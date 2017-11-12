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12 ноября 2017, 09:00
Аргентина РФС футбол
Катерина Норсеева

Какая боль — 1:0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
фото: evgeniy_nesin в твиттере

Накануне вечером сборная России по футболу уступила национальной команде Аргентины со счетом 0:1. Матч проходил в Лужниках. Стадион реконструировали для чемпионата мира, который пройдет в следующем году. Его вместимость составила 81 тысячу мест — и на трибунах вчера вечером почти не было свободных мест. Игра прошла при аншлаге. Накануне матча было продано 77 тысяч билетов. По данным «Р-спорт», непосредственно перед игрой активизировались перекупщики.

«Спекулянты продают билеты до входа на территорию «Лужников». Билеты, номинальная стоимость которых составляла 750 рублей, продаются за 2500 рублей», — сообщает агентство

В итоге на матче присутствовали 78 тысяч 750 зрителей. 

«Это рекорд посещаемости домашних матчей российской национальной команды», — отмечает «Спорт-экспресс». 

Матч транслировал Первый канал, комментаторы которого несколько раз подчеркнули, что новый стадион хорош тем, что с него можно быстро выбраться после завершения игры. Однако многих болельщиков и журналистов не устроило то, что попасть на арену было не так-то просто. 

«40-50 минут уходило просто на то, чтобы дойти до железного забора! А потом, по лабиринту болельщик доходил до металлоискателя, где его, в порядке общей очереди, руками досматривал падающий от усталости полицейский… За последние четверть века мне удалось посетить почти все крупные спортивные события и почти все значимые футбольные матчи. И, ни разу (!) ничего подобного видеть не приходилось», — пишет в колонке для «Комсомольской правды» заместитель главного редактора газеты Павел Садков. 

О том же писал и российский комментатор Дмитрий Губерниев, который возмутился усиленным мерам безопасности. 

«Вывод такой — инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается! Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса! Мы также будем делать и на чемпионате мира? Позорище! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками! <...> Нигде в мире такого нет!», — написал он в своем инстаграме

Меры безопасности были действительно серьезными. Охрану правопорядка поручили не только полицейским, но и спецназовцам — было задействовано три тысячи военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, соединения по охране общественного порядка Центрального округа Росгвардии и сотрудники главного управления Росгвардии по Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росгвардии писал «Интерфакс». 

По данным «Спорт-экспресса», проблем с выходом, как и сообщали комментаторы матча, действительно не возникло, но толпы народа скопились возле самого стадиона, так как ближайшие станции метро не могли принять всех желающих уехать. 

«В громкоговорители объявляют следующее: «Левее по ходу вашего движения находится МЦК, правее по ходу вашего движения находится метро «Спортивная». Уважаемые болельщики, МЦК переполнено, проходите, пожалуйста, правее — на метро «Спортивная», — сообщает газета

Футболисты тоже оценили стадион, но уже с другой стороны. Они проверили газон, и, кажется, остались довольны.

«В целом поле неплохое, но для меня трава была высокая, пришлось к ней долгое время привыкать. Я счастлив, что появился в стартовом составе и смог забить победный гол, это для меня важно», — сказал на послематчевой пресс-конференции нападающий сборной Аргентины, автор единственного гола в матче Серхио Агуэро, передает ТАСС

Впрочем, спортивные обозреватели отмечают, что главным для сборной России была не проверка Лужников на практике, а возможность испытать свои позиции.  

«Аргентина с таким стилем игры станет мощным испытанием для оборонительной конструкции нашей сборной. Выходит, что аргентинские 2-3-5 наложатся на наши 5-3-2, и в таком случае намечаются не самые качественные шахматы – пробиться через центр будет сложно. Матч станет еще и проверкой контратакующих способностей нашей сборной», — написал для «Чемпионата» обозреватель Сергей Титов. 

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов высоко оценил новую арену, хотя, по его словам, «ни разу не присел», поэтому скамейки протестировать не смог. 

«Лужники реально преобразились. Болельщика слышно, поле отличное. Теперь хотим не только начать здесь чемпионат мира, но и закончить. Недоволен тем, что проиграли. Жаль, что не дотерпели. Но доволен тем, что играли дисциплинированно. Выполняли все задания, особенно в обороне», — приводит его слова «Евроспорт». 

О поражении сборной высказался и президент РФС Виталий Мутко, который посчитал, что российские футболисты дали пространство сопернику в ненужный момент. 

«Месси дали пространство, он выложил, и забили. Немножко робко играли в первом тайме. Но в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного. Но вот одна ошибка и гол. Класс команды сказывается. Для наших парней это большое испытание. Большая честь сыграть с такой командой. Что там сравнивать? Месси — лучший игрок мира, Агуэро, Ди Мария. Люди играют на мировом уровне. Здорово, что мы посмотрели. Не сказать, что мы много проиграли. Может, смелости не хватило», — цитирует его «Чемпионат».

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