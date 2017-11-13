Информатор WADA Григорий Родченков передал комиссии МОК новые данные о допинге в России. При этом он уточнил, что может сам обнародовать эти данные о допинге, если МОК «не сделает выводов». В связи с этим СМИ заговорили о том, что существует угроза полного отстранения России от участия в Олимпиаде-2018.

О том, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, на показаниях которого в значительной мере строился доклад главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена по поводу существования «государственной» системы применения допинга в российском спорте, направил в МОК некие новые сведения об употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов, сообщила газета The Daily Mail. Она не указала, о каких конкретно сведениях шла речь, однако высказала предположение, что благодаря им вопрос об отстранении российской сборной от Зимней Олимпиады 2018 года решится окончательно.

Более того, газета отметила, что Родченков, передавая эти документы, выразил намерение предать их огласке самостоятельно, если МОК не учтет эти сведения и не сделает из них выводов при вынесении окончательного решения. В связи с этим СМИ заговорили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Южной Корее.

Интересно, что СМИ также сообщили следующее: WADA получило базу данных допинг-тестов Московской лаборатории.

Кроме того, вечером 12 ноября стало известно, что WADA не намерено восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации 16 ноября. Напомним, в ноябре 2015 года WADA обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

Вручение знаков спортсменам организацией РУСАДА / rusada.ru

Как заявил журналист Хайо Зеппельт в эфире телеканала ARD, в результате сборная России может быть отстранена от участия в Олимпиале-2018. «Россия не выполнила предъявленные ей требования – признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб», – приводит перевод его пояснений информационное агентство РИА Новости.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Михаил Прокопец, представитель юридической компании «Сила», защищавший ряд российских спортсменов в случае обвинения их в применении допинга. По его оценке, исключать вероятность полного отстранения России от Олимпиады-2018 нельзя, хотя говорить с уверенностью о том, будет ли принято подобное решение, еще рано.

«Достаточно трудно ответить на Ваш вопрос, потому что пока никто не знает, какие именно документы представил Родченков Международному олимпийскому комитету. Чтобы комментировать, что из этого последует, нужно понимать, о чем идет речь. Пока же никто этого не знает, кроме самого Олимпийского комитета. Так что пока давать прогнозы о том, может ли на основании уже представленных документов Россия быть полностью отстранена от Олимпиады, я не могу.

Могут ли вообще Россию отстранить от участия в Олимпийских играх? Теоретически могут. МОК уже выбирал частичное отстранение для российских атлетов на прошлой Олимпиаде, а паралимпийская сборная России была отстранена полностью. Так что да, в принципе это возможно, и какие-то аргументы могли бы подтолкнуть МОК к такому решению. Но по нынешнему случаю пока более конкретно ничего сказать нельзя, поскольку, повторю, непонятно, какие именно сведения Родченков предоставил МОК.

На данный момент никаких официальных комментариев о том, что сборная будет отстранена от участия в Олимпиаде, не было. Есть только слухи и домыслы.

Чего добивается Родченков, тоже сказать непросто. Я не знаю точно, чего он добивается, но есть подозрения, что его действия связаны с какой-то обидой – на Россию или на каких-то конкретных лиц. На мой взгляд, об этом говорит его желание опубликовать данные самостоятельно, если МОК не отреагирует так, как Родченков от него ждет. Я, правда, не психолог», – сказал Михаил Прокопец.

По мнению Николая Яременко, главного редактора издания «Советский спорт», сейчас нет смысла прогнозировать, какое именно решение примет МОК по поводу участия России в Олимпийских играх. Однако в происходящем есть некоторые очень любопытные моменты, которые стоило бы прояснить, считает Яременко.

«Прогнозы сейчас делать бессмысленно, потому что вариантов может быть только два: Россию допустят до Олимпиады и Россию не допустят до нее. Здесь уже нелепо пытаться сейчас этот паззл складывать и пытаться понять, что получится. Но в данном случае интересен вопрос, который возникает попутно.

Вот есть информация о том, что «слили» электронную базу данных проб российских спортсменов. Кто и как ее «слил»? Мы знаем, что всеми нашими пробирками, всеми допинг-пробами занимается британская сторона. Она получила все пробирки со всеми описаниями, всей базой данных. Так вот, вопрос: а какую новую базу данных могли «слить», чтобы на основании ее делались какие-то дополнительные выводы? Или что, три года назад не все данные британцы получили? Тогда тоже возникают вопросы, как это случилось. Ведь есть же передаточные акты, прочие документы.

Далее. Россию обвиняют в том, что она не признает выводы, которые содержатся в докладе Макларена. Ладно, но тот факт, что Путин своим указом полтора года назад уволил трех чиновников, включая Юрия Нагорных, который курировал всю допинг-систему, как говорилось в докладе Макларена, о чем-то свидетельствует? Ведь именно на основании этого доклада Путин уволил двух или трех чиновников. Не означает ли это фактического признания Россией того, что в докладе Макларена содержатся справедливые выводы и оценки?

Юрий Нагорных и Владислав Третьяк / fhr.ru

Мы можем в рамках политической риторики говорить о том, что то политическое давление, что мы с чем-то не согласны. Но фактически оргвыводы из этого уже сделаны. Поэтому по большому счету мне тут интересна фигура неизвестного «второго информатора». Потому что про Родченкова всегда можно было говорить, что он – немножко чудаковатый профессор, такой специфический человек (хотя, в общем, и Хайо Зеппельт, немецкий документалист, который об этом постоянно рассказывает, не производит впечатление сильного адекватного человека – я с ним общался, брал у него интервью).

Словом, очень интересно, кто такой этот «второй информатор». Когда мы об этом узнаем, многие вещи встанут на свои места. Вот и все, что тут можно сказать», – сказал Николай Яременко.

Отвечая на вопрос, как сейчас, когда угроза отстранения от Олимпиады кажется более реальной, Россия может действовать, чтобы «сохранить лицо», он высказал мнение, что было бы правильно не пытаться ничем грозить и не ставить какие бы то ни было условия.

«Ни в коем случае сейчас нельзя угрожать бойкотом Олимпиады. И не очень правильно сейчас говорить, что мы там станем делать, если нас допустят «под нейтральным флагом» (кстати, нет такого понятия – «под нейтральным флагом», правильно говорить – «в нейтральном статусе»). Словом, сейчас заранее ставить условия неправильно. Вот этого было бы хорошо избежать.

А прогнозировать, какие решения будут приниматься… Думаю, что они будут приниматься не спортивными чиновниками, а на политическом уровне. Это вопрос политики. В этом коктейле политики намного больше, чем допинга», – объяснил Николай Яременко.