самым богатым известным науке захоронением этого периода в Греции. Но, как оказалось, чтобы по достоинству оценить самый выдающийся шедевр из этой гробницы, ученым понадобился микроскоп.

Комплекс древних памятников микенской эпохи, находящийся недалеко от города Пилос, известен как «Дворец Нестора» – по имени царя Пилоса, героя поэм «Илиада» и «Одиссея». Он был обнаружен в 1939 году американским археологом Карлом Блегеном. Систематические раскопки этого памятника ведутся с постоянно, прервавшись лишь на время Второй мировой войны. За эти годы ученые обнаружили там большое количество артефактов микенской эпохи, фрагменты фресок, руины акрополя и более 600 табличек с надписями линейным письмом Б. Предполагается, что дворец был построен около 1300 и разрушен около 1180 года до нашей эры. Подробнее о минойской и микенской культурах, а также о генетических исследованиях, связанных с ними, можно прочитать в отдельном очерке.

Супруги-археологи Джек Дэвис и Шарон Стокер из Университета Цинциннати, работающие в Пилосе уже четверть века, в 2015 году обнаружили в оливковой роще могилу длиной 2,4 и шириной 1,5 метра, в которой находились останки деревянного гроба со скелетом мужчины возрастом 30 – 35 лет. Погребение датируется примерно 1450 годом до н. э., то есть оно старше пилосского дворца. Верхняя часть захоронения находится почти вровень с поверхностью земли, однако на удивление оно оставалось нетронутым более трех тысячелетий.

Джек Дэвис и Шарон Стокер во время раскопок гробницы

Бронзовый меч с покрытой золотом рукоятью

Рядом с покойным лежал бронзовый меч с рукоятью, украшенной золотом и слоновой костью, и кинжал с золотой рукоятью. Погребение содержало многочисленные украшения: более тысячи бусин из полудрагоценных камней, кольца, ожерелье. Также там находились золотые, серебряные и бронзовые сосуды (интересно, что керамической посуды в гробнице не было вообще), около пятидесяти гемм. Примечательно, что в воинском погребении лежало и бронзовое зеркало с ручкой из слоновой кости, а также шесть гребней, искусно вырезанных из слоновой кости. Интересна и пластина слоновой кости, лежавшая между ног мужчины. На ней был вырезан грифон. Благодаря этой пластине древний памятник получил название «Гробница воина с грифоном» (Griffin Warrior tomb). Часть предметов при погребении лежали рядом с телом, другие, видимо, располагались на крышке деревянного гроба и упали вниз, когда она истлела.

Золотое ожерелье

Золотой перстень с изображением прыжков через быка

Золотой перстень с пальмами и женскими фигурами

Один из шести гребней из слоновой кости

Бронзовое зеркало

Ювелирные изделия выполнены в стиле минойской цивилизации, существовавшей на Крите около 2000 года до н.э. Характерна резьба по камню на геммах. На них можно увидеть легко узнаваемые образы критских богинь и людей, выполняющих прыжки через живого быка. Джеймс Райт, директор Американской школы классических исследований в Афинах, говорит, что был ошеломлен качеством резьбы. По его мнению, такие изделия были продукцией лучших мастерских дворцов Крита. По мнению ученых, находка в очередной раз подтверждает предположение о влиянии минойской цивилизации на микенскую.

Все находки – более трех тысяч объектов – были отправлены для изучения и реставрации в Археологический города Хора, ближайшего к «Дворцу Нестора» современного поселения. Этот музей специализируется на артефактах древнего Пилоса. Среди поступивших в музей предметов был и небольшой обработанный агат, длиной всего 3,6 сантиметра, поверхность которого была покрыта налетом известняка. В гробнице он лежал рядом с правой рукой погребенного. Камень не привлекал особого внимания, и ему пришлось долго ждать своей очереди, пока ученые очищали и исследовали более крупные артефакты.

Резной камень до расчистки

Но, наконец, ученые добрались до этой находки и убедились, что перед ними одно из величайших произведений микенского искусства. На агате была с удивительным мастерством вырезана сцена сражения. Двое воинов сошлись в смертельной схватке. Один вооружен мечом, другой – копьем и щитом. Хотя второй воин и лучше вооружен, его противник побеждает. Он вот-вот нанесет смертельный удар мечом в шею. Еще один воин уже убит, его тело и упавший меч лежат под ногами сражающихся. Древний резчик сумел передать тонкие детали мускулов сражающихся людей. Правда, чтобы в полной мере оценить его мастерство, приходится воспользоваться микроскопом. Размер некоторых деталей изображения не превышает половины миллиметра.

Изображение на резном камне (увеличить)

Прорисовка изображения (увеличить)

Теперь неприметный ранее камешек вошел в историю как Pylos Combat Agate. Дэвис и Стокер называют его самой прекрасной работой в технике резьбы, созданной в Эгеиде в бронзовом веке. Подобный уровень детализации в передаче человеческого тела вновь был достигнут только в классическую эпоху греческого искусства, то есть спустя тысячу лет, считает Дэвис.

Помимо открытия удивительного резного агата, продолжается исследование других находок из гробницы. Профессор физической антропологии Линн Шепартс (Lynne Schepartz) из Университета Винватерсранда (ЮАР) руководит изучением скелетных останков. В частности специалисты по реконструкции лица воссоздали облик погребенного мужчины.

Реконструкция внешности человека из «Гробницы воина с грифоном» по черепу

Команда Стокер и Дэвиса создала специальный сайт, посвященный «Гробнице воина с грифоном», где можно посмотреть на находки и узнать новости об их изучении. Статья Стокер и Дэвиса о резном агате должна выйти в следующем номере журнала Hesperia, издающемся Американской школой классической археологии в Афинах. Ранее в этом издании уже публиковалась статья, посвященная четырем золотым кольцам, найденным в «Гробнице воина с грифоном».