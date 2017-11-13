Ввести в школьную программу дореволюционный курс речевого этикета предложил депутат Госдумы Владимир Сысоев. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру правительства России Ольге Голодец. По мнению депутата, введение этого курса улучшит моральный облик общества.

Сысоев полагает, что современный русский язык, лишенный дереволюционных обращений, не передает и того уважения к собеседнику, которое передавалось при следовании дореволюционному речевому этикету. «Поэтому я считаю, что в школах должны возродить порядок обращений, как это было в Российской империи», – приводит его слова сайт телеканала RT.

Владимир Сысоев уже выдвигал различного рода идеи по улучшению образования и воспитания: как напоминает интернет-издание Znak.com, депутат предлагал, например, ввести уроки политинформации в школах и выступал с инициативой сделать обязательными просмотры патриотических фильмов в военных частях.

Эти предложения не были реализованы, однако на сей раз Сысоев высказал идею в потенциально удачный момент – вскоре после того, как вице-премьер России Ольга Голодец заявила о необходимости пересмотреть подход к обучению русскому языку и подчеркнула, что подход этот должен быть эффективным в каждом учебном часе.

Побеседовать с «Полит.ру» по поводу культуры речи школьников и идеи введения подобного курса в школьную программу согласилась Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС. Она высказала мнение, что проблема в данном случае стоит шире и касается не просто речевого этикета, а этикета вообще.

«Если вести речь о том, что я наблюдаю, то да, школьники и выпускники школ говорят не очень хорошо. Но проблема тут не с речевым этикетом как таковым, а с этикетом вообще. Проблема есть и в неумении грамотно оформить документы – хотя сейчас школьников уже начали учить писать заявления, служебные записки и так далее. Но, в принципе, что письменная речь (например, изложение какого-то материала), что устная (школьники часто не могут сформировать собственные мысли) у них хромают.

Но связано это не с тем, что школьников не учат – связано это с тем, что молодежь стала значительно меньше читать. Она не видит письменного слова, она не понимает стилистических особенностей языка, она не имеете опыта изложения – того самого, который мы приобретали в школе, когда нам читали текст, а мы должны были письменно грамотно передать уже не свои мысли, а мысли другого человека. И если этим вопросом заниматься, то делать это нужно не потому, что какой-то депутат это предложил – нет, тут должны работать специалисты. Они должны думать, как такого рода навыки втиснуть в школьную программу – будь то программа по русскому языку или по литературе; должны думать, где должно быть место такого типа образованию. Это во-первых.

Урок в школе Андрей Никеричев / АГН "Москва"

А во-вторых, специалисты должны проработать, на каком материале все это можно делать. Потому что дореволюционный речевой этикет в силу того, что жизнь изменилась, детям просто не будет понятен. Они не будут так говорить, не будут так думать. Ну, разве что с ними можно будет ставить спектакли «из прошлой жизни», где они должны будут так изъясняться. Словом, разве что через театральные постановки это в какой-то мере может внедряться – тогда школьники еще смогут как-то это выучить, а так – нет. Так мне кажется.

Вместе с тем, насколько я вижу (а я преподаю и, в частности, даю своим студентам задание сделать презентацию), студенты постепенно начинают делать все более четкие и грамотные презентации. То есть если их учить этому, они начинают с этим вполне успешно справляться.

Но боюсь, с речевым этикетом проблема будет в том, что его у нас и многие учителя не знают. И кто будет учить детей, а также чему именно он станет учить, если вдруг ввести такой предмет в школьную программу, еще вопрос. Мы можем получить и обратный желаемому эффект, если учить станут по-разному – кто в лес, кто по дрова, в рамках своих компентенций и своих представлений о том, что есть речевой этикет.

Подействует ли вообще какая-то программа такого рода, если школьники между собой говорят на другом языке и даже со взрослыми говорят совсем по-другому? Ну, как я уже говорила, внедрять это фактически можно на уровне театральных постановок – больше негде. А то знание, которое не операционализируется, очень быстро уходит. Другое дело – что навыки вежливого общения должны прививаться. Но если учитель, допустим, бьет ребенка по пальцам линейкой, то вряд ли школьник усвоит от этого же учителя, что нужно вести себя вежливо. Или если учитель «тыкает» ученику. Ну, в начальной школе это еще допустимо, а в старших классах – уже нет.

Если молодому человеку или девушке в старших классах учитель говорит «ты» и даже не думает о том, что к ним надо обращаться на «вы», то как при этом учить вежливости? А ведь учителя часто считают, что и старшеклассники – дети. А перед ними – взрослые, с которыми надо уважительно обращаться. И это напрямую связано с передачей правил этикета: если учитель не понимает, что имеет дело с людьми, с которыми нужно уважительно обращаться, то молодой человек не выучится этому – он выкинет знания об этикете из головы на второй день и будет общаться с окружающими так же, как общаются с ним.

Здесь как раз надо думать, что и как делать. Иначе получается, что мы устраиваем кампании, которые потом просто сходят на нет. Сходят на нет потому, что, с одной стороны, нет тех, кто может учить; с другой стороны, нет понимания, зачем этому надо учить; с третьей стороны, нет ясности, как учить этому, чтобы навык остался надолго. Мы ведь даже математику зачастую не можем преподать ребенку так, чтобы он понял, зачем она в его жизни. Ну, разве что он поймет, что она ему нужна, чтобы деньги в магазине считать – мой опыт показывает, что такая мотивация может быть очень сильной.

Я как-то сталкивалась с тем, что ребенок подруги никак не мог освоить в школе математику, и мне тоже никак не удавалось объяснить ему ее. Но когда я предложила пример, в котором надо было потратить определенную сумму денег на покупки в магазине, ребенок мгновенно все сосчитал. То есть как только задача стала практической, все получилось, и дальше мы решали все задачи, переводя их из абстрактных в конкретные. Их ребенок мгновенно решал, и пришлось говорить учительнице, что таковы особенности мышления ребенка, нужны задачи в таком ключе. А уже потом, со временем, ребенка удалось постепенно «поднять» до понимания абстрактных вещей. Ну, есть дети с хорошим абстрактным мышлением, а есть с не очень хорошим, и с ними можно биться, не получая никакого результата.

Сейчас я своим студентам советую смотреть американский сериал «Числа». Там на детективном сюжете показывается, зачем нужна математика. Это сделано просто, но блестяще – на детективном материале объясняют, что такое теория графов, теория потоков и так далее. Это доходчиво и наглядно.

Возвращаясь к идее преподавания речевого этикета: когда я только начинала преподавать, я считала, что для студентов стоило бы преподавать этикет. Чтобы они знали, как себя вести в непростных ситуациях. Многие школьники и студенты хотели бы вести себя красиво – не знаю, как насчет красиво говорить, но вести себя точно. Им льстит мысль, что они могут так себя вести. Но подхватить это настроение и действительно научиться вести себя в обществе хорошо, нелегко», – считает Татьяна Клячко.