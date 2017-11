Заголовки утра. 13 ноября

«Коммерсантъ» в материале «Судебный процессор» сообщает о том, что правительство обсуждает использование искусственного интеллекта в правовой сфере.

«Бой с темой». Специальный корреспондент Ъ Андрей Колесников о пресс-конференции президента России, которая состоялась на вилле в получасе езды от вьетнамского Дананга. Президент пояснил журналистам, что он пока так и не скажет, будет ли участвовать в президентских выборах, и заверил, что меры в ответ на притеснения телеканала RT будут немедленными и зеркальными. Кроме того, он объявил войну в Сирии, можно сказать, законченной.

В материале «По всей грубости закона» рассуждается о том, что регулирование не прибавило коллекторам вежливости.

Газета «Ведомости» в материале «Минфин пообещал почти полвека поддерживать ВЭБ» пишет о том, что государственные гарантии на сотни миллиардов рублей будут продлены на 45 лет.

«Плохое наследство санкций». Экономист Григорий Явлинский о том, кому испортит жизнь политика сегодняшнего дня.

РБК в материале «Не вышли из кризиса»: о чем Путин и Трамп говорили во Вьетнаме рассуждает о том, что полноценных переговоров между президентами США и России не было.

«Убийство на обочине: в чем обвиняют бизнесмена Тельмана Исмаилова». Тельман Исмаилов, в прошлом один из самых состоятельных столичных бизнесменов, обвинен в убийстве и заочно арестован. Если обвинение убедит суд в том, что его доводы обоснованы, ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Газета.ru» в материале «WADA не пустит Россию на Олимпиаду» прогнозирует, что Всемирное антидопинговое агентство не восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ходе заседания совета учредителей организации, которое пройдет на следующей неделе.

«Известия»: «Иллюзия успеха». Итоги визита Трампа в Китай вовсе не так блестящи, как может показаться.

«Пенсионеры еще поработают». Правительство разрабатывает план включения в экономику людей старшего поколения

В статье «Мы собираемся сделать в стране переворот» говорится о митинге в центре Киева, на который собрались полтысячи сторонников партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.





Bloomberg: The Economist: План Макрона для Европы (The Macron plan for Europe). Президент Франции Эммануэль Макрон встряхнул французскую политику. Теперь он хочет устроить то же самое с политикой европейской.Bloomberg: Трамп, Brexit и отголоски Первой мировой войны (Trump, Brexit and Echoes of World War I). Материал об уместных и неуместных параллелях между президентом США Дональдом Трампом и разными историческими фигурами.