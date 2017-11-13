В воскресенье премьер-министр Испании Мариано Рахой посетил Каталонию, которая по итогам сепаратистской волны временно утратила автономию и оказалась под прямым управлением из Мадрида. СМИ продолжают следить за каталонскими событиями, а также параллельно рассуждать о сепаратизме в более общих терминах.

В Барселоне, пишет BBC, Рахой объяснил принятие жестких решений тем, что до этого были испробованы все прочие средства, чтобы прекратить подрывную деятельность каталонского правительства, но эти средства не сработали. Правда, во время выступления, отмечает комментатор, Рахой обращался исключительно к людям, которые хотят остаться частью Испании, а с убежденными сепаратистами не пересекался.

Мариано Рахой La Moncloa - Gobierno de España

Визит Рахоя состоялся в рамках предвыборной агитации. Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря. В них, в частности, будет участвовать и Народная партия Рахоя, хотя на самом деле большой популярностью в этом регионе она не пользуется. С другой стороны, у партии есть надежда в сложившихся обстоятельствах получить поддержку от происпанских избирателей. В случае их победы сепаратистам было бы гораздо труднее предпринимать новые шаги к обретению независимости.

Главным аргументом Рахоя в пользу своей партии, пишет Financial Times, было то, что такой выбор поможет региону преодолеть «хаос», смягчить общественные трения и восстановить экономику, пострадавшую от сепаратистской истории. На самом деле официально предвыборная кампания начнется только 5 декабря, но Рахой начал действовать заранее. В субботу, отмечает автор, сотни тысяч демонстрантов в Барселоне вышли на улицы протестовать против введения прямого управления из Мадрида и требовать освобождения задержанных политиков-сепаратистов.

Демонстрация в Барселоне 11 ноября 2017 Fotomovimiento

Покушение на каталонскую автономию, отмечается в статье, вызвало недовольство не только у сторонников независимости, но и у их оппонентов. Испанским социалистам тоже досталось от каталонцев за то, что они поддержали это решение премьер-министра.

Guardian пишет, что субботние протесты были, в первую очередь, организованы двумя группами сторонников независимости Каталонии, лидеры которых были задержаны. Их главным требованием было освобождение заключенных. О независимости как таковой речи уже не идет. Отправленный в отставку президент Каталонии Карлес Пучдемон отправился в Брюссель, где, по его словам, надеялся получить поддержку со стороны лидеров ЕС. Но надежда эта тщетная, комментирует автор, потому что ЕС как раз боится, что каталонский сепаратизм может вызвать всплеск такой же активности в других странах-участницах, и совершенно не собирается его поддерживать.

Дебаты в Европарламенте, посвященные событиям в Каталонии European Parliament

Чуть раньше FT также опубликовала материал, посвященный критике сепаратизма, которая смотрится вполне органично с учетом того, что это издание не только японское, но отчасти также и британское. Сепаратизм — это плохо, пишет автор. Сепаратисты стремятся к изоляционизму наподобие американского президента Дональда Трампа. Это уже само по себе серьезное обвинение.

А надо поступать не как Трамп, продолжает автор, а как призывает мыслитель Амартия Сен (нобелевский лауреат по экономике 1998 года). Сен говорит, что у каждого актора есть не одна идентичность, а множество, и это значит, что нужно не противопоставлять группы на основании какого-нибудь одного признака, а, наоборот, связывать людей между собой на основании многочисленных перекрестных общностей.