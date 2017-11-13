Эксперт: Озвученное в преддверии выборов во Франции обещание сократить число атомных станций было популизмом лишь отчасти

Французские власти решили отложить реализацию плана по сокращению доли атомной энергетики в энергобалансе страны после того, как оператор энергосистемы RTE предупредил, что после 2020 года может возникнуть риск дефицита электроэнергии и что страна может не справиться с целями по сокращению выбросов CO2, сообщает Reuters.

Как заявил министр окружающей среды Николя Юло, сокращение доли электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, с 75% до 50% к 2025 году нереально, так как такая поспешность приведет к увеличению выбросов CO2 и поставит под угрозу безопасность энергоснабжения и приведет к сокращению рабочих мест.

Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст»:

Решение Франции приостановить реализацию плана по сокращению числа работающих АЭС связано с двумя причинами. Во-первых, столь резко и быстро заместить атом в энергобалансе страны будет невозможно. Напомню, что первоначально в их планах стояли на закрытие четыре достигшие сорокалетия энергоблока, и треть всех атомных блоков планировалось закрыть чуть ли не к 2025 году. При этом потребление электроэнергии не снижается, а скорее даже растёт.

Понятно, что по скорости и объему выработки электроэнергии за максимально короткий срок альтернатив мирному атому все ещё нет. Во Франции нет таких возможностей, чтобы можно было бы поставить большие ГЭС, как это сделано в Южной Америке. То есть гидроэнергетикой заменить атом там невозможно. Что касается замены атома тепловыми станциями, то это грозит увеличением выбросов СО2. Всякие альтернативные источники не сопоставимы с атомом по объему выработки электроэнергии. На мой взгляд, это первая причина, которая удерживает Францию от планов по сокращению числа атомных станций в стране.

Вторая причина касается финансов. Напомню, что впервые о планах по сокращению заговорили в преддверии выборов. Когда выборы прошли, начали считать деньги. Стало понятно, что если резко сокращать объем вырабатываемой электроэнергии, то вместе с ним сократится и число рабочих мест. Очевидно, что пока все ещё большое число людей занято в отрасли атомной энергетики Франции.

Думаю, что обещание сократить число атомных станций, озвученное в преддверии выборов, было популизмом лишь отчасти. Это обещание было частью предвыборной кампании, и эта карта была разыграна. Отчасти потому, что вопрос сокращения числа атомных станций – это актуальный вопрос для энергобаланса Франции. Вопрос альтернативных источников энергии для Франции все равно со временем встал бы. Мы все понимаем, что у атомных станций есть свой срок эксплуатации. С этой точки зрения нужны какие-то другие источники электроэнергии, которые могут заменить атомные блоки, выходящие из строя. Поэтому в данном обещании сократить число атомных блоков во Франции, оглашённом перед выборами, популизм я вижу лишь отчасти.

В вопросе, что могло бы повлиять на решение французских властей отказаться от реализации плана по сокращению числа атомных станций, вижу две группы причин. Первая – экологическая. Дело в том, что во Франции с производителей никто не снимал требования по снижению количества выбросов углекислого газа. Как известно, в той же Германии пришлось тратить значительные средства на то, чтобы нивелировать объем выбрасываемых веществ, возросшей после увеличение числа ТЭС и сокращения числа атомных станций. Если не тратить эти средства, то придётся платить большой экологический налог, что может поставить под вопрос рентабельность проекта по строительству станций. Есть электроэнергетика – это капиталоемкая отрасль. Надо понимать, что от момента ввода в эксплуатацию до момента получения заработка существует очень большой лаг. Если этот лаг не покрывается ещё на старте проекта, то нет смысла этот проект начинать. Вторая группа причин, которая могла повлиять на французские власти, это желание продлить срок эксплуатации действующих станций. Если во Франции имеется порядка 60 станций, то как минимум по половине из них срок эксплуатации можно продлевать, что делается во многих странах, в том числе и в России. Для этого необходимо, чтобы станции прошли ряд определённых процедур – контрольных, измерительных, аттестационных. По мере того как они будут проходить, будет продлеваться срок эксплуатации части атомных станций. Собственно, на это и рассчитывают французские власти.