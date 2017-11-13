В воскресенье вечером на иранской границе, в 103 километрах от иракского города Сулеймания,произошло землетрясение магнитудой 7,3, сообщает агентство Reuters со ссылкой на геологическую службу США.

Погибшие от землетрясения есть как в Иране, так и в Ираке. Сообщается о минимум 336 жертвах и 4000 раненых. Число пострадавших продолжает расти, спасатели пытаются добраться до отдаленных деревень.

По данным на 14:54 мск число пострадавших достигло почти шести тысяч человек.

«На данный момент сообщалось о 341 погибшем и более чем 5953 раненых. Число человеческих жертв, принимая во внимание обширность землетрясения и степень разрушений, вероятно, увеличится», – цитируют РИА Новости главу службы управления по кризисным ситуациям Исмаила Наджара.

Последствия землетрясения в Ирае / en.tengrinews.kz

Русская служба BBC со ссылкой на главу спасательной службы Ирана Пир-Хоссейн Куливанда пишет, что большинство пострадавших – жители иранского города Сарпол-э Захаба, который находится в 15 километрах от границы. Подземные толчки также ощущались в Турции, Израиле, Кувейте.

Землетрясение началось 12 ноября вечером. После сейсмологический центр Ирана зафиксировал еще около 180 повторных толчков, специалисты прогнозируют их продолжение. Это землетрясение для региона – одно из сильнейших в текущем году.

После первых колебаний земной коры многие люди оставили свои дома и вышли ночевать на улицу.

Уже известно, что серьезные повреждения от подземных толчков получила больница в городе Сарпол-э Захаб, это сильно осложнило работу медиков. Разрушения также коснулись восьми деревень, информирует Русская служба BBC со ссылкой на главу иранского отделения Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца Мортеза Салима.

Иран. Палатки рядом с домами пострадавшими от землетрясения / twitter.com

«В некоторых деревнях произошли отключения электроэнергии, была нарушена телекоммуникационная система», – сказал он.

По его словам, без крова остались примерно 70 тысяч человек.

Разрушения не коснулись стратегических объектов Ирана, комментирует Euronews.