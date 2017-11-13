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13 ноября 2017, 09:00
Владимир Путин Дональд Трамп Олимпийские игры экономика

Заголовки утра. 13 ноября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в материале «Судебный процессор» сообщает о том, что правительство обсуждает использование искусственного интеллекта в правовой сфере.

«Бой с темой». Специальный корреспондент Ъ Андрей Колесников о пресс-конференции президента России, которая состоялась на вилле в получасе езды от вьетнамского Дананга. Президент пояснил журналистам, что он пока так и не скажет, будет ли участвовать в президентских выборах, и заверил, что меры в ответ на притеснения телеканала RT будут немедленными и зеркальными. Кроме того, он объявил войну в Сирии, можно сказать, законченной.

В материале «По всей грубости закона» рассуждается о том, что регулирование не прибавило коллекторам вежливости.

Газета «Ведомости» в материале «Минфин пообещал почти полвека поддерживать ВЭБ» пишет о том, что государственные гарантии на сотни миллиардов рублей будут продлены на 45 лет.

«Плохое наследство санкций». Экономист Григорий Явлинский о том, кому испортит жизнь политика сегодняшнего дня.

РБК в материале «Не вышли из кризиса»: о чем Путин и Трамп говорили во Вьетнаме рассуждает о том, что полноценных переговоров между президентами США и России не было.

«Убийство на обочине: в чем обвиняют бизнесмена Тельмана Исмаилова».  Тельман Исмаилов, в прошлом один из самых состоятельных столичных бизнесменов, обвинен в убийстве и заочно арестован. Если обвинение убедит суд в том, что его доводы обоснованы, ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Газета.ru» в материале «WADA не пустит Россию на Олимпиаду» прогнозирует, что Всемирное антидопинговое агентство не восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ходе заседания совета учредителей организации, которое пройдет на следующей неделе. 

«Известия»: «Иллюзия успеха». Итоги визита Трампа в Китай вовсе не так блестящи, как может показаться.

«Пенсионеры еще поработают». Правительство разрабатывает план включения в экономику людей старшего поколения

В статье «Мы собираемся сделать в стране переворот» говорится о митинге в центре Киева, на который собрались полтысячи сторонников партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

The Economist: План Макрона для Европы (The Macron plan for Europe). Президент Франции Эммануэль Макрон встряхнул французскую политику. Теперь он хочет устроить то же самое с политикой европейской.

Bloomberg: Трамп, Brexit и отголоски Первой мировой войны (Trump, Brexit and Echoes of World War I). Материал об уместных и неуместных параллелях между президентом США Дональдом Трампом и разными историческими фигурами.

The Wall Street Journal: Трамп умерил скепсис по поводу российского вмешательства (Trump Tempers Skepticism on Russian Meddling). Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет американской разведке, намекнув тем самым, что не исключает справедливости ее подозрений по поводу предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Правда, прямо об этом он ничего не сказал.

The Washington Post: Бывшие сотрудники американской разведки: Путин "играет" Трампом (Former U.S. intelligence officials: Trump being ‘played’ by Putin). Президента США Дональд Трамп заявил, что он верит российскому президенту Владимиру Путину, когда тот утверждает, что Россия не вмешивалась в американские выборы.
 
The Telegraph: Внезапный выигрыш от Brexit'а размером в £65 млрд.: если канцлер воспользуется случаем, Британия может выиграть, говорят экономисты (£65bn Brexit windfall: Britain could gain if Chancellor grabs opportunity, economists say). Недавний анализ показал, что если британское казначейство оперативно воспользуется "экономическими возможностями", то выигрыш Британии по итогам отделения от ЕС может составить 65 млрд. фунтов.

BBC: Испанский премьер-министр пообещал прекратить каталонский "хаос" (Spanish PM vows to end Catalonia 'havoc'). Премьер-министр Испании Мариано Рахой впервые после установления прямого управления посетил Каталонию.

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