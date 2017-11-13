Видео дня. Камера в потоке лавы

Камера GoPro впервые засняла, как течет поток раскаленной лавы. Это произошло на одном из вулканов на Гавайях. Интересно, что камера снимала и после того, как оказалась внутри этого потока.

Хозяин камеры - Эрик Шторм, житель Гавайских островов, местный гид, установил камеру в небольшой расселине прямо перед потоком лавы, чтобы снять расплавленную породу с близкого расстояния. Пока он рассказывал своей тургруппе историю вулкана, камера оказалась охвачена пламенем и затоплена лавой. Ее корпус полностью расплавился, однако карта памяти, к удивлению хозяина, уцелела.

Посмотрим же захватывающие кадры!