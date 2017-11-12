Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 ноября 2017, воскресенье, 23:06
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
12 ноября 2017, 20:05
археология Греция
Максим Руссо

Шедевр из Пилоса

Pylos Combat Agate
Pylos Combat Agate
University of Cincinnati

Два года назад на раскопках возле древнего города Пилос была найдена неповрежденная могила бронзового века с таким количеством погребальных даров, что ее можно смело назвать самым богатым известным науке захоронением этого периода в Греции. Но, как оказалось, чтобы по достоинству оценить самый выдающийся шедевр из этой гробницы, ученым понадобился микроскоп.

Комплекс древних памятников микенской эпохи, находящийся недалеко от города Пилос, известен как «Дворец Нестора» – по имени царя Пилоса, героя поэм «Илиада» и «Одиссея». Он был обнаружен в 1939 году американским археологом Карлом Блегеном. Систематические раскопки этого памятника ведутся с постоянно, прервавшись лишь на время Второй мировой войны. За эти годы ученые обнаружили там большое количество артефактов микенской эпохи, фрагменты фресок, руины акрополя и более 600 табличек с надписями линейным письмом Б. Предполагается, что дворец был построен около 1300 и разрушен около 1180 года до нашей эры. Подробнее о минойской и микенской культурах, а также о генетических исследованиях, связанных с ними, можно прочитать в отдельном очерке.

Супруги-археологи Джек Дэвис и Шарон Стокер из Университета Цинциннати, работающие в Пилосе уже четверть века, в 2015 году обнаружили в оливковой роще могилу длиной 2,4 и шириной 1,5 метра, в которой находились останки деревянного гроба со скелетом мужчины возрастом 30 – 35 лет. Погребение датируется примерно 1450 годом до н. э., то есть оно старше пилосского дворца. Верхняя часть захоронения находится почти вровень с поверхностью земли, однако на удивление оно оставалось нетронутым более трех тысячелетий.

 

Джек Дэвис и Шарон Стокер во время раскопок гробницы

 

Бронзовый меч с покрытой золотом рукоятью

Рядом с покойным лежал бронзовый меч с рукоятью, украшенной золотом и слоновой костью, и кинжал с золотой рукоятью. Погребение содержало многочисленные украшения: более тысячи бусин из полудрагоценных камней, кольца, ожерелье. Также там находились золотые, серебряные и бронзовые сосуды (интересно, что керамической посуды в гробнице не было вообще), около пятидесяти гемм. Примечательно, что в воинском погребении лежало и бронзовое зеркало с ручкой из слоновой кости, а также шесть гребней, искусно вырезанных из слоновой кости. Интересна и пластина слоновой кости, лежавшая между ног мужчины. На ней был вырезан грифон. Благодаря этой пластине древний памятник получил название «Гробница воина с грифоном» (Griffin Warrior tomb). Часть предметов при погребении лежали рядом с телом, другие, видимо, располагались на крышке деревянного гроба и упали вниз, когда она истлела.

Золотое ожерелье

Золотой перстень с изображением прыжков через быка

Золотой перстень с пальмами и женскими фигурами

Один из шести гребней из слоновой кости

 

Бронзовое зеркало

Ювелирные изделия выполнены в стиле минойской цивилизации, существовавшей на Крите около 2000 года до н.э. Характерна резьба по камню на геммах. На них можно увидеть легко узнаваемые образы критских богинь и людей, выполняющих прыжки через живого быка. Джеймс Райт, директор Американской школы классических исследований в Афинах, говорит, что был ошеломлен качеством резьбы. По его мнению, такие изделия были продукцией лучших мастерских дворцов Крита. По мнению ученых, находка в очередной раз подтверждает предположение о влиянии минойской цивилизации на микенскую.

Все находки – более трех тысяч объектов – были отправлены для изучения и реставрации в Археологический города Хора, ближайшего к «Дворцу Нестора» современного поселения. Этот музей специализируется на артефактах древнего Пилоса. Среди поступивших в музей предметов был и небольшой обработанный агат, длиной всего 3,6 сантиметра, поверхность которого была покрыта налетом известняка. В гробнице он лежал рядом с правой рукой погребенного. Камень не привлекал особого внимания, и ему пришлось долго ждать своей очереди, пока ученые очищали и исследовали более крупные артефакты.

Резной камень до расчистки

Но, наконец, ученые добрались до этой находки и убедились, что перед ними одно из величайших произведений микенского искусства. На агате была с удивительным мастерством вырезана сцена сражения. Двое воинов сошлись в смертельной схватке. Один вооружен мечом, другой – копьем и щитом. Хотя второй воин и лучше вооружен, его противник побеждает. Он вот-вот нанесет смертельный удар мечом в шею. Еще один воин уже убит, его тело и упавший меч лежат под ногами сражающихся. Древний резчик сумел передать тонкие детали мускулов сражающихся людей. Правда, чтобы в полной мере оценить его мастерство, приходится воспользоваться микроскопом. Размер некоторых деталей изображения не превышает половины миллиметра.

 

Изображение на резном камне (увеличить)

Прорисовка изображения (увеличить)

Теперь неприметный ранее камешек вошел в историю как Pylos Combat Agate. Дэвис и Стокер называют его самой прекрасной работой в технике резьбы, созданной в Эгеиде в бронзовом веке. Подобный уровень детализации в передаче человеческого тела вновь был достигнут только в классическую эпоху греческого искусства, то есть спустя тысячу лет, считает Дэвис.

Помимо открытия удивительного резного агата, продолжается исследование других находок из гробницы. Профессор физической антропологии Линн Шепартс (Lynne Schepartz) из Университета Винватерсранда (ЮАР) руководит изучением скелетных останков. В частности специалисты по реконструкции лица воссоздали облик погребенного мужчины.

 

Реконструкция внешности человека из «Гробницы воина с грифоном» по черепу

Команда Стокер и Дэвиса создала специальный сайт, посвященный «Гробнице воина с грифоном», где можно посмотреть на находки и узнать новости об их изучении. Статья Стокер и Дэвиса о резном агате должна выйти в следующем номере журнала Hesperia, издающемся Американской школой классической археологии в Афинах. Ранее в этом издании уже публиковалась статья, посвященная четырем золотым кольцам, найденным в «Гробнице воина с грифоном».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi автоматизация бизнеса Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.